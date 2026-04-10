Tecno

Así funciona la innovadora batería que desafía al litio: más durabilidad y menos complicaciones

Con más de 900 ciclos de carga, el desarrollo elimina riesgos de sobrecalentamiento y simplifica la fabricación. Claves de un invento que apunta a transformar el panorama energético en redes, hogares y dispositivos portátiles

Guardar
Primer plano de dos manos enguantadas de azul que sostienen una batería cilíndrica negra con detalles naranjas en la parte superior, sobre un fondo blanco difuminado.
El FAMU-FSU College of Engineering desarrolló una batería recargable de zinc-ión basada en agua que transforma el almacenamiento energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la FAMU-FSU College of Engineering, la escuela conjunta de ingeniería de la Florida A&M University y la Florida State University, ha anunciado el desarrollo de una batería recargable de zinc-ión basada en agua que promete transformar el almacenamiento energético a gran escala y en entornos domésticos, al combinar seguridad mejorada, procesos de fabricación simplificados y materiales de bajo costo.

Este avance representa una alternativa viable a las baterías de litio convencionales, cuyo uso masivo se ha visto limitado por riesgos de sobrecalentamiento y el impacto ambiental, según informó el portal tecnológico TechXplore.

Los resultados, publicados en la revista especializada ACS Omega, muestran que la nueva batería mantiene su capacidad tras superar 900 ciclos de carga y descarga rápida. Según los investigadores, este nivel de resistencia posiciona al dispositivo como una opción para el respaldo energético tanto en instalaciones de red eléctrica, sistemas domésticos y grandes sistemas de respaldo.

Petru Andrei, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional y líder del proyecto, afirmó que “el futuro de esta tecnología es el almacenamiento energético seguro y de bajo costo”, de acuerdo con el portal.

Primer plano de una batería de litio muy dañada, hinchada y cubierta de hollín y residuos de quemaduras con partes metálicas expuestas.
Este avance representa una alternativa a las baterías de litio convencionales, que enfrentan problemas de sobrecalentamiento e impacto ambiental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desafíos técnicos y soluciones recientes en baterías de zinc-ión

Las baterías de ión de zinc acuosas —conocidas como AZIBs— han atraído interés por su bajo costo y menor impacto ambiental. Sin embargo, dificultades técnicas como el crecimiento de dendritas, una manufactura compleja y la limitada estabilidad a largo plazo han restringido su uso. Las dendritas son diminutas formaciones metálicas que, al desarrollarse durante la carga, pueden atravesar las barreras internas de la batería y provocar cortocircuitos o fallos.

La solución propuesta por el grupo de la FAMU-FSU aborda esta problemática mediante la integración de un electrolito a base de hidrogel y la electrodeposición de dióxido de manganeso, lo que permite sintetizar una pieza clave directamente dentro de la celda en vez de fabricarla aparte e insertarla después.

Andrei detalló que la clave está en que “todo el proceso se realiza en agua”, utilizando un hidrogel no inflamable, el cual estabiliza y elimina las dendritas. Añadió que la “fabricación es más sencilla y, sobre todo, más segura”, ya que estas estructuras metálicas son una de las causas principales de fallos en baterías. El hidrogel, compuesto por alcohol polivinílico y nanofibras derivadas de Kevlar —el mismo material que se utiliza en chalecos antibalas—, forma una red flexible y resistente capaz de retener el electrolito y bloquear físicamente la formación de dendritas de zinc.

Ilustración en corte lateral de una batería de ion de zinc acuosa que revela un ánodo de zinc, un electrolito acuoso azul y un cátodo poroso
Ilustración en corte lateral muestra una batería de ion de zinc acuosa con su ánodo de zinc, electrolito acuoso y cátodo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas del proceso y aplicaciones en almacenamiento energético

A diferencia de la manufactura tradicional, que requiere mezcla de polvos, disolventes peligrosos y procesos de secado que demandan numerosas etapas de control de calidad, la tecnología desarrollada elimina por completo el paso de la mezcla en lodo y el secado. Esta modificación reduce la necesidad de equipamiento y simplifica la supervisión en las líneas de montaje. Según el profesor y líder del proyecto: “No precisa etapas de mezcla ni secado, encaja naturalmente en las líneas de producción industrial”.

