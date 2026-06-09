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Apple renueva Fotos con iOS 27: tres funciones llenas de IA para editar en segundos

Los usuarios podrán eliminar elementos no deseados de sus fotos o ampliar la imagen si consideran que quedó muy cerca

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Apple App Fotos iPhone Apple Intelligence iOS 27
Apple añadió tres nuevas funciones para la edición fotográfica con iOS 27. (Apple)

Apple anunció nuevas funciones de edición fotográfica impulsadas por Apple Intelligence para la app Fotos: Clean Up (limpiar), Extend (ampliar) y Reframe (reencuadrar).

Estas herramientas, que llegarán con la actualización iOS 27 anunciada en el evento WWDC 2026, permitirán realizar ediciones rápidas desde la aplicación nativa del iPhone, sin necesidad de recurrir a otras plataformas, aunque los usuarios podrán hacerlo si así lo prefieren.

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Cuáles son las nuevas funciones de edición fotográfica de Apple

Las nuevas funciones de edición fotográfica de Apple son:

  • Clean Up (limpiar).

Esta es la función con la que algunos usuarios pueden estar más familiarizados, ya que es una versión optimizada de Borrador.

La herramienta se actualizó para que los usuarios puedan eliminar distracciones con mayor calidad y un relleno más realista, gracias a la IA generativa. La función permite tocar, pintar o rodear el elemento que se desea quitar.

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Apple App Fotos iPhone Apple Intelligence iOS 27
La función de Limpieza ahora es más inteligente.(Apple)
  • Extend (ampliar).

La herramienta Extender amplía las imágenes para dar más espacio a los sujetos o enderezar un horizonte torcido sin recortar nada importante. Los usuarios pueden pellizcar para alejar la imagen o ajustar el encuadre para añadir más elementos a la escena.

Apple explicó que esta función es útil, por ejemplo, en retratos tomados demasiado cerca, cuando se busca una vista más amplia de la fotografía.

Joven sonriente con cabello oscuro en imagen dividida. La izquierda muestra un fondo borroso; la derecha, un fondo nítido con ventana y árboles
Apple explica que la función de Extender puede ser útil para retratos que se tomaron muy cerca. (Apple)
  • Reframe (reencuadrar).

Reencuadre es la función más novedosa anunciada por Apple en la WWDC 2026.

La herramienta permite ajustar la composición de una fotografía: corregir un letrero que quedó sobre la cabeza de alguien, centrar una imagen que habría sido más simétrica con un ligero desplazamiento hacia la derecha, o recuperar el contacto visual con el sujeto perdido por una fracción de segundo.

Los usuarios pueden tocar y arrastrar las fotos para ajustar la perspectiva como si hubieran recolocado la cámara en la escena original, con la posibilidad de previsualizar el efecto en tiempo real.

Durante el ajuste, aparece un desenfoque alrededor de los bordes de la imagen original que los modelos generativos de Apple rellenan de manera automática.

La función genera contenido nuevo únicamente en los huecos donde la perspectiva se vio afectada, para que la foto reencuadrada mantenga coherencia con la escena original.

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Con la función de Reencuadre, los usuarios pueden ajustar el ángulo de las fotos. (Apple)

Qué modelos de iPhone son compatibles con estas funciones

Los modelos de iPhone compatibles con estas funciones son los mismos que admiten Apple Intelligence, a partir del iPhone 15 Pro. La lista completa es la siguiente:

  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16e
  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 17e

Ten presente que para iOS 27, la lista es diferente, ya que los modelos compatibles son a partir del iPhone 11.

Los usuarios pueden acceder a estas funciones con iOS 27. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo
Los usuarios pueden acceder a estas funciones con iOS 27. REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo

Qué otras nuevas funciones trae iOS 27

iOS 27 transforma la experiencia del iPhone más allá de las herramientas de edición fotográfica. La actualización del sistema operativo de Apple introduce mejoras en varias aplicaciones nativas impulsadas por una Siri más inteligente.

En Mensajes, el sistema interpreta el contexto de las conversaciones y sugiere crear recordatorios o notas. En Mail, las sugerencias consideran tanto el contacto como el historial de correspondencia.

Calendario permite agregar y editar eventos con lenguaje natural, mientras que la app Teléfono incorpora un modo de contexto de llamada que muestra información relevante de otras aplicaciones, como códigos de confirmación guardados en Mail.

(Apple)
Siri AI es la versión del asistente virtual impulsada por Apple Intelligence que se integra en diversas aplicaciones nativas. (Apple)

La integración de Siri en la app Cámara permite consultar al asistente sobre lo que aparece en el visor, obtener información sobre objetos o platos y dividir cuentas con Apple Cash sin salir de la aplicación.

Visual Intelligence también cobra mayor protagonismo al ofrecer datos en tiempo real según lo que el usuario observa.

Por último, Image Playground llega rediseñado con modelos generativos capaces de producir imágenes en distintos estilos, incluido el fotorrealista, e integra la creación de fondos de pantalla y pósteres de contacto. Todas las imágenes generadas o modificadas con IA llevan una marca de agua SynthID oculta.

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