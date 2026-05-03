Política

La Libertad Avanza ordena la oposición en Córdoba, pero la estrategia nacional choca con las necesidades locales

Gabriel Bornoroni y Luis Juez dieron muestras de unidad durante un acto por el Día del Trabajador, con indirectas para Rodrigo de Loredo. La urgencia de los intendentes y el rol de Macri

Guardar
Doce personas sonrientes, hombres y mujeres, aplauden en un evento al aire libre. Detrás, una pantalla grande muestra el rostro de un hombre sonriente
Los integrantes de Alianza por la Libertad de Córdoba festejaron el Día del Trabajador y dieron una muestra de unidad

En momentos en que la gestión de Javier Milei pone un manto de duda sobre la posibilidad de una victoria electoral en 2027, los dirigentes que integran el frente libertario en Córdoba dieron una muestra de unidad en un acto por el Día del Trabajador. Los discursos de cohesión no fueron al azar. Gabriel Bornoroni suma cada día más apoyo de la Casa Rosada para ser el candidato a gobernador, lo que pone en jaque las pretensiones de Luis Juez, el senador que dio reiteradas muestras de amistad con el Presidente. También hay dudas sobre la estrategia del oficialismo en las provincias y las amenazas de Rodrigo de Loredo hacia los intendentes que ya se pintaron de violeta que ponen en riesgo el armado.

“La prioridad hoy de todos los integrantes de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei”, aclararon a Infobae integrantes de Alianza por la Libertad, el frente que ya integra LLA, el PRO, el Frente Cívico y parte de la UCR. ¿Por qué esa aclaración es importante? Porque hay quienes sospechan que en pos de retener la Presidencia, el gobierno nacional deje pasar la posibilidad de vencer al peronismo cordobés. Todo dependerá de cómo avance la situación económica y los acuerdos parlamentarios con los gobernadores. “Hay provincias en las que van a ser más light”, deslizan sobre la decisión del Gobierno de disputar los territorios.

PUBLICIDAD

Juez, titular del Frente Cívico y tres veces candidato a gobernador, fue el encargado de dar el mensaje más claro. Durante el tradicional locro que organiza su partido por el 1 de Mayo, ratificó su permanencia en la alianza opositora local y prometió que acompañará el proyecto aunque no le toque encabezar la lista. Pero el senador dio un paso más. “Lo único que nos puede mover de este lugar es que no haya voluntad de ganar esta provincia”, dijo en un claro mensaje a la Casa Rosada.

Gabriel Bornoroni cuenta con el apoyo de Karina Milei para el armado libertario en Córdoba
Gabriel Bornoroni cuenta con el apoyo de Karina Milei para el armado libertario en Córdoba

Pese a las claras muestras de apoyo para su candidatura, Bornoroni no puede confirmarla todavía. “En Córdoba Gabriel Bornoroni es Javier Milei”, compartió en sus redes sociales el Presidente. El mismo slogan que utilizó para la elección legislativa donde el outsider Gonzalo Roca venció ampliamente a Juan Schiaretti. El propio presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados busca mantener la calma y dice que “falta mucho” para hablar de 2027. Que la prioridad es sumar a la mayor cantidad de dirigentes dispuestos a enfrentar la propuesta de Martín Llaryora y defender las “ideas de la libertad”. Pero a los intendentes “les suena el tic tac”, graficó a este medio un integrante de la UCR.

PUBLICIDAD

El partido centenario se enfrenta a una modalidad de construcción política totalmente opuesta a la que acostumbran. La Libertad Avanza responde a las directivas que llegan desde la Casa Rosada, mientras la UCR se desgasta conteniendo a los intendentes, concejales y viejos dirigentes con voz y peso propio. Así y todo, la estructura radical de Córdoba es indispensable para cualquier armado opositor. Hoy la encargada de ordenar esos lazos es Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo, que viene de sufrir algunos piedrazos de De Loredo.

Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Mario Negri cuando aún formaban parte de la Cámara de Diputados
Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Mario Negri cuando aún formaban parte de la Cámara de Diputados

Como adelantó Infobae, De Loredo está molesto con Carrizo porque dice que rompió una especie de pacto. Recuerda que con Marcos Ferrer, presidente de la UCR de Córdoba, le dieron la luz verde para acercarse a La Libertad Avanza pero con la condición de no llevarse intendentes. Al sentirse traicionado, el ex diputado lanzó dos amenazas contundentes: plantar candidatos a intendentes propios en los territorios radicales que acuerden con los libertarios y dejar afuera de las listas a quienes hoy lo dejaron solo en la batalla por fortalecer al partido. En síntesis: cree que al final del camino él logrará ser el líder de la alianza opositora con el espacio de Milei y tendrá la lapicera para premiar a dirigentes y perjudicar a otros.

“Nadie le dio importancia a lo que dijo Rodrigo”, respondieron los radicales que hoy trabajan en la coalición con Bornoroni. Creen que son manotazos de ahogado por el “goteo” que está sufriendo en la fuga de intendentes. Es que el calendario apremia: en Córdoba se espera que Llaryora convoque a elecciones en mayo y que los jefes comunales -que tienen la potestad de desdoblar los comicios- lo hagan para abril. “No lo pueden esperar a De Loredo”, dicen.

En el mismo locro que organizó Juez, Bornoroni dio un discurso con una clara respuesta a De Loredo: “Quienes especulan y no se suman a esta alianza, les digo que van a quedar afuera. Nosotros trabajamos para ganar, no para especular”. “En La Libertad Avanza estamos convencidos de que vamos a ir todos juntos, hasta las últimas consecuencias, más allá de las operaciones que busquen embarrar la cancha y evitar esa unidad”, agregó el empresario de los combustibles.