La particularidad de este método radica en que permite una fabricación más rápida y menos dependiente de sustancias inflamables o equipos costosos, lo que aumenta la viabilidad de producción a gran escala. Para los sistemas de almacenamiento de energía en red, donde la confiabilidad y el bajo costo son prioritarios sobre la densidad energética, la nueva solución ofrece estabilidad tras cientos de ciclos y mantiene el rendimiento en condiciones exigentes.

El desarrollo también podría presentar ventajas en el ámbito de la electrónica flexible y los dispositivos médicos portátiles, sectores donde la inflamabilidad de las baterías tradicionales supone un riesgo considerable, según concluyó el equipo liderado por Andrei y el doctorando Peng Wang.

Temas Relacionados

FAMU-FSU College of EngineeringZinc-IónAlmacenamiento EnergéticoElectrónica FlexibleNewsroom BUE

Últimas Noticias

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Frutas y verduras humanizadas protagonizan dramas de infidelidad, traiciones y romances

Frutinovelas: qué personajes aparecen en los capítulos de este drama viral

Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

La nueva temporada de la famosa serie streaming se encuentra en Prime Video

Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

El secreto tecnológico de la NASA para la reentrada de Orion con Artemis 2: resiste el regreso de la Luna

El escudo térmico de la cápsula será clave para proteger a la tripulación durante el reingreso a la Tierra

El secreto tecnológico de la NASA para la reentrada de Orion con Artemis 2: resiste el regreso de la Luna

WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

Los usuarios tendrán sus chats y las actualizaciones de estado disponibles en la misma pestaña

WhatsApp prepara rediseño para iPhone y los estados llevan mas cambios de lo esperado

Epic Games te regala estos tres juegos por tiempo limitado para PC: cómo se llaman y cómo descargarlos

Los videojuegos disponibles son: TOMAK: Save the Earth Regeneration, Prop Sumo y The Stone of Madness

Epic Games te regala estos tres juegos por tiempo limitado para PC: cómo se llaman y cómo descargarlos
DEPORTES
Argentina pierde 2-0 ante Brasil por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17

Argentina pierde 2-0 ante Brasil por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17

El TC2000 regresará al histórico circuito El Zonda y volverá a encender la pasión del automovilismo en San Juan

Carlos Queiroz, extécnico de la selección Colombia, desmintió oferta para dirigir a Ghana en el Mundial 2026

D’Alessandro recordó cuando fue dirigido por el Chacho Coudet en Brasil y advirtió: “Es exigente e intenso”

El doblete del Taty Castellanos en 99 segundos que le mete presión a Scaloni en la Selección: “Quiere ir al Mundial”

TELESHOW
Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

Juan Leyrado: “No amamos nuestro país, nos acostumbramos a rechazarlo”

La picante teoría de Graciela Alfano acerca de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Extraña el sexo”

El exabrupto de María Fernanda Callejón contra Yanina Latorre que aumentó la tensión de su pelea: “Qué raro, la yarará”

Emily Ceco confirmó que está conociendo a alguien tras la condena a Santiago Martínez: “Quizás mi familia pronto lo conozca”

Gaspar Benegas analizó el fenómeno ricotero: “El Indio no está y la gente igual se emociona como en ninguna otra banda”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Cómo un interruptor genético que invierte el sexo en ratones logra desafiar las bases de la biología clásica

Seis minutos dramáticos, una bola de fuego a 40.000 km/h e incomunicados: así será el regreso de los astronautas de Artemis II

Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Nory Flores, la voz de Los Hermanos Flores, sorprendió en pleno vuelo rumbo a Coachella 2026