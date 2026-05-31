Crimen y Justicia

Reclaman justicia por el trágico accidente en San Vicente donde murieron dos menores: “Destruyó a una familia y estamos devastados”

Los familiares de las víctimas del siniestro en San Vicente organizan una marcha para exigir respuestas, tras un siniestro vial que dejó cinco víctimas fatales sobre la Ruta 6

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Familia de San Vicente pide justicia por el choque en Ruta 6 que dejó cinco muertos
Familia de San Vicente pide justicia por el choque en Ruta 6 que dejó cinco muertos

Cinco miembros de una misma familia perdieron la vida tras ser embestidos por una camioneta en San Vicente sobre la Ruta 6. Tras la detención del responsable, un estudiante universitario con antecedentes de infracciones viales, los allegados reclaman justicia y exigen respuestas judiciales por el trágico siniestro.

El choque sucedió cuando una Volkswagen Amarok impactó contra un Peugeot 207 a la altura del kilómetro 53. El conductor de la camioneta quedó aprehendido luego de que su vehículo ingrese hasta los asientos delanteros del auto que embistió. En el Peogeot se trasladaba la familia de Guernica, que se dirigía a buscar atención médica para el bebé de dos meses, quien tenía fiebre. Todos sus ocupantes, inclusive dos menores, murieron en el acto.

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Los cinco fallecidos que perdieron la vida en el acto son: Ninfa Cabañas, Serafina Benítez Cabañas, Juan Aníbal López Rodríguez, Brailin Beatriz Sanabria Benítez y Maicol Benítez. Por otro lado, el conductor identificado como Leandro Panetta, de 28 años, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), permanece detenido tras el brutal impacto que destruyó a la familia.

El conductor que causó el choque en San Vicente sigue imputado pese a dar negativo en alcohol (Fuente: 0221)
El conductor que causó el choque en San Vicente sigue imputado pese a dar negativo en alcohol (Fuente: 0221)

La medida fue dispuesta por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 Descentralizada de San Vicente, la doctora Castro. La investigación quedó encuadrada de manera preventiva como “homicidio culposo”, de acuerdo con el parte oficial firmado por el comisario mayor Héctor Quaini, jefe de la Zona Vial I de La Plata del Departamento de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires. La fiscalía aguarda los resultados de los estudios accidentológicos para definir si existieron agravantes en la conducta del conductor.

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La familia de las víctimas reclamó justicia de manera pública y Rose Mary, sobrina de los fallecidos, expresó: “Estamos todos mal. Queremos justicia y no vamos a dejar que esto quede en la nada. Estamos en proceso de organizar una marcha”.

La indignación de la familia se concentra en la figura de Leandro Panetta, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado. Rose Mary afirmó: “El asesino está detenido y no queremos que esto quede en la nada porque destruyó a una familia y estamos devastados”. La pérdida se extiende a tres generaciones familiares, según detalló la entrevistada.

El historial del imputado

El historial del conductor detenido agravó el reclamo de justicia ya que Panetta acumulaba 11 infracciones de tránsito, de las cuales nueve correspondían a exceso de velocidad y dos a cruce de semáforo en rojo, cometidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre las infracciones, dos fueron registradas en Berazategui, con apenas cinco días de diferencia.

Choque San Vicente - Multas y Conductor
Leandro Panetta, de 28 años manejaba una Amarok sobre la Ruta 6

Las pericias realizadas tras el accidente confirmaron que Leandro Panetta, conductor de la Volkswagen Amarok,dio negativo en el test de alcoholemia. Según el informe médico oficial incorporado a la causa, el estudiante no tenía alcohol en sangre al momento del siniestro. El examen se llevó a cabo en el Hospital Zonal Doctor Ramón Carrillo poco después de la colisión, bajo la supervisión de las autoridades judiciales. Esta información fue sumada a la investigación que busca establecer las condiciones exactas en las que se produjo el impacto y determinar eventuales agravantes en la causa caratulada como homicidio culposo.

Un testimonio clave brindado por Micaela Cramer, recogido por 0221, aportó detalles sobre la reacción de Panetta tras el siniestro: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”. La testigo relató que el Peugeot quedó completamente destruido tras el impacto, y desde un primer momento supo que los ocupantes no habían sobrevivido.

La magnitud de la tragedia generó conmoción en la comunidad de San Vicente y reavivó los reclamos por mayor control y prevención en la Ruta 6, un corredor vial señalado por su tráfico intenso y antecedentes de accidentes fatales. Mientras tanto, la familia afectada realiza gestiones para organizar una movilización en memoria de las víctimas y en demanda de justicia. La marcha busca visibilizar el impacto del hecho en la estructura familiar y presionar para que el proceso judicial avance sin dilaciones.

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