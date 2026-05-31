Sociedad

Nueva alerta violeta por niebla: qué zonas se verán afectadas y hasta cuándo rige el aviso

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por bancos de niebla en varias provincias del país. Se prevé una semana con temperaturas frescas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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Vista frontal del Obelisco de Buenos Aires cubierto por una densa niebla nocturna, rodeado por edificios urbanos y farolas encendidas a los lados.
La niebla reduce la visibilidad y mantiene el cielo nublado en Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta violeta por fuerte niebla, ante la llegada de condiciones inestables durante el domingo 31 de mayo. El organismo informó la formación de niebla densa para distintas provincias del centro y noreste de Argentina, un fenómeno que ocurre cuando el aire cercano al suelo contiene suficiente humedad y la temperatura desciende hasta el punto de rocío, originando pequeñas gotas en suspensión y reduciendo la visibilidad. Estas condiciones suelen combinarse con temperaturas bajas, viento débil y alta humedad, factores que favorecen la aparición de bancos de niebla especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, informó el ente nacional. Las regiones que se verán afectadas son: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la gran parte de Buenos Aires, La Pampa, el este de Córdoba, el norte de Río Negro. El resto del territorio nacional permanece sin alertas vigentes para la jornada.

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Según la advertencia publicada “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. Se requiere que la población de las zonas afectadas permanezca atenta a eventuales actualizaciones y recomendaciones oficiales. El organismo sugiere consultar los canales habituales para recibir alertas y detalles.

La presencia de niebla densa puede causar demoras en rutas nacionales y autopistas, así como interrupciones en servicios de transporte y afectaciones en la operatividad de aeropuertos. Las autoridades solicitan a los conductores y viajeros extremar las precauciones ante la posibilidad de visibilidad reducida.

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Según especialistas, este tipo de situaciones se presenta con mayor frecuencia durante el otoño y el invierno, cuando el enfriamiento nocturno del suelo es más intenso y el viento suele ser débil, lo que dificulta la dispersión de la humedad acumulada cerca de la superficie. La advertencia actual se suma a la emitida el jueves 28 de mayo, cuando el SMN mantuvo la alerta violeta por niebla en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias del centro del país.

Alerta violeta por niebla el domingo 31 de mayo según el Servicio Meteorológico Nacional
Alerta violeta por niebla el domingo 31 de mayo según el Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones por niebla

El SMN recomienda a la población tomar precauciones ante la presencia de niebla, especialmente en las zonas bajo advertencia. Entre las principales sugerencias se encuentran:

  • Evitá circular
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla
  • Reducí la velocidad
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas
  • Mantenete informado por las autoridades

Cómo estará el clima en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pronóstico para el domingo 31 de mayo anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas mínimas de 9°C y máximas de 18°C durante la tarde. Habrá viento leve del sector este, con velocidades de hasta 12 km/h. Según el SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día, y no se prevén ráfagas de viento significativas.

El clima de CABA según el Servicio Meteorológico Nacional
El clima de CABA según el Servicio Meteorológico Nacional

Con la llagada del mes de junio, durante la semana entrante, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un escenario de baja variabilidad térmica, con mínimas que oscilarán entre 9°C y 13°C , y máximas entre 15°C y 18°C.

El lunes 1 de junio se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C, con cielo nublado y vientos leves del este. El martes 2, las marcas térmicas oscilarán entre los 10°C y 15°C, sin probabilidad de precipitaciones. Para el miércoles 3 y el jueves 4, se prevén jornadas similares, con temperaturas que se ubicarán entre 12°C y 16°C, cielo cubierto y vientos de intensidad baja. El viernes 5 el termómetro ascenderá levemente, con mínimas de 13°C y 15°C y máximas de hasta 18°C, en un contexto de nubosidad persistente y apenas una baja chance de lluvias aisladas, inferior al 10%.

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