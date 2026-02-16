La historia detrás de las millonarias donaciones de MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos

MacKenzie Scott se convierte en la principal filántropa de 2025 al donar más de USD 7.200 millones a 186 organizaciones según Forbes. (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

La historia de generosidad que ha definido a MacKenzie Scott, reconocida por su labor filantrópica tras su divorcio de Jeff Bezos, tiene un origen muy sentido en sus vivencias personales durante momentos de necesidad y en gestos de solidaridad que marcaron su vida.

Convertida en una de las figuras más influyentes en cuanto a donaciones en Estados Unidos, Scott ha superado en aportes anuales a magnates históricos como Elon Musk y Larry Page.

Qué motiva a MacKenzie Scott a donar miles de millones

En palabras de MacKenzie Scott, la filantropía personal no es solo el resultado de una fortuna, sino la consecuencia directa de haber recibido ayuda en los momentos más críticos de su juventud.

Durante sus años universitarios, Scott enfrentó dificultades económicas severas que pusieron en riesgo la continuidad de sus estudios. La intervención de su compañera de cuarto, quien le prestó $1.000 cuando estaba al borde de abandonar la universidad, resultó crucial para que pudiera concluir su formación en Princeton.

Tras su divorcio de Jeff Bezos, MacKenzie Scott recibió el 4% de Amazon y vendió o donó el 42% de su participación, destinando sus recursos a causas sociales. (AFP)

Scott recuerda también cómo un dentista local le ofreció atención dental gratuita cuando no tenía recursos para pagar el tratamiento de una pieza dañada, episodios que considera “posesiones dominó” imposibles de medir en su alcance.

En un ensayo publicado en el sitio web de su organización Yield Giving, Scott reflexionó: “¿En la generosidad de quién pensé cada vez que hice cada uno de los miles de obsequios que he podido dar?”. Estos recuerdos se convirtieron en el fundamento de una filosofía basada en devolver a la sociedad la ayuda recibida, multiplicando el efecto de cada acto de bondad.

La historia de la compañera de cuarto de Scott, Jeannie Ringo Tarkenton, ilustra cómo los pequeños gestos pueden trascender generaciones. Inspirada por el impacto de su préstamo, Tarkenton fundó Funding U, una empresa que ha facilitado 80 millones de dólares en préstamos a bajo interés a aproximadamente 8.000 estudiantes, replicando la oportunidad que ella brindó a Scott décadas atrás.

Cómo se tradujeron estas experiencias en una de las mayores campañas de donaciones del mundo

El punto de inflexión en la vida financiera de Scott llegó tras su divorcio de Jeff Bezos en 2019, cuando recibió una participación de aproximadamente el 4% de Amazon, equivalente a unos 139 millones de acciones. Esta nueva posición no solo la colocó entre las mujeres más ricas del planeta, sino que le permitió materializar su visión filantrópica.

El impacto de la ayuda recibida por MacKenzie Scott motivó a Jeannie Ringo Tarkenton a fundar Funding U, facilitando USD 80 millones en préstamos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2020, Scott ha reducido su participación en Amazon en un 42%, vendiendo o donando aproximadamente 58 millones de acciones. A pesar de este desprendimiento masivo, conserva una fortuna cercana a $28 mil millones, tras haber donado cerca de $26 mil millones a través de Yield Giving, organización fundada en 2022 para canalizar sus aportes.

Yield Giving ha apoyado a miles de entidades enfocadas en la educación, la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI), la recuperación tras desastres y el desarrollo comunitario. Solo en los últimos meses, la filántropa entregó más de $400 millones a organizaciones dedicadas a la educación y la equidad, muchas de las cuales recibieron la mayor donación de su historia.

MacKenzie Scott, la persona que más donó en 2025

El volumen y la rapidez de las donaciones de Scott la han colocado en el podio de los filántropos más relevantes de Estados Unidos y del mundo. Según el ranking publicado por Forbes en febrero de 2026, Scott distribuyó al menos US$ 7.200 millones a 186 organizaciones únicamente en el año 2025, convirtiéndose en la persona que más donó en el mundo durante ese periodo.

Además, realizó un aporte de US$ 760 millones a 18 universidades históricamente negras en los últimos tres meses de 2025, lo que fue catalogado por los beneficiarios como una acción sin precedentes por la falta de restricciones impuestas a los fondos.

En 2025, Scott entregó USD 760 millones a 18 universidades históricamente negras, con fondos calificados como históricos por su flexibilidad y enfoque en la equidad. (AP/REUTERS)

En menos de siete años, Scott ha donado un total de US$ 26.400 millones a más de 2.500 organizaciones, situándose solo por detrás de Warren Buffett y de la dupla formada por Bill Gates y Melinda French Gates en el acumulado histórico.

Sin embargo, ninguno donó tanto dinero en tan poco tiempo como Scott. Su generosidad equivale al 46% de su patrimonio, un porcentaje superior al de la mayoría de los multimillonarios estadounidenses y muy por encima del promedio de los 25 principales donantes del país, cuyo porcentaje combinado apenas alcanza el 14% de sus fortunas.