Cena Fundacion Libertad 2026
Mauricio Macri junto a Rodrigo de Loredo durante la cena de la Fundación Libertad

Aunque De Loredo parezca aislado y resistido por la flamante alianza, tiene algunas cartas guardadas. Por ejemplo, pese a que Cornejo está detrás de los movimientos de Carrizo, también tiene sus fichas en el ex diputado. El gobernador mendocino es el principal orquestador de los acercamientos de la UCR con La Libertad Avanza porque, como repite insistentemente, comparten electorado. Pero, al igual que el cordobés, cree que deben llegar a ese acuerdo con la mayor musculatura partidaria posible y no con acuerdos individuales.

De Loredo sumó también una foto con Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad. El ex presidente viene de sufrir una derrota en las elecciones internas del PRO en manos de Patricia Bullrich. Ambos mantienen un buen vínculo hace largo tiempo. De hecho, Soher El Sukaria -del riñón macrista- fue su compañera de fórmula en su candidatura para la Intendencia de 2023. Esa amistad podría ser fructífera para el fundador del partido amarillo, que coquetea con sus aspiraciones presidenciales en una propuesta alternativa en caso de un fracaso del modelo de Milei.

Temas Relacionados

Gabriel BornoroniSoledad CarrizoLuis JuezRodrigo de LoredoJavier MileiMauricio MacriPROUCRLa Libertad AvanzaElecciones Córdoba 2027Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones

Los datos surgen de cruzar el informe del Jefe de Gabinete a Diputados con el sitio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el portal ComprAr. Adorni brindó una cifra menor. Un total de 35 propiedades estatales ya fueron desafectadas

En la gestión de Milei ya se vendieron 15 inmuebles del Estado por USD 279 millones

Un grupo de intendentes busca esquivar la interna del PJ y poner un candidato propio para suceder a Kicillof

En su mayoría gobiernan distritos del conurbano. Hay al menos dos que empezaron a recorrer la Provincia e intentarán expandirse en otros distritos. Diálogo con Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Un grupo de intendentes busca esquivar la interna del PJ y poner un candidato propio para suceder a Kicillof

Los movimientos de Diego Santilli y una reunión clave en la sede del PRO para limar las asperezas con LLA de cara al 2027

El ministro del Interior participará el próximo martes de un encuentro en la sede del partido amarillo en San Telmo junto a Ritondo y un grupo de intendentes que acumulan críticas al oficialismo

Los movimientos de Diego Santilli y una reunión clave en la sede del PRO para limar las asperezas con LLA de cara al 2027

Senado: los libertarios ceden en propiedad privada, pero discapacidad y reforma electoral siguen frenadas

Aliados pidieron quitar el capítulo sobre el Renabap. Resta saber si avala la Casa Rosada. Indefinición para fijar un límite para vender tierras a extranjeros. ¿Se dejará en manos de ansiosos gobernadores, a cambio de otros apoyos?

Senado: los libertarios ceden en propiedad privada, pero discapacidad y reforma electoral siguen frenadas

Círculo rojo: un gobierno en estado de exacerbación, movimientos en el Poder Judicial y señales en el peronismo

Javier Milei y el gabinete buscan pasar a la ofensiva. Estudios focales: ¿es Adorni o la economía? Pelea feroz por el avance en la Justicia. Ideas en el Consejo de la Magistratura. El rigor de la localía en Diputados, y el posteo furioso de Caputo. Internas por todos lados. Como Larreta en 2023, Kicillof también busca vínculos judiciales. La cena del gobernador con los senadores. Los planes de Macri. El PJ busca un proyecto

Círculo rojo: un gobierno en estado de exacerbación, movimientos en el Poder Judicial y señales en el peronismo
DEPORTES
“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”

Su terrible accidente marcó a Ayrton Senna e inspiró el personaje de Brad Pitt en la película de la Fórmula 1

Boca Juniors le ganó 2-1 a Central Córdoba y quedó como escolta de Estudiantes en el Torneo Apertura

El show de Messi en su partido 100 con Inter Miami: gol desde afuera del área y asistencia en la increíble derrota con Orlando City

Messi metió un golazo, pero Inter Miami perdió el clásico de la MLS con Orlando City tras ir ganando 3-0

TELESHOW
Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

Sabrina Carballo volvió a las tablas y compartió cómo es criar a su hija y actuar al mismo tiempo: “No quiero perderme nada”

Entre humor, ternura y reflexión, Betiana Blum y Antonio Grimau apuestan a la emoción con “El diario de Adán y Eva”

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, del fenómeno de Betty, la fea al teatro porteño: “En Argentina se come delicioso donde sea”

Marta Fort recorrió las calles de Miami y visitó los lugares favoritos de su padre Ricardo: “Gastaba de a 50 mil USD”

INFOBAE AMÉRICA

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”

Giuseppe Busia, jefe anticorrupción de Italia: “La corrupción ya no usa valijas de dinero, hoy se oculta tras consultorías y sociedades pantalla”

El Servicio de Inteligencia de Ucrania afirmó que Rusia planea cortar las comunicaciones durante el Día de la Victoria

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría reanudar su ofensiva contra Irán “si se porta mal”

FAS impone récord histórico de goles y puntos en la liga salvadoreña de fútbol

Extorsión, abuso sexual y homicidio en grado de tentativa: la Policía Nacional Civil despliega capturas clave en comunidades de Guatemala