Así aconsejan los fabricantes limpiar una laptop para evitar daños y prolongar su vida útil

La limpieza preventiva en laptops evita fallos por polvo, calor y golpes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento preventivo de una laptop es clave para su rendimiento, seguridad y vida útil. Los fabricantes coinciden en que una limpieza adecuada, junto con ciertos hábitos de uso y transporte, puede evitar daños internos, fallos prematuros y la pérdida de información valiosa.

Con el auge del trabajo remoto y la movilidad, los equipos portátiles se han convertido en herramientas imprescindibles, y su uso intensivo demanda un enfoque más consciente sobre el mantenimiento.

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La correcta limpieza y el manejo adecuado de una laptop pueden marcar la diferencia entre un dispositivo duradero y uno propenso a averías. Un equipo limpio y bien cuidado no solo previene problemas técnicos, también protege la inversión y asegura la continuidad de las tareas diarias, ya sean profesionales, académicas o personales.

No apoyar la laptop en superficies blandas mejora la refrigeración del equipo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo, los líquidos, los golpes y el calor son factores de riesgo que pueden evitarse con algunos hábitos recomendados por los principales fabricantes del sector.

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Cuidados esenciales y limpieza en la laptop

Evitar daños físicos y eléctricos

No utilice la laptop sobre superficies blandas que puedan bloquear las rejillas de ventilación. Un flujo de aire adecuado previene el sobrecalentamiento y protege los componentes internos.

Utilice un protector contra sobrecargas para evitar daños por picos eléctricos.

Nunca ejerza presión en la pantalla ni coloque objetos entre la pantalla y el teclado antes de cerrar la laptop.

Evite tocar la pantalla con objetos filosos o puntiagudos.

No inserte elementos ajenos en los puertos ni coma o beba cerca del equipo.

Limpieza de la laptop: pantalla, teclado y ventilación

Pantalla LCD

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Apague la laptop y desconecte todos los cables antes de limpiar.

Use siempre un paño de microfibra limpio y suave. No utilice limpiadores domésticos ni líquidos abrasivos.

Los fabricantes recomiendan productos específicos para pantallas LCD.

Teclado y chasis

Limpie suavemente las superficies con un paño de microfibra.

Para eliminar el polvo de las ranuras y teclas, puede emplear aire comprimido.

Evite el uso de agua o productos líquidos directamente sobre el teclado.

Rejillas de ventilación

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Utilice aire comprimido para quitar el polvo acumulado, lo que ayuda a mantener la refrigeración.

Manejo y alimentación

Inserte y extraiga cables y dispositivos extraíbles con cuidado, alineando correctamente los conectores.

No cubra el adaptador de corriente ni lo use dentro de fundas cerradas para evitar el sobrecalentamiento.

Desconecte el adaptador una vez que la batería esté cargada y vuelva a conectarlo cuando el nivel baje al 50%. Esto ayuda a prolongar la vida útil de la batería.

Apague el equipo cuando no lo utilice.

Retirar memorias, cerrar con cuidado y llevar el dispositivo en fundas acolchadas reduce presión sobre pantalla y chasis, y previene roturas por impactos cuando hay traslados frecuentes entre casa, estudio y oficina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transporte seguro

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Apague la laptop antes de transportarla.

Extraiga dispositivos conectados como memorias USB y adaptadores.

Utilice fundas protectoras o mochilas acolchadas diseñadas para laptops.

No coloque objetos pesados ni ejerza presión sobre el dispositivo durante el transporte o almacenamiento.

El auge de los equipos portátiles y la incorporación de materiales más ligeros y sofisticados han incrementado la importancia del mantenimiento preventivo. Los fabricantes, como Dell y HP han desarrollado guías y bases de conocimiento orientadas a usuarios que buscan prolongar la vida útil de sus equipos y evitar fallos costosos.

La tendencia se explica por la mayor dependencia de la tecnología en el día a día y por la frecuencia con que los dispositivos se ven expuestos a entornos cambiantes, traslados frecuentes y usos intensivos.

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Resumen de recomendaciones clave

Limpie la laptop regularmente usando paños de microfibra y aire comprimido.

Mantenga la laptop en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor o humedad.

Utilice solo adaptadores y cargadores certificados por el fabricante.

Proteja el equipo con fundas o mochilas diseñadas para laptops.

Evite el consumo de alimentos y líquidos cerca del equipo.

Siga las pautas del fabricante respecto a la inclinación de la pantalla y el manejo de los cables.

Adoptar estos hábitos no solo protege el hardware, también contribuye a una mejor experiencia de uso, reduce los riesgos de avería y asegura la máxima vida útil del dispositivo. En un mundo donde la laptop es el centro de trabajo y estudio, la prevención y el cuidado se convierten en aliados clave para la productividad y la tranquilidad.