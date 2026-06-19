Claves de las nuevas pantallas duales de ASUS con Nvidia: desde bisagras ultrarresistentes hasta teclados desmontables

Las ASUS Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO ofrecen un espacio visual expandido con dos paneles OLED en un solo dispositivo. (ASUS)

ASUS, junto a su división especializada en juegos Republic of Gamers (ROG), anunció el lanzamiento de sus equipos insignia con doble pantalla: las nuevas ASUS Zenbook DUO (2026) y ROG Zephyrus DUO (2026), esta última impulsada por los gráficos de Nvidia.

Estas laptops redefinen la computación portátil al integrar dos paneles OLED en un mismo equipo, creando un espacio visual unificado que facilita tanto el trabajo como el entretenimiento en diferentes contextos.

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El diseño de doble pantalla responde a la demanda de mayor productividad y flexibilidad sin sacrificar movilidad. Tras ocho años de desarrollo y perfeccionamiento continuo, ASUS ha logrado consolidar un formato todo en uno que incorpora dos pantallas OLED, un teclado desmontable, un atril versátil y una bisagra especialmente diseñada para resistir el uso intensivo.

(ASUS)

El sistema multipantalla permite alternar entre diferentes posiciones para adaptarse a tareas profesionales, edición, programación o videojuegos, eliminando la necesidad de minimizar ventanas o emplear monitores externos. Los usuarios pueden trabajar en archivos de ofimática, navegar por la web, editar fotografías o videos y gestionar múltiples aplicaciones simultáneamente, todo sin perder de vista ninguna herramienta.

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Innovación en ingeniería: bisagras, soporte y teclado dual

Una de las claves del diseño de las nuevas laptops reside en la robustez y funcionalidad de sus componentes. La bisagra oculta de la Zenbook DUO, por ejemplo, ha sido probada para resistir más de 40.000 ciclos de apertura y cierre, garantizando estabilidad a largo plazo. Ambas laptops cuentan con un atril integrado que permite posicionar las pantallas en diferentes ángulos, ya sea en formato vertical (una sobre otra) u horizontal (lado a lado), facilitando configuraciones estables para cualquier tipo de uso.

La interacción con las pantallas se ve potenciada por la tecnología táctil y la compatibilidad con el ASUS Pen, lo que habilita desde la toma de notas hasta el diseño gráfico profesional con alta precisión. El teclado desmontable, equipado con el sistema MagLatch™, se acopla magnéticamente a la pantalla inferior y puede funcionar tanto por conexión física directa como de modo inalámbrico a través de Bluetooth®. Además, puede almacenarse entre ambas pantallas para mayor portabilidad.

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El diseño incorpora una bisagra de alta resistencia, probada para más de 40.000 ciclos de apertura y cierre. (ASUS)

Cinco modos de operación para cada necesidad

El ecosistema de hardware y software de las Zenbook DUO y Zephyrus DUO permite alternar de forma intuitiva entre cinco modos de uso:

Modo laptop : configuración tradicional con teclado acoplado para tareas cotidianas.

Modo pantalla dual : disposición vertical de las pantallas para expandir el área visual, ideal para multitarea, edición o previsualización de proyectos.

Modo libro : orientación vertical pensada para programadores, permitiendo visualizar varias líneas de código y referencias en simultáneo.

Modo compartir : apertura de la laptop a 180° para colaboración o presentaciones cara a cara; el menú flotante permite girar, duplicar o extender el contenido y tomar notas.

Modo carpa (exclusivo de Zephyrus DUO): bisagra a 320° para presentaciones tipo “A” o sesiones de juego frente a frente, con doble pantalla de 16”.

Para gamers y streamers, la posibilidad de jugar en la pantalla principal mientras se monitorea el chat, alertas o herramientas de transmisión en la secundaria ofrece una ventaja competitiva y una experiencia más inmersiva.

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El teclado desmontable puede funcionar por conexión física o inalámbrica, adaptándose a distintas necesidades de uso. (ASUS)

La flexibilidad de estos dispositivos está respaldada por el software ScreenXpert, encargado de gestionar ventanas y herramientas entre ambos paneles de manera eficiente. Esta solución permite maximizar el potencial de la doble pantalla, facilitando el flujo de trabajo y eliminando barreras físicas entre aplicaciones.