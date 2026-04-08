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Meta presenta Muse Spark, su nueva IA con razonamiento humano y que se puede usar en WhatsApp

La IA combina velocidad y razonamiento para resolver tareas complejas en tiempo real

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Meta presenta su nueva IA que pretende rivalizar con Gemini, Claude, Chatgpt entre otras.
Meta presenta su nueva IA que pretende rivalizar con Gemini, Claude, Chatgpt entre otras.

Meta presentó Muse Spark, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, desarrollado por su nueva división Superintelligence Labs. La compañía confirmó que esta IA comenzará a integrarse en sus principales plataformas, incluyendo WhatsApp, con el objetivo de ofrecer respuestas más complejas, personalizadas y útiles en la vida cotidiana de los usuarios.

Muse Spark se posiciona como la apuesta más ambiciosa de Meta para competir con soluciones líderes del mercado como ChatGPT y Gemini. Según la empresa, el modelo combina velocidad y capacidad de razonamiento, permitiendo resolver desde consultas simples hasta problemas complejos en áreas como matemáticas, ciencia o salud.

El lanzamiento marca el debut de la familia de modelos Muse, que la compañía planea expandir en futuras versiones. Para su desarrollo, Meta rediseñó completamente su sistema de entrenamiento y construcción de IA, lo que permitió acelerar los tiempos de producción y optimizar el rendimiento del modelo.

Muse Spark es la nueva IA de Meta que ya se encuentra disponible en su aplicación.
Muse Spark es la nueva IA de Meta que ya se encuentra disponible en su aplicación.

Una de las principales características de Muse Spark es su capacidad multimodal, que le permite procesar tanto texto como imágenes. Esto significa que los usuarios podrán, por ejemplo, tomar una fotografía y consultar directamente sobre su contenido, una funcionalidad similar a la que ofrecen otros asistentes avanzados del sector.

Además, el modelo incorpora un sistema de agentes múltiples que trabajan en paralelo para resolver tareas complejas. A través de un modo denominado “Contemplando”, Muse Spark organiza distintos subagentes que analizan un problema desde diferentes enfoques, mejorando la precisión y profundidad de las respuestas. Este enfoque le permite alcanzar niveles de desempeño cercanos a modelos más avanzados en pruebas especializadas.

Meta también destacó mejoras en la eficiencia del modelo. Los ingenieros implementaron un sistema que penaliza el tiempo de razonamiento excesivo, lo que obliga a la IA a optimizar sus procesos internos. Como resultado, Muse Spark puede ofrecer respuestas más rápidas utilizando menos recursos, sin comprometer la calidad de la información.

Muse Spark con una simple imágenes te puede brindar diferentes explicaciones.
Muse Spark con una simple imágenes te puede brindar diferentes explicaciones.

En el ámbito de la seguridad, la compañía aseguró que el modelo fue sometido a evaluaciones rigurosas de riesgo, alineamiento y resistencia a ataques adversariales. Según los resultados, la IA mantiene un comportamiento restrictivo frente a consultas sensibles, como aquellas relacionadas con la creación de armas o actividades peligrosas, y no presenta capacidades autónomas que supongan un riesgo.

Un aspecto relevante es su aplicación en temas de salud. Para mejorar la precisión de las respuestas, Meta trabajó con más de 1.000 profesionales médicos que participaron en la etapa de entrenamiento. Esto permite que la IA ofrezca recomendaciones más ajustadas, además de generar explicaciones visuales para facilitar la comprensión de conceptos complejos, como procesos del cuerpo humano o información nutricional.

Muse Spark ya se encuentra disponible dentro de la aplicación de Meta AI y se desplegará progresivamente en otros servicios del ecosistema, como Instagram, Facebook y Messenger. La integración en WhatsApp será uno de los pasos clave, ya que permitirá a millones de usuarios acceder a funciones avanzadas de inteligencia artificial directamente desde una plataforma de mensajería cotidiana.

Muse Spark utiliza un modelo multidonal, pues no solo interpreta texto, también imágenes.
Muse Spark utiliza un modelo multidonal, pues no solo interpreta texto, también imágenes.

Los usuarios podrán elegir entre distintos modos de interacción, incluyendo uno enfocado en respuestas rápidas y otro orientado al razonamiento profundo. Esta flexibilidad busca adaptar la herramienta a diferentes necesidades, desde consultas simples hasta tareas que requieren análisis más detallado.

El lanzamiento de Muse Spark refleja la creciente competencia en el sector de la inteligencia artificial, donde las grandes tecnológicas buscan desarrollar modelos cada vez más completos y eficientes. En este contexto, la integración directa en aplicaciones de uso masivo representa una estrategia clave para acercar estas capacidades al público general.

Con esta iniciativa, Meta no solo refuerza su presencia en el mercado de la IA, sino que también apuesta por convertir sus plataformas en entornos donde la inteligencia artificial sea parte integral de la experiencia diaria de los usuarios.

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