Qué revela el hábito de lavar mientras se cocina, según la IA

Otro rasgo destacado por Gemini es la baja tolerancia al desorden. (Imagen ilustrativa Infobae)

El acto de limpiar los utensilios y superficies a la par que se avanza en la preparación de los alimentos es más que una cuestión de eficiencia en la cocina. En el mundo gastronómico, esta costumbre se conoce como clean as you go o “limpiar sobre la marcha”, y ha sido adoptada por chefs profesionales y aficionados por igual.

Pero, ¿qué dice este hábito sobre la personalidad y los patrones de pensamiento de quienes lo practican? Para responder a esta pregunta, consultamos a Gemini, sistema de inteligencia artificial de Google.

El chatbot sostiene que este hábito, lejos de ser una simple técnica culinaria, brinda pistas sobre importantes aspectos psicológicos y organizacionales de una persona. “El hecho de lavar mientras se cocina revela cómo alguien estructura su tiempo, cómo tolera el desorden y hasta qué punto piensa en su bienestar futuro”, explica la IA.

En el mundo gastronómico, esta costumbre se conoce como clean as you go o “limpiar sobre la marcha”. (Imagen ilustrativa Infobae)

Gestión del tiempo y función ejecutiva: aprovechar los “tiempos muertos”

Para Gemini, quienes lavan mientras cocinan demuestran “una excelente capacidad para gestionar tiempos muertos”. La IA señala que, en vez de esperar pasivamente a que hierva el agua o se dore una cebolla, estas personas aprovechan esos minutos para avanzar en la limpieza.

Según el análisis, esto revela “una mente estructurada que sabe priorizar, dividir su atención de forma eficiente y optimizar los procesos”.

El hábito refleja una función ejecutiva desarrollada, es decir, la habilidad de organizar tareas, planificarlas y adaptarse sobre la marcha. “Si hay que esperar 10 minutos, no se quedan de brazos cruzados: buscan cómo adelantar”, subraya Gemini. Esta organización no solo mejora la productividad en la cocina, sino que suele trasladarse a otros aspectos de la vida diaria.

El hábito refleja una función ejecutiva desarrollada, es decir, la habilidad de organizar tareas, planificarlas y adaptarse sobre la marcha. (Imagen ilustrativa Infobae)

Relación con el entorno: baja tolerancia al caos visual y búsqueda de control

Otro rasgo destacado por Gemini es la baja tolerancia al desorden. “Para muchos, el desorden físico se traduce rápidamente en estrés mental”, explica la IA. La visión de una pila de ollas, cáscaras y utensilios sucios puede generar ansiedad y distraer de la tarea principal.

“Ver una montaña de ollas sucias, cáscaras y tablas de picar amontonadas genera ruido visual”, indica la IA de Google. Por eso, quienes limpian sobre la marcha buscan mantener el entorno bajo control. Esta necesidad de orden favorece la concentración en la actividad de cocinar y permite disfrutar más el proceso, pues elimina factores de distracción y estrés.

Pensar en el “yo del futuro”: gratificación aplazada y previsión

Para Gemini, el acto de limpiar mientras se cocina también es una muestra clara de empatía hacia el propio bienestar futuro. “Quien lava mientras cocina está haciendo un pequeño sacrificio en el presente para regalarle tranquilidad a su ‘yo’ de dentro de una hora”, afirma la IA.

La visión de una pila de ollas, cáscaras y utensilios sucios puede generar ansiedad y distraer de la tarea principal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este comportamiento demuestra una mentalidad previsora y la capacidad de postergar recompensas inmediatas por un beneficio mayor a mediano plazo.

La IA interpreta este hábito como una forma de gratificación aplazada: “Prefieren disfrutar de la comida y la sobremesa sabiendo que la cocina ya está impecable, en lugar de comer con la angustia de todo lo que falta por hacer”. Esta actitud suele estar asociada a personas que valoran la organización, la planificación y el autocuidado.

Enfoque práctico frente a mentalidad creativa: dos estilos de afrontar la cocina

El chatbot señala que lavar mientras se cocina suele estar vinculado con “una mentalidad más práctica y orientada a los resultados”. Para estas personas, la preparación de los alimentos es un proyecto integral que incluye tanto cocinar como limpiar, y buscan optimizar cada fase del proceso.

El hábito de lavar mientras se cocina va mucho más allá de la simple limpieza. (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, la inteligencia artificial aclara que este no es el único estilo válido. “No lavar mientras se cocina no significa que alguien sea inherentemente perezoso o desastroso”, advierte.

Quienes prefieren dejar el desorden para el final pueden tener “un enfoque mucho más inmersivo y creativo”, centrado en experimentar con los sabores y las texturas sin interrupciones. “Son estilos cognitivos diferentes: uno compartimenta las tareas (primero crear, luego limpiar) y el otro las entrelaza”, concluye Gemini.

Así, el hábito de lavar mientras se cocina va mucho más allá de la simple limpieza: es un reflejo de cómo se organiza, prioriza y gestiona el tiempo y el espacio en la vida cotidiana.