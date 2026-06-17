Cómo calibrar la batería de tu Android para que dure más tiempo

Cómo calibrar la batería en Android para mejorar lecturas y autonomía del teléfono - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duración de la batería sigue siendo uno de los principales motivos de queja entre usuarios de smartphones Android. Aunque los dispositivos modernos han mejorado en eficiencia, es común notar que la autonomía disminuye con el tiempo o incluso que el indicador de carga no refleja el estado real de la batería. Por eso, calibrar la batería se convierte en una herramienta útil para optimizar su rendimiento y prolongar su vida útil.

En este contexto, la calibración es un proceso sencillo que puede ayudar a restablecer la sincronización entre el sistema operativo y la batería, permitiendo que el teléfono muestre valores de carga más precisos y, en muchos casos, mejore la duración de cada ciclo.

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¿Por qué es importante calibrar la batería?

Calibrar la batería no repara daños, pero puede evitar apagones y saltos de porcentaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baterías de los smartphones, tanto nuevas como antiguas, suelen ser calibradas en fábrica. Sin embargo, factores como actualizaciones de software, cambios de temperatura o ciclos de carga irregulares pueden desajustar la medición del sistema operativo. Esto provoca que el porcentaje de batería mostrado no coincida con la carga real, lo que se traduce en apagones inesperados, lecturas erráticas y menor autonomía.

Calibrar la batería no reparará una celda dañada, pero sí puede solucionar problemas de lectura y, en consecuencia, optimizar el tiempo de uso entre cargas.

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Pasos para calibrar la batería en Android

El proceso es seguro y no requiere herramientas externas. Se recomienda seguir estos pasos aproximadamente cada tres meses o cuando notes un comportamiento anómalo:

Carga completa: Conecta el teléfono y cárgalo al 100%. Déjalo conectado una o dos horas adicionales tras alcanzar la carga completa, sin utilizarlo durante este tiempo. Descarga total: Desconecta el cargador y utiliza el dispositivo normalmente hasta que la batería se agote por completo y el teléfono se apague solo. Carga de nuevo al 100%: Vuelve a conectar el teléfono y cárgalo hasta el 100% sin interrupciones. Reinicia el ciclo si es necesario: Si notas que el indicador sigue siendo inexacto, repite el proceso una vez más.

Tras este procedimiento, el sistema operativo debería mostrar una lectura más precisa del nivel de batería y, en muchos casos, notarás una mayor duración de cada carga.

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Consejos adicionales para cuidar la batería

Cómo revisar la salud de la batería en Android y cuándo ir a un servicio oficial - (Google)

Utiliza cargadores y cables originales siempre que sea posible. Los accesorios de terceros pueden no ser compatibles y dañar la batería.

Evita ciclos completos con frecuencia: No es recomendable descargar o cargar la batería al 0% o 100% de manera regular.

Aleja el teléfono de temperaturas extremas: El calor o el frío excesivos pueden reducir la vida útil de la batería.

No uses el dispositivo mientras se carga si notas que se calienta demasiado.

Cómo saber si la batería está dañada

Calibrar solo ayuda si la batería está en buen estado. Estas son señales de advertencia de que la batería podría necesitar reemplazo:

Descargas rápidas: El porcentaje baja drásticamente en poco tiempo, incluso en reposo.

Apagones inesperados: El teléfono se apaga aunque el indicador muestre suficiente carga.

Saltos en el nivel de carga: El porcentaje sube o baja bruscamente al conectar el cargador.

Deformaciones físicas: Si la pantalla se levanta o la carcasa se deforma, la batería podría estar inflada y representa un riesgo de seguridad.

Calentamiento excesivo: Si el teléfono se calienta mucho sin motivo, podría ser señal de daño interno.

Comprobar la salud de la batería en Android

Muchos dispositivos permiten consultar el estado de la batería desde los ajustes:

Ve a Ajustes > Batería (o “Cuidado del dispositivo”). Busca la opción Salud de la batería o Diagnóstico. Consulta el porcentaje de desgaste y sigue las recomendaciones del fabricante.

Si después de calibrar la batería y seguir estos consejos persisten los problemas, lo más recomendable es contactar al fabricante o acudir a un centro de servicio oficial para evitar daños mayores.

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Calibrar la batería es una forma sencilla de prolongar la vida útil y mejorar la experiencia diaria con tu Android. Un mantenimiento básico y la atención a las señales de desgaste pueden hacer la diferencia entre un teléfono funcional y uno que te deja incomunicado en el peor momento.