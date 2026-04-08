Si llaman diciendo que tu dinero está en riesgo, haz estas dos preguntas antes de colgar

Los atacantes buscan generar pánico en la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las estafas telefónicas se diseñan para provocar una reacción inmediata. El teléfono suena y, en cuestión de segundos, una voz al otro lado advierte sobre un supuesto fraude en la tarjeta de crédito, un hackeo en la cuenta bancaria, una deuda tributaria inesperada o la suspensión inminente de beneficios.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los estafadores buscan crear una sensación de urgencia para que la persona actúe sin pensar, impulsada por el miedo a perder sus ahorros.

En estos escenarios, la persona que llama suele conocer detalles personales como nombre, dirección o información parcial de cuentas. Esto contribuye a la credibilidad del engaño.

La FTC advierte que los ciberdelincuentes obtienen estos datos a través de compras ilegales o robo de bases de datos, y recalca que ningún banco o entidad legítima solicita información confidencial bajo presión ni emplea amenazas para obtenerla.

Con qué frases los estafadores intentan asustar a su víctima

Los ciberdelincuentes advierten que activos financieros están el peligro y se debe actuar de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal objetivo de los estafadores telefónicos es cortar la capacidad de análisis de la víctima. Según la FTC, el pánico limita la reflexión y promueve decisiones impulsivas, lo que facilita que la persona comparta datos sensibles o realice transferencias.

Estos criminales utilizan frases como “su cuenta ha sido comprometida” o “sus fondos están en riesgo” para activar la respuesta emocional. La sensación de inmediatez es clave. Los ciberdelincuentes suelen advertir que, si no se actúa de inmediato, las consecuencias serán irreparables.

La FTC sugiere identificar este patrón como una señal de alerta: ninguna institución financiera legítima pide resolver cuestiones urgentes de seguridad por teléfono sin verificaciones previas.

Cuáles son las dos preguntas clave que hay que hacer durante la llamada

Interrogar al interlocutor ayuda a detectar inconsistencias y cortar la comunicación de manera segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere dos preguntas esenciales ante una llamada sospechosa: ¿De qué compañía o banco están llamando? ¿Cuál es el problema concreto? Estas preguntas buscan obtener información básica y, al mismo tiempo, permiten ganar tiempo.

Tras obtener la respuesta, la FTC sugiere colgar sin dudarlo. Posteriormente, es clave comunicarse de manera independiente con la entidad supuestamente afectada, utilizando canales oficiales como aplicaciones, páginas web o los números impresos en el reverso de tarjetas y resúmenes de cuenta.

No se debe creer en los números que aparezcan en internet, porque algunas veces, los estafadores suelen comprar anuncios para que sus números falsos aparezcan en los primeros resultados de las búsquedas en la web.

Qué otras formas de ataque adoptan las estafas telefónicas

Otro tipo de estafas telefónicas tienen que ver con premios falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas sobre premios inesperados representan otra modalidad frecuente. Según la autoridad experta, el esquema consiste en anunciar un supuesto premio, desde un auto hasta una suma de dinero, y solicitar el pago de “impuestos”, “gastos” o “cargos de procesamiento” para cobrarlo.

Estos premios suelen estar asociados a concursos inexistentes en los que la persona nunca participó. Por esta razón, la FTC aclara que los premios verdaderos no requieren el pago previo de ninguna suma.

Cualquier solicitud de transferencia previa para acceder al galardón constituye una estafa. La presión a través de frases como “la oferta es por tiempo limitado” busca acelerar la decisión y evitar el análisis racional de la situación.

Cuáles pasos adicionales ayudan a evitar ser víctima de estafas telefónicas

Consultar con personas de confianza y no compartir información personal protege ante posibles robos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC sugiere siempre consultar con un amigo o familiar de confianza antes de tomar cualquier decisión tras una llamada sospechosa. Compartir la experiencia permite identificar posibles inconsistencias o señales de alerta que pueden pasar inadvertidas en momentos de tensión.

Asimismo, la entidad insiste en no compartir información personal, contraseñas, ni aceptar accesos remotos a dispositivos ante solicitudes telefónicas.

Estas medidas, sumado con la verificación independiente y el escepticismo ante premios inesperados, constituyen la mejor defensa frente a un fenómeno que continúa evolucionando y afectando a miles de personas cada año.