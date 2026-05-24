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Restablecer a valores de fábrica: así puedes formatear tu teléfono y para qué sirve

El formateo elimina cuentas, contraseñas, mensajes y configuraciones acumuladas, lo que ayuda a corregir fallos

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Restablecer el móvil a fábrica borra datos y mejora el rendimiento del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formatear un teléfono móvil se ha consolidado como una de las estrategias más eficaces para proteger la privacidad, solucionar problemas de rendimiento y preparar el dispositivo para un nuevo usuario.

Con el paso del tiempo, los smartphones acumulan datos personales, archivos temporales y configuraciones que afectan su funcionamiento y pueden poner en riesgo la seguridad, especialmente al vender o transferir el equipo.

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Conocer cómo restablecer un smartphone a los valores de fábrica es fundamental para cualquier usuario. Este proceso elimina por completo la información almacenada, dejando el teléfono como si acabara de salir de la caja. Además de mejorar el rendimiento, el formateo protege tus datos frente a amenazas y facilita una transición segura en caso de cambio de propietario.

Primer plano de un hombre de 56 años en perfil, con la cara parcialmente visible, sosteniendo un smartphone brillante con ambas manos en un ambiente oscuro.
Android permite formatear el teléfono desde ajustes con un restablecimiento completo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué formatear un teléfono móvil?

Restaurar el móvil a ajustes de fábrica va más allá de liberar espacio en la memoria o agilizar el sistema. Al formatear el dispositivo, se borran mensajes, contraseñas, cuentas, contactos, archivos y configuraciones personales, blindando el acceso a la información privada. Este procedimiento resulta especialmente útil en varias situaciones:

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  • Eliminar virus o malware: Si el teléfono presenta fallos, anuncios sospechosos o ralentización, el formateo elimina amenazas ocultas.
  • Preparar el equipo para la venta o traspaso: Dejar el teléfono limpio evita que el nuevo usuario acceda a tus datos personales.
  • Resolver problemas de batería o rendimiento: El restablecimiento puede corregir errores de software, sobrecalentamiento y bloqueos.
  • Personalizar el sistema: Recuperar la ROM original o limpiar el dispositivo para instalar nuevas configuraciones.
  • Proteger la privacidad tras pérdida o robo: Un formateo remoto impide que terceros accedan a información sensible.

Cómo formatear un teléfono Android desde los ajustes

El proceso estándar para restaurar el móvil a valores de fábrica es sencillo y seguro. Los pasos habituales son:

  1. Accede a la sección Ajustes en el dispositivo.
  2. Busca la opción Administración general o Sistema.
  3. Selecciona Restablecer o Opciones de restablecimiento.
  4. Pulsa en Restablecer datos de fábrica.
  5. Confirma la operación seleccionando Eliminar todo o Restablecer dispositivo.

Al finalizar, el teléfono se reiniciará y quedará libre de datos personales. Para volver a utilizarlo, será necesario iniciar sesión con una cuenta de Google o instalar las aplicaciones desde cero.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El modo recuperación ayuda a borrar el teléfono cuando el sistema no inicia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formateo desde el modo recuperación

Si el móvil no responde correctamente, se puede acceder al modo recuperación:

  1. Apaga el dispositivo.
  2. Mantén presionados los botones de encendido y bajar volumen al mismo tiempo hasta que aparezca el menú de recuperación.
  3. Utiliza los botones de volumen para seleccionar Wipe data/factory reset o Borrar datos/restablecimiento de fábrica.
  4. Pulsa el botón de encendido para confirmar.

Este método es útil cuando el sistema operativo no arranca o el teléfono presenta fallos graves.

Restablecimiento remoto en caso de pérdida o robo

Si el dispositivo se ha extraviado o ha sido robado, es posible borrar todos los datos de manera remota:

  1. Accede desde un navegador a Buscar mi dispositivo de Google o utiliza la app en otro móvil.
  2. Inicia sesión con la cuenta de Google asociada al teléfono.
  3. Selecciona el dispositivo y pulsa Borrar dispositivo.
  4. Confirma la eliminación para proteger tu información.

Esta función elimina mensajes, fotos, contactos y aplicaciones, impidiendo que terceros accedan a datos personales incluso si logran desbloquear el teléfono.

Consideraciones importantes antes de formatear

  • Haz una copia de seguridad de fotos, contactos, documentos y datos importantes antes de iniciar el proceso.
  • Cerrar sesión en cuentas sensibles y desvincular servicios de pago o banca móvil.
  • Quitar la tarjeta SIM y la microSD para evitar pérdida de información adicional.

Restablecer un smartphone a valores de fábrica es una medida recomendable para mantener la privacidad, optimizar el funcionamiento y evitar problemas en caso de pérdida o cambio de propietario. Ante el avance de amenazas digitales y el uso intensivo de los móviles, formatear el dispositivo de forma periódica o ante situaciones críticas garantiza que los datos personales permanezcan protegidos y el equipo funcione como nuevo.

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