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El inesperado regreso de los auriculares con cable: por qué volvieron a ser tendencia global

El aumento en ventas y su presencia en redes sociales reflejan una reacción cultural que valora la experiencia analógica y la simplicidad, frente al avance de la tecnología inalámbrica

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El resurgimiento de los audífonos con cable marca una tendencia global en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras años de dominio de los dispositivos inalámbricos, los auriculares con cable han experimentado un auge global inesperado, impulsado principalmente en Estados Unidos por razones prácticas y una renovada valoración cultural.

Lejos de quedar como piezas obsoletas, estos auriculares resurgen como símbolo de calidad, fiabilidad y, para muchos, como un gesto de identidad social, según BBC Future.

Consumidores de distintas generaciones están abandonando la tecnología Bluetooth en favor de los audífonos con cable debido a preocupaciones sobre la calidad de sonido, la duración limitada de la batería y la insatisfacción con la saturación tecnológica. Este regreso se asocia tanto a factores técnicos como a una búsqueda de experiencias más directas y una percepción de mayor control y autenticidad.

El repunte de los audífonos con cable quedó reflejado en cifras recientes. Según datos de Circana recogidos por BBC Future, tras cinco años de descensos continuos, las ventas de estos dispositivos crecieron notablemente en la segunda mitad de 2025 y generaron un aumento del 20% en los ingresos durante las primeras seis semanas de 2026.

Primer plano de una joven con gorra beige y auriculares blancos con cable, escuchando música. Su rostro está en perfil, con cabello oscuro y chaqueta verde.
Consumidores de distintas generaciones prefieren el sonido analógico frente a la tecnología inalámbrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia se extiende desde ciudades como Portland, Los Ángeles y Nueva York, y abarca distintos grupos de edad y perfiles de consumidores.

Razones detrás del auge de los audífonos con cable

Especialistas y usuarios subrayan que la calidad de sonido es una de las diferencias más apreciadas respecto a las alternativas inalámbricas. Chris Thomas, experto en audio consultado por BBC Future, recalcó que “con un cable, solo tienes que conectarlo y funciona”, resaltando la conexión estable y la ausencia de problemas de compatibilidad.

Aunque la eliminación del tradicional puerto de 3,5 mm en muchos teléfonos impulsó el uso de adaptadores, los usuarios continúan valorando la seguridad y facilidad de los cables frente a sistemas dependientes de la batería y del emparejamiento digital. Además, la disponibilidad de audífonos con conexión USB o Lightning amplía las formas de conexión posibles.

El fenómeno trasciende los aspectos técnicos y se manifiesta como una tendencia social y estética. Los audífonos con cable están presentes en redes sociales y se han consolidado como accesorio de moda entre celebridades y usuarios influyentes. Imágenes virales y perfiles como Wired It Girls han transformado el uso del cable en un signo de distinción cultural.

Mujer en transporte público, escuchando música con auriculares y disfrutando del viaje. Su expresión refleja serenidad y placer en medio del ajetreo urbano. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los auriculares con cable se consolidan como símbolo de autenticidad y moda urbana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Algunas voces en plataformas digitales asocian el uso ininterrumpido de dispositivos inalámbricos con cuestiones de estatus, sugiriendo que volver al cable es también una forma de rechazar la homogeneidad tecnológica.

Cambio cultural y rechazo a la saturación tecnológica

Este resurgimiento es parte de una reacción cultural más amplia. “Siento que mucha gente está volviéndose en contra de la tecnología porque se está volviendo demasiado avanzada”, sostuvo Aryn Grusin, trabajadora social de Portland, en declaraciones recogidas por el medio citado.

Para jóvenes y adultos, el regreso a lo analógico y a productos retro como cassettes, cámaras clásicas o antiguas máquinas de escribir encarna el deseo de una experiencia menos dependiente y más auténtica, en un entorno cada vez más digitalizado.

Retomar tecnologías consideradas obsoletas es percibido como una forma de responder al cansancio derivado de la complejidad y omnipresencia de la tecnología moderna. Usuarios consultados enfatizan la facilidad y confiabilidad de lo analógico, así como el deseo de sentirse más presentes al utilizar estos dispositivos. “A veces me resulta más cómodo emplear tecnología considerada obsoleta”, sintetizan voces recogidas en el reportaje.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El debate sobre el futuro del audio enfrenta innovación digital y nostalgia analógica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectiva y futuro: ¿moda pasajera o cambio sostenible?

Expertos y consumidores debaten si esta preferencia renovada representa una moda temporal o el inicio de un cambio duradero en la cultura tecnológica.

Como plantea el artículo de BBC Future, hay quienes creen que las modas tecnológicas podrían volver a favorecer los dispositivos inalámbricos con próximas innovaciones. Otros sostienen que el valor de la experiencia analógica y la sensación de autonomía personal mantendrán presentes a los audífonos con cable a largo plazo.

En medio de avances constantes y el protagonismo de la inteligencia artificial, la búsqueda de opciones más simples y directas gana fuerza. Para muchos consumidores, enchufar un dispositivo implica reconectar con una tecnología tangible y humanizada, lejos de la sofisticación cada vez más abstracta del mundo digital.

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