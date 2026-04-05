Mundo

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con el líder sirio Ahmed al Sharaa en Damasco, donde ambos mostraron “un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad”. Además, acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas

Guardar
Zelensky se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, en Damasco para negociar nuevos acuerdos de seguridad
Zelensky se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, en Damasco para negociar nuevos acuerdos de seguridad

Volodímir Zelensky aterrizó el domingo en Damasco en una visita no anunciada. Fue recibido en el Palacio del Pueblo por el presidente sirio Ahmed al Sharaa, con quien abordó la situación en Oriente Medio, el intercambio de experiencia militar y la cooperación en materia de seguridad alimentaria y energía. La escala cerró una semana de actividad diplomática que llevó al mandatario ucraniano desde Riad hasta Ankara y que consolidó a Ucrania como proveedor de tecnología de defensa para los países del Golfo sacudidos por los ataques iraníes.

El encuentro con Al Sharaa se centró en las circunstancias de la guerra rusa, las perspectivas de estabilización regional y las posibilidades de cooperación bilateral. Según informó Zelensky a través de Telegram, ambos presidentes mostraron “un gran interés en el intercambio de experiencia militar y en materia de seguridad”. El mandatario ucraniano también planteó el papel de su país como proveedor confiable de granos y señaló que Kiev comprende los desafíos energéticos e infraestructurales que enfrenta la Siria posterior a la caída de Al Asad.

La delegación ucraniana, encabezada por el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, mantuvo también reuniones con el canciller sirio, Asad al Shaibani. Fruto de esas conversaciones, los dos países acordaron la reapertura de sus respectivas embajadas, según informó la agencia estatal SANA. El paso refuerza el comunicado conjunto firmado en septiembre de 2025 en la Asamblea General de la ONU, cuando Zelensky y Al Sharaa restablecieron unas relaciones diplomáticas rotas bajo la era de Al Asad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, es recibido por miembros del gobierno sirio a su llegada a una reunión con el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en Damasco, Siria, el 5 de abril de 2026 REUTERS/Khalil Ashawi
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, es recibido por miembros del gobierno sirio a su llegada a una reunión con el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, en Damasco, Siria, el 5 de abril de 2026 REUTERS/Khalil Ashawi

La visita tiene un trasfondo geopolítico inequívoco. Al Asad, derrocado en diciembre de 2024 y refugiado en Moscú, fue uno de los aliados más fieles del Kremlin durante más de una década: Rusia lo sostuvo con bombardeos desde 2015 y conserva bases militares en suelo sirio que el nuevo gobierno no ha pedido que sean evacuadas. En enero, Al Sharaa recibió al propio Putin en Damasco. Para Zelensky, estrechar lazos con el nuevo gobierno equivale a erosionar uno de los espacios de influencia histórica de Rusia en la región.

La escala en Damasco llegó un día después de la reunión en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, donde ambos acordaron pasos en cooperación de seguridad y proyectos conjuntos de infraestructura gasística. Turquía, que mantiene vínculos simultáneos con Kiev y Moscú, es un eje central de la diplomacia ucraniana en la región.

La gira arrancó la semana anterior en el Golfo Pérsico. Entre el 27 y el 29 de marzo, Zelensky visitó Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, donde firmó acuerdos de defensa por diez años que contemplan el intercambio de experiencia en intercepción de drones y misiles y el desarrollo tecnológico conjunto, según AFP y Reuters. Zelensky los calificó de “históricos” y subrayó que Ucrania nunca había firmado acuerdos de este tipo en la región.

La lógica descansa en una coincidencia de intereses: el Golfo sufre ataques con drones Shahed iraníes —los mismos que Rusia emplea contra Ucrania desde 2023— y Kiev lleva años perfeccionando sistemas de interceptación eficaces y baratos. A cambio, Ucrania aspira a misiles PAC-3 para sus sistemas Patriot y a financiación para sostener su esfuerzo bélico. Con las negociaciones de paz estancadas y el apoyo occidental mostrando señales de fatiga, la apertura hacia el mundo árabe es la apuesta de Kiev por ampliar su base de socios estratégicos más allá del eje atlántico.

Temas Relacionados

SiriaUcraniaVolodimir ZelenskyAhmed al Sharaa

Últimas Noticias

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

La portavoz del presidente, Karoline Leavitt, informó en un mensaje en su cuenta de X que el mandatario responderá preguntas de los medios este lunes a las 13:00 (hora de Washington), luego del alto nivel de consultas recibidas el domingo sobre el conflicto en Medio Oriente

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

El conflicto facilita el argumento de Beijing de que Estados Unidos se ha mostrado peligroso e impredecible, lo que obliga a otros países a fortalecer sus vínculos con Xi Jinping como contrapeso, y a acercarse a sus conceptos de un nuevo orden institucional global

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, precisó en su canal de Telegram que las víctimas mortales son “una mujer de 30 años y su hija pequeña, que tenía sólo 2 años, y otra mujer de 53 años”

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo

Los Guardianes de la Revolución informaron la muerte del funcionario a través de un comunicado difundido en Telegram. Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica

EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Con esta advertencia, la Guardia Revolucionaria vuelve a desafiar a Donald Trump, quien hoy reiteró que Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes si el régimen no reabre esa vía marítima

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinan a tres adultos mayores en Guachené, Cauca, dentro de un establecimiento público

Asesinan a tres adultos mayores en Guachené, Cauca, dentro de un establecimiento público

Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Ana López, peluquera: “Usar el champú en seco todos los días no es malo”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

Minería en Colombia se desploma: 2025 registra la peor caída en 20 años y hunde la inversión extranjera

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Israel asegura haber matado al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria

Seis heridos en Kuwait y uno en Emiratos Árabes por metralla de drones y misiles iraníes

Cereza, frambuesa o fresa: todo al rojo en la nueva temporada de moda

Confirmada la muerte de un general ruso en accidente aéreo en Crimea

Centro de Fauna Silvestre de Murcia logra la supervivencia de dos mochuelos excavadores procedentes de Miami

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo