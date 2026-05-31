Crimen y Justicia

Confirmaron el homicidio por asfixia como causa de muerte de la adolescente encontrada en Misiones

El cuerpo de Dulce Candia apareció tras una intensa búsqueda en Misiones, la autopsia determinó que murió por asfixia y la comunidad exige respuestas ante la falta de alerta y atención estatal

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La adolescente de 17 años fue encontrada sin vida en una construcción abandonada de Eldorado luego de casi dos semanas de búsqueda (Fuente: Policía de Misiones)
La adolescente de 17 años fue encontrada sin vida en una construcción abandonada de Eldorado luego de casi dos semanas de búsqueda (Fuente: Policía de Misiones)

La muerte de Dulce Beatriz Candia, una adolescente de 17 años, generó conmoción en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones, tras confirmarse mediante autopsia que la joven fue víctima de homicidio por asfixia mecánica. Su cuerpo fue hallado el 28 de mayo en una obra en construcción, después de dos semanas de búsqueda ininterrumpida. El caso movilizó a la comunidad y expuso graves cuestionamientos sobre la atención estatal y la seguridad en la zona.

La investigación, a cargo de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones, tomó impulso luego de que se conocieran los primeros resultados forenses. De acuerdo con fuentes vinculadas a la pesquisa, no se identificaron elementos con los que se hubiera cometido el ataque ni se secuestraron objetos en la escena. El Territorio indicó que los especialistas avanzan en la reconstrucción de las horas previas al hallazgo y analizan evidencias recolectadas en el lugar.

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El hallazgo se produjo cerca de las 19 del jueves 28 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron a una construcción abandonada en el barrio El Tucán, tras recibir una alerta sobre la presencia de un cuerpo. Al llegar, preservaron la escena y dieron aviso a la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien coordinó las tareas periciales junto a personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado que colaboraron en la extracción del cuerpo.

Según el informe preliminar del médico policial, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Por esta razón, la magistrada ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la autopsia. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por parte de un familiar directo, lo que permitió confirmar que se trataba de la joven buscada desde el 17 de mayo, fecha en la que desapareció de su domicilio en el barrio Avanti, a pocas cuadras del sitio donde fue encontrada sin vida.

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El cuerpo de Dulce Candia apareció tras una intensa búsqueda en Misiones
El cuerpo de Dulce Candia apareció tras una intensa búsqueda en Misiones

La noticia provocó una reacción inmediata entre los vecinos, quienes denunciaron inacción policial y ausencia de respuesta institucional. “Ya se había hecho la denuncia a Niñez por esas niñas”, remarcó una residente de Eldorado. La misma persona criticó la falta de difusión de la desaparición: “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”. Estas declaraciones reflejan el descontento de la comunidad ante la respuesta oficial.

Vecinos del Kilómetro 4 profundizaron las críticas sobre la situación de vulnerabilidad en la que vivía Dulce Beatriz Candia. “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”, sostuvo una fuente consultada por El Territorio. Además, señalaron la falta de seguridad en la zona: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”. La conmoción en Eldorado y el reclamo de justicia por Dulce Beatriz Candia mantienen el tema en el centro de la discusión social.

Ante la gravedad del hecho, la Jefatura de Policía reforzó la investigación y solicitó colaboración a la comunidad para aportar cualquier dato que permita avanzar en el esclarecimiento del caso. Las autoridades continúan recabando testimonios y pericias, mientras buscan establecer una cronología precisa de los acontecimientos previos a la muerte de la adolescente.

Por disposición de la jueza María Laura Rodríguez, se continuará relizando tareas de investigación para la reconstrucción del crimen de la adolescente en Misiones. Hasta el momento, no se descarta la posibilidad de que se sumen agravantes por cuestiones de género en la causa. La magistrada interviniente dispuso la continuidad de las diligencias periciales necesarias para avanzar en la identificación de los responsables del homicidio.

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