Antes de pagar en internet un regalo por el Día del Padre, revisa estas señales que podrían salvarte de una estafa

Las compras por el Día del Padre representan uno de los momentos de mayor actividad comercial del año, pero también uno de los periodos en los que aumentan los intentos de fraude digital. Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad recomiendan prestar atención a ciertas señales de alerta antes de realizar pagos por internet, con el objetivo de evitar pérdidas económicas y el robo de información bancaria.
El crecimiento del comercio electrónico en Perú ha estado acompañado por un incremento de los delitos informáticos. Según cifras de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 31.028 denuncias por delitos informáticos en el país. De ese total, el 68,9% estuvo relacionado con fraudes informáticos.
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A ello se suma un panorama más complejo en materia de amenazas digitales. Datos de Fortinet indican que Perú registró más de 748 millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2025, mientras que América Latina concentró cerca de una cuarta parte de las detecciones de amenazas a nivel mundial.
El aumento de las compras también atrae a los ciberdelincuentes
Las campañas comerciales suelen generar un sentido de urgencia entre los consumidores, quienes buscan aprovechar descuentos y promociones de último momento. Esta situación es aprovechada por los delincuentes para desplegar diversas estrategias de engaño.
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Pablo García, BDM Cyber de TIVIT Latam, explicó que muchas de estas amenazas pueden evitarse con medidas sencillas.
“La clave para disfrutar de estas celebraciones con tranquilidad es mantenerse informado y seguir las recomendaciones de las entidades financieras. La mayoría de los ataques puede evitarse con acciones simples, como no ingresar a enlaces enviados por mensajes de texto o aplicaciones de mensajería”, señaló.
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Desconfiar de las ofertas demasiado atractivas
Una de las señales más importantes es la aparición de promociones con descuentos exagerados o precios considerablemente más bajos que los habituales.
Los especialistas advierten que, si una oferta parece demasiado buena para ser real, probablemente se trate de una estrategia de ingeniería social diseñada para captar víctimas.
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En muchos casos, los delincuentes utilizan la imagen de marcas reconocidas para generar una falsa sensación de confianza y convencer a los usuarios de realizar pagos en sitios fraudulentos.
Verificar siempre la dirección del sitio web
Antes de ingresar información personal o datos bancarios, es importante comprobar que la página corresponda realmente al sitio oficial.
Los expertos recomiendan revisar que la dirección comience con “https” y verificar cuidadosamente que el nombre del portal sea exactamente el correcto.
Un solo carácter diferente o una ligera modificación en el dominio puede ser suficiente para redirigir a una página falsa creada para robar credenciales y datos financieros.
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Evitar enlaces recibidos por WhatsApp y redes sociales
El phishing continúa siendo una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes.
Por ello, los especialistas aconsejan no abrir enlaces de promociones recibidos mediante WhatsApp, mensajes de texto o redes sociales, incluso cuando aparentemente provienen de familiares, amigos o contactos conocidos.
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En muchos casos, las cuentas han sido comprometidas o los mensajes han sido manipulados para suplantar a empresas legítimas.
Las redes WiFi públicas representan un riesgo adicional
Otra recomendación importante es evitar realizar pagos cuando se está conectado a redes WiFi abiertas en centros comerciales, cafeterías o restaurantes.
Este tipo de conexiones puede ser aprovechado por atacantes para interceptar información sensible, como números de tarjetas o credenciales de acceso.
Siempre que sea posible, se recomienda utilizar redes privadas o la conexión de datos móviles para realizar transacciones financieras.
Mantener la tarjeta bajo supervisión y activar las alertas bancarias
En las compras presenciales, los especialistas sugieren no perder de vista las tarjetas de crédito o débito y realizar el pago directamente en la caja o mediante terminales visibles para evitar posibles clonaciones.
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Asimismo, activar las notificaciones del banco permite recibir avisos en tiempo real sobre cada movimiento realizado con las cuentas y tarjetas.
Estas alertas pueden facilitar la detección temprana de operaciones sospechosas y permitir actuar rápidamente para bloquear productos financieros y reducir posibles pérdidas.
En una fecha de alta demanda comercial como el Día del Padre, adoptar medidas básicas de seguridad puede marcar la diferencia entre aprovechar una promoción y convertirse en víctima de una estafa digital.
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