Así es Gentleman’s Violence: el shooter inspirado en John Wick que ya puedes jugar gratis en Steam

Gentleman’s Violence: el shooter gratuito que fusiona el estilo John Wick y la precisión táctica en Steam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo de los shooters en primera persona (FPS) recibe una nueva propuesta que prioriza la precisión, el estilo y la acción coreografiada: Gentleman’s Violence. Disponible gratuitamente en Steam, este título llama la atención por su inspiración directa en la saga John Wick y por su apuesta por una jugabilidad táctica donde cada movimiento y disparo tiene consecuencias.

El lanzamiento responde a una tendencia creciente en la industria, donde la búsqueda de experiencias intensas, realistas y cinematográficas se combina con la accesibilidad de los juegos free-to-play.

La importancia de Gentleman’s Violence radica en su capacidad para ofrecer una experiencia diferente dentro del saturado género de los shooters. Más allá del combate frenético, el juego destaca por su sistema de Gun-Fu, una mecánica que fusiona disparos de precisión y artes marciales, exigiendo que el jugador piense y actúe como un asesino profesional, al estilo del mítico personaje interpretado por Keanu Reeves.

Gentleman’s Violence: Gun-Fu, acción coreografiada y acceso gratuito para los fans de John Wick - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el nuevo juego que está regalando Steam

Gentleman’s Violence no busca ser otro FPS genérico. Su jugabilidad gira en torno al Gun-Fu, un estilo de combate que mezcla disparos tácticos y movimientos cuerpo a cuerpo, replicando las coreografías que han hecho famosa a la saga John Wick.

El sistema de disparo incorpora técnicas como el “Mozambique Drill” (dos tiros al cuerpo y uno a la cabeza), obligando al jugador a ejecutar acciones precisas para neutralizar enemigos de manera eficiente.

A esto se suma la posibilidad de adoptar posturas avanzadas, como el Center Axis Relock (C.A.R.), que permite alternar entre posiciones de disparo según la situación. Esta mecánica aporta un realismo poco habitual, obligando a pensar cada enfrentamiento y a adaptarse a escenarios cambiantes. El traje antibalas, por su parte, introduce un elemento defensivo clave, ideal para sobrevivir en tiroteos cerrados y prolongados.

Combate táctico y cuerpo a cuerpo

En Gentleman’s Violence, no todo se resuelve a base de disparos. El combate cuerpo a cuerpo ocupa un lugar central, con mecánicas de Close Quarters Combat (CQC) que permiten reducir enemigos rápidamente o utilizarlos como escudos humanos en plena balacera.

La comunidad celebra la llegada de un título que combina el rigor de la acción John Wick con la accesibilidad de Steam, marcando tendencia en los FPS estilizados y estratégicos del momento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los remates Gun-Fu, ejecuciones estilizadas y cinematográficas, refuerzan la identidad visual del juego y ofrecen un espectáculo coreografiado en cada encuentro.

La suma de estas mecánicas busca recrear la frialdad y eficiencia de un profesional del crimen, donde la elegancia y la violencia conviven en armonía y cada enfrentamiento se convierte en una pequeña escena de acción digna de la gran pantalla.

Gentleman’s Violence está disponible para su descarga gratuita en Steam, lo que facilita el acceso a jugadores de todo el mundo y permite probar su propuesta sin barreras de entrada. El juego apuesta por un sistema de progresión que recompensa la destreza táctica y el dominio de las mecánicas avanzadas, alejándose del azar y premiando la habilidad.

Por qué John Wick redefinió la acción

La influencia de John Wick no se limita al cine. La saga dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Keanu Reeves revolucionó el género de acción al priorizar la claridad visual, el uso de tomas largas y la honestidad técnica.

La saga de John Wick marcó un precedente histórico en el cine de acción al rescatar el género del caos visual, eliminando el uso excesivo de cortes de edición y cámaras temblorosas para imponer un estilo de claridad visual y tomas largas - ( 87Eleven, Lionsgate)

El Gun-Fu popularizado por la franquicia exige preparación física y coordinación real, elevando el estándar de las escenas de combate y marcando una diferencia frente al abuso de cortes rápidos y cámaras temblorosas que dominaban el género.

Además, el universo neo-noir de John Wick, con sus reglas internas y estética sofisticada, demostró que una película de tiros podía tener profundidad narrativa y visual. Esta influencia se percibe claramente en Gentleman’s Violence, que traduce el rigor y la elegancia del cine a la jugabilidad, permitiendo a los jugadores sumergirse en una experiencia coreografiada y estilizada.

Steam, como una de las principales plataformas de distribución digital, facilita la llegada de propuestas innovadoras que desafían los límites del género y permiten experimentar nuevas formas de jugar, sin coste para el usuario. Con Gentleman’s Violence, los aficionados al FPS tienen una oportunidad única de vivir la fantasía John Wick desde su PC.