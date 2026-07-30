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Una falsa oferta en Facebook dejó a una familia de Nicaragua sin sus ahorros y con un reembolso pendiente

La promesa de un empleo remoto terminó en transferencias sucesivas durante una mañana, mientras la madre y su hija siguen esperando la devolución de 20,766.39 córdobas tras acudir al banco y a la Siboif

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El reembolso de 20,766.39 córdobas sigue pendiente para una familia de Nicaragua víctima de una estafa de empleos virtuales. (Crédito Jesus Aviles)
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El reembolso de 20,766.39 córdobas (aproximadamente USD 570) continúa pendiente para una familia de Nicaragua que fue víctima de una estafa de empleos virtuales.

El fraude vació los ahorros de una madre y llevó a su hija a realizar transferencias sucesivas durante una mañana, lo que derivó en reclamos formales ante la entidad financiera y la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif).

La joven, Esperanza, de 19 años, fue contactada mediante un perfil de Facebook que prometía empleos remotos con sueldos elevados y usaba logotipos de marcas conocidas para aparentar legitimidad.

Tras completar un formulario, fue derivada a una cuenta empresarial de WhatsApp, atendida primero por una persona identificada como “Sofi” y luego por quien utilizó el nombre de Kesly Sandoval, supuesta representante del “Centro de Autoempleo de Amazon Mall”.

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El caso, reportado por Confidencial.digital, expone cómo la red de estafadores operaba bajo la fachada de reconocidas marcas internacionales.

El supuesto trabajo exigía superar etapas comprando productos virtuales, bajo una falsa asociación con Amazon. No existe prueba alguna de que la empresa esté vinculada a la red que utiliza su nombre para captar víctimas. El proceso incluía la apertura de una “cuenta laboral” donde se reflejaban tareas, inversiones y comisiones inexistentes.

Secuencia de depósitos y bloqueos que llevó al fraude

La primera exigencia fue un pago de 129 córdobas (cerca de USD 3.50). Según relató Esperanza, la cantidad baja le generó confianza para avanzar. Pocos minutos después, los estafadores simularon un aumento de saldo y solicitaron más depósitos: 200 córdobas (unos USD 5.50) y 94 córdobas (USD 2.60) para superar supuestas advertencias del sistema.

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Una persona encapuchada sostiene una pila de billetes de cien dólares frente a una computadora portátil, cuya pantalla muestra una "oferta de dinero" en un chat.
Esperanza, una joven de 19 años, fue captada por Facebook y WhatsApp con una falsa oferta de trabajo asociada a Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sumas requeridas aumentaron rápidamente. Para avanzar al siguiente nivel, la joven transfirió 800 córdobas (USD 22). Luego le pidieron 620.39 córdobas (USD 17) y 2,200 córdobas (USD 60), con instrucciones para hacer retiros sin tarjeta en cajeros automáticos.

El sistema volvió a bloquearse y los estafadores reclamaron 4,900 córdobas (USD 135). Aunque surgieron dudas, la presión continuó: otra interlocutora, “Jessica”, insistió en que solo podrían recuperar el dinero si completaban todas las tareas y reclamó un depósito adicional de 12,152 córdobas (USD 335).

La mañana concluyó con dos transferencias finales: una de 4,252 córdobas (USD 118) y otra de 7,300 córdobas (USD 201), ambas para retiro sin tarjeta. Entre las 8:01 y las 12:28, Esperanza transfirió el monto total de los ahorros familiares a distintas cuentas controladas por la red de estafadores.

La familia perdió todos sus fondos tras una cadena de depósitos exigidos bajo falsas promesas de empleo. No logró recuperar el dinero ni recibió una respuesta oportuna de la entidad financiera. El caso derivó en un reclamo formal y en la intervención de la autoridad supervisora, que pidió explicaciones por la demora en la gestión del expediente, según documentó Confidencial.digital.

Reclamo, investigación y requerimiento de la Siboif

Al finalizar la secuencia de pagos, la cuenta simulada reflejaba un saldo ficticio de 108,000 córdobas (USD 2,970), pero el retiro real exigía otro depósito de 26,000 córdobas (USD 715). Sin recursos para cubrir esa cantidad, la familia interrumpió el contacto y reconoció el fraude.

La madre y la hija acudieron a la entidad financiera, donde ambas tenían cuentas, con la esperanza de encontrar solución. Desde el área de atención, se les informó que habría una investigación interna. Paralelamente, presentaron una denuncia ante la Policía Nacional, pero no recibieron respuesta.

Los menores pueden ser víctima de phishing, una práctica usual por parte de ciberdelincuentes para obtener claves e información personal con el fin de extorsionar - crédito Freepik
La estafa de empleos virtuales comenzó con depósitos de bajo monto que generaron confianza y luego escaló con nuevas exigencias de dinero. (Crédito Freepik)

Ante la falta de avances, recurrieron a la Siboif. Nueve meses después de la denuncia, en mayo de 2026, la oficina principal comunicó que los afectados debían dirigir su reclamo directamente a quienes recibieron las transferencias, ya que el dinero no fue recuperado por vía interna.

La titular de la Superintendencia, Sara Amelia Rosales Castellón, exigió al director-presidente de la entidad financiera que explicara por qué la respuesta demoró ocho meses tras la presentación del caso. El requerimiento incluyó el detalle de las transacciones, las gestiones con los titulares de las cuentas receptoras, registros en video del retiro de efectivo y pruebas de las averiguaciones realizadas por el área de seguridad.

Hasta ahora, la familia no ha recuperado el dinero perdido y el expediente permanece bajo revisión administrativa y regulatoria.

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