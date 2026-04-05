Estas son las consecuencias que no conocías de comer mientras miras el celular

El informe revela que el uso del móvil en la mesa disminuye la alegría durante la comida en un 32%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse a la mesa para comer se ha transformado con la irrupción de los teléfonos móviles, un fenómeno que ahora revela efectos poco conocidos en la salud emocional y en los hábitos alimentarios.

Según un informe elaborado por IKEA, la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), comer mientras se utiliza el móvil afecta negativamente la experiencia emocional, incrementa el estrés, reduce la alegría y altera la relación con los alimentos.

La presencia del móvil modifica la experiencia alimentaria

El estudio, basado en registros biométricos y cuestionarios en población general y clínica, muestra que el móvil en la mesa provoca una reducción del 32% en la alegría durante las comidas. La interacción con pantallas no genera tristeza, pero sí “aplana” las emociones positivas y eleva el nivel de estrés.

Los investigadores señalan que “el móvil en la cocina incrementa el estrés en 1,57 puntos y no logra sustituir la interacción humana”. Además, comer con el móvil registró la valencia emocional más negativa, incluso peor que comer solo.

Los jóvenes entre 19 y 35 años son hasta cuatro veces más vulnerables al impacto negativo del móvil en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más distracción y pérdida de degustación

Utilizar el móvil mientras se come induce un estado de alerta que fragmenta la atención y dificulta la degustación consciente de los alimentos. El cerebro no procesa igual los sabores ni la sensación de saciedad, y la comida se convierte en un trámite más que en una experiencia.

El impacto de la pantalla se intensifica con el tiempo, lo que puede derivar en una pérdida de control consciente sobre la ingesta y en patrones alimentarios menos saludables.

El aislamiento social y el móvil como barrera en la mesa

De acuerdo con el informe, la digitalización ha individualizado el acto de comer, transformando un espacio tradicionalmente social en un contexto solitario. Menos del 2% de la muestra estudiada come en un entorno libre de pantallas.

Durante las comidas, el móvil está presente en casi la mitad de los casos entre semana y en más de la mitad durante los fines de semana. Esta tendencia convierte el uso de dispositivos en un nuevo estándar alimentario, cuyas implicaciones afectan directamente al bienestar psicológico y social.

El fenómeno del “phubbing” afecta la convivencia, ya que ignorar a otros por el celular genera mayor malestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo clínico, compuesto por personas con trastornos alimentarios o adicción a las tecnologías, consume alimentos solo hasta siete veces más entre semana y 18 veces más los fines de semana que la población general. El aislamiento en la mesa se perfila así como un marcador de riesgo psicosocial que merece atención en entornos terapéuticos.

El efecto negativo del móvil durante las comidas es cuatro veces mayor en jóvenes entre 19 y 35 años que en adultos mayores de 51. En este segmento, la reducción de la alegría y el impacto de la interferencia tecnológica, conocido como “phubbing” (ignorar a una persona para atender el móvil), son más acusados. Además, el grupo clínico joven utiliza pantallas más del doble que la población general: 5,36 horas al día frente a 2,49 horas.

Las redes sociales y la percepción de compañía

El informe detecta que el tiempo de conexión a redes sociales, más que el hecho de comer solo, favorece la creencia de que estas plataformas son esenciales para la aceptación social y la regulación emocional.

No obstante, la digitalización de la mesa no sustituye los beneficios de la compañía humana, que actúa como un potente modulador de bienestar y alegría. Charlar durante la comida promueve patrones alimentarios más saludables, reduce las respuestas impulsivas y protege frente a estilos de ingesta emocional o motivados por estímulos externos.

Especialistas recomiendan priorizar espacios libres de tecnología en las comidas para mejorar la experiencia emocional y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para recuperar el espacio social

Los especialistas de la SEN y la URJC recomiendan fomentar entornos libres de pantallas durante las comidas y priorizar la interacción cara a cara. El diseño de espacios culinarios que facilite la comunicación y minimice distracciones tecnológicas puede ayudar a recuperar la función social y emocional de la mesa.

El mayor bienestar se alcanza con la combinación de comida casera, compañía y ausencia de dispositivos electrónicos, según las conclusiones del estudio.

El informe subraya la importancia de “cómo y con quién” se come. La digitalización creciente transforma la comida en un acto solitario y degrada la calidad de la experiencia alimentaria, mientras que la comunicación preserva un espacio social clave para la salud mental y emocional.