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Su hijo le dañó la funda de la Steam Deck y Valve le envió un regalo inesperado

A través de Reddit se hizo viral esta historia, luego de que el bebe recién nacido vomitara sobre la consola

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Steam Deck
Un usuario de Steam Deck contó en Reddit que Valve resolvió el daño de la funda oficial de su consola tras un accidente doméstico con su hijo.

Una anécdota doméstica se transformó en una inesperada historia de un usuario de Steam Deck que recibió un regalo especial por parte de Valve, luego de que su hijo dañara la funda de su consola.

Esta situación se dio a conocer a través de una publicación en Reddit, en la que el usuario AHappyGummyWormx detalló cómo la empresa le ayudó a resolver este problema, ya que la funda no se puede comprar de manera independiente.

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Cómo su hijo destrozó su funda de Steam Deck

El protagonista de esta historia es un propietario de Steam Deck que atravesó un pequeño contratiempo familiar: su bebé recién nacido vomitó sobre la funda oficial de la consola portátil, dejándola inutilizable. Aunque la consola en sí no sufrió daños, el accesorio quedó completamente arruinado y fuera de uso.

Lejos de buscar alternativas genéricas, el usuario decidió mantener la funda oficial que venía incluida con su Steam Deck. Así que optó por contactar al servicio de atención al cliente de Valve con la intención de comprar un reemplazo.

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Steam Deck sube sus precios ante escasez de RAM.
El propietario de la Steam Deck contactó al soporte técnico de Valve porque la funda oficial no se vende por separado.

Sin embargo, la funda oficial de la consola no se comercializa de manera independiente, ya que forma parte del paquete estándar al momento de adquirir la máquina. Por ese motivo, el usuario recurrió al soporte técnico para preguntar si existía alguna opción para comprar solo la funda.

Cuál fue la solución de Valve

La reacción del equipo de atención al cliente de Valve fue que en vez de ofrecer un enlace de compra o detallar el costo de una funda nueva, el personal del soporte respondió con el tramite de envío de una funda de reemplazo completamente gratis para el modelo Steam Deck OLED de 512 GB.

“Hemos enviado un pedido para que se le envíe una pieza de reemplazo de la Steam Deck 512GB OLED Case”, le informaron desde la empresa. El usuario compartió este intercambio en la comunidad de Reddit, donde la historia se viralizó.

Este gesto sorprendió al usuario, quien solo pretendía comprar un accesorio dañado accidentalmente. La intervención de Valve no era obligatoria, ya que la funda no presentaba un defecto de fabricación ni el daño estaba cubierto por garantía. El incidente fue causado por un accidente doméstico, es decir, completamente ajeno a la calidad del producto.

Steam Deck firmada por Newell
Valve respondió al pedido con el envío gratuito de una funda de reemplazo para una Steam Deck OLED de 512 GB.

La historia llevó a que otros miembros compartieran experiencias similares de buen trato por parte del soporte de la compañía. Algunos mencionaron antecedentes de Valve reemplazando o reparando dispositivos fuera de garantía, o facilitando piezas oficiales a través de acuerdos con servicios como iFixit.

También surgieron relatos de consolas Steam Deck que sobrevivieron a incidentes como incendios domésticos, siempre con una respuesta positiva de la empresa.

Qué se sabe del lanzamiento de la Steam Machine

Valve ha dado un paso clave hacia el lanzamiento de la Steam Machine, su PC de sobremesa, al enviar unidades a los testers. El dispositivo apareció recientemente en la base de datos de Geekbench, esta vez ejecutando SteamOS en lugar de Windows, lo que refuerza la inminencia de su salida al mercado, prevista para este verano.

Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
Valve avanzó con el lanzamiento de la Steam Machine al enviar unidades a testers y mostrar el equipo en Geekbench con SteamOS. (Valve)

En las pruebas, la Steam Machine logró 2.334 puntos en tareas de un solo núcleo y 7.316 en multinúcleo con SteamOS, cifras similares a las obtenidas con Windows. Aunque la media favorece levemente al sistema de Microsoft, la diferencia puede deberse a factores como drivers o el hecho de que SteamOS aún no está en su versión final.

El procesador AMD personalizado que integra la consola se compara, según estas pruebas, con modelos como el Intel Core i5-12500 o el AMD Ryzen 5 8500G en rendimiento de un solo núcleo, y con el i5-12600T o el Ryzen 5 220 en multinúcleo. Incorpora seis núcleos, doce hilos, 16 MB de caché L3 y una frecuencia de 4,86 GHz.

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