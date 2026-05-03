La Libertad Avanza ordena la oposición en Córdoba, pero la estrategia nacional choca con las necesidades locales

Los integrantes de Alianza por la Libertad de Córdoba festejaron el Día del Trabajador y dieron una muestra de unidad

En momentos en que la gestión de Javier Milei pone un manto de duda sobre la posibilidad de una victoria electoral en 2027, los dirigentes que integran el frente libertario en Córdoba dieron una muestra de unidad en un acto por el Día del Trabajador. Los discursos de cohesión no fueron al azar. Gabriel Bornoroni suma cada día más apoyo de la Casa Rosada para ser el candidato a gobernador, lo que pone en jaque las pretensiones de Luis Juez, el senador que dio reiteradas muestras de amistad con el Presidente. También hay dudas sobre la estrategia del oficialismo en las provincias y las amenazas de Rodrigo de Loredo hacia los intendentes que ya se pintaron de violeta que ponen en riesgo el armado.

“La prioridad hoy de todos los integrantes de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei”, aclararon a Infobae integrantes de Alianza por la Libertad, el frente que ya integra LLA, el PRO, el Frente Cívico y parte de la UCR. ¿Por qué esa aclaración es importante? Porque hay quienes sospechan que en pos de retener la Presidencia, el gobierno nacional deje pasar la posibilidad de vencer al peronismo cordobés. Todo dependerá de cómo avance la situación económica y los acuerdos parlamentarios con los gobernadores. “Hay provincias en las que van a ser más light”, deslizan sobre la decisión del Gobierno de disputar los territorios.

PUBLICIDAD

Juez, titular del Frente Cívico y tres veces candidato a gobernador, fue el encargado de dar el mensaje más claro. Durante el tradicional locro que organiza su partido por el 1 de Mayo, ratificó su permanencia en la alianza opositora local y prometió que acompañará el proyecto aunque no le toque encabezar la lista. Pero el senador dio un paso más. “Lo único que nos puede mover de este lugar es que no haya voluntad de ganar esta provincia”, dijo en un claro mensaje a la Casa Rosada.

Gabriel Bornoroni cuenta con el apoyo de Karina Milei para el armado libertario en Córdoba

Pese a las claras muestras de apoyo para su candidatura, Bornoroni no puede confirmarla todavía. “En Córdoba Gabriel Bornoroni es Javier Milei”, compartió en sus redes sociales el Presidente. El mismo slogan que utilizó para la elección legislativa donde el outsider Gonzalo Roca venció ampliamente a Juan Schiaretti. El propio presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados busca mantener la calma y dice que “falta mucho” para hablar de 2027. Que la prioridad es sumar a la mayor cantidad de dirigentes dispuestos a enfrentar la propuesta de Martín Llaryora y defender las “ideas de la libertad”. Pero a los intendentes “les suena el tic tac”, graficó a este medio un integrante de la UCR.

PUBLICIDAD

El partido centenario se enfrenta a una modalidad de construcción política totalmente opuesta a la que acostumbran. La Libertad Avanza responde a las directivas que llegan desde la Casa Rosada, mientras la UCR se desgasta conteniendo a los intendentes, concejales y viejos dirigentes con voz y peso propio. Así y todo, la estructura radical de Córdoba es indispensable para cualquier armado opositor. Hoy la encargada de ordenar esos lazos es Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo, que viene de sufrir algunos piedrazos de De Loredo.

Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Mario Negri cuando aún formaban parte de la Cámara de Diputados

Como adelantó Infobae, De Loredo está molesto con Carrizo porque dice que rompió una especie de pacto. Recuerda que con Marcos Ferrer, presidente de la UCR de Córdoba, le dieron la luz verde para acercarse a La Libertad Avanza pero con la condición de no llevarse intendentes. Al sentirse traicionado, el ex diputado lanzó dos amenazas contundentes: plantar candidatos a intendentes propios en los territorios radicales que acuerden con los libertarios y dejar afuera de las listas a quienes hoy lo dejaron solo en la batalla por fortalecer al partido. En síntesis: cree que al final del camino él logrará ser el líder de la alianza opositora con el espacio de Milei y tendrá la lapicera para premiar a dirigentes y perjudicar a otros.

PUBLICIDAD

“Nadie le dio importancia a lo que dijo Rodrigo”, respondieron los radicales que hoy trabajan en la coalición con Bornoroni. Creen que son manotazos de ahogado por el “goteo” que está sufriendo en la fuga de intendentes. Es que el calendario apremia: en Córdoba se espera que Llaryora convoque a elecciones en mayo y que los jefes comunales -que tienen la potestad de desdoblar los comicios- lo hagan para abril. “No lo pueden esperar a De Loredo”, dicen.

En el mismo locro que organizó Juez, Bornoroni dio un discurso con una clara respuesta a De Loredo: “Quienes especulan y no se suman a esta alianza, les digo que van a quedar afuera. Nosotros trabajamos para ganar, no para especular”. “En La Libertad Avanza estamos convencidos de que vamos a ir todos juntos, hasta las últimas consecuencias, más allá de las operaciones que busquen embarrar la cancha y evitar esa unidad”, agregó el empresario de los combustibles.

PUBLICIDAD

Mauricio Macri junto a Rodrigo de Loredo durante la cena de la Fundación Libertad

Aunque De Loredo parezca aislado y resistido por la flamante alianza, tiene algunas cartas guardadas. Por ejemplo, pese a que Cornejo está detrás de los movimientos de Carrizo, también tiene sus fichas en el ex diputado. El gobernador mendocino es el principal orquestador de los acercamientos de la UCR con La Libertad Avanza porque, como repite insistentemente, comparten electorado. Pero, al igual que el cordobés, cree que deben llegar a ese acuerdo con la mayor musculatura partidaria posible y no con acuerdos individuales.

De Loredo sumó también una foto con Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad. El ex presidente viene de sufrir una derrota en las elecciones internas del PRO en manos de Patricia Bullrich. Ambos mantienen un buen vínculo hace largo tiempo. De hecho, Soher El Sukaria -del riñón macrista- fue su compañera de fórmula en su candidatura para la Intendencia de 2023. Esa amistad podría ser fructífera para el fundador del partido amarillo, que coquetea con sus aspiraciones presidenciales en una propuesta alternativa en caso de un fracaso del modelo de Milei.

PUBLICIDAD