CEO de Perplexity minimiza el problema de los despidos por la IA: “La mayoría de la gente no disfruta sus trabajos”

Aravind Srinivas, CEO de Perplexity, minimiza el impacto negativo de la automatización laboral. (Reuters)

El director ejecutivo de Perplexity, Aravind Srinivas, aseguró que la automatización impulsada por inteligencia artificial no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad, al afirmar que “la mayoría de la gente no disfruta sus trabajos” y que la IA puede liberar a las personas para buscar opciones más satisfactorias. Así lo expresó durante el podcast All-In, registrado en la conferencia Nvidia GTC.

La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo se intensificó en Estados Unidos tras las advertencias de ejecutivos como Bill McDermott, CEO de ServiceNow, quien pronosticó una tasa de desempleo superior al 30% en los próximos años debido al avance de la automatización. Jack Dorsey, CEO de Block, despidió al 40% de su plantilla el mes pasado, alegando que “las herramientas de inteligencia han cambiado el significado de construir y administrar una empresa”.

Los despidos vinculados a la IA han afectado a más de 101.000 empleados en Estados Unidos desde febrero de 2025, de acuerdo con cifras recopiladas por la organización Alliance for Secure AI.

Perplexity apuesta por acelerar la transición hacia negocios autónomos y optimizados por IA. (Reuters)

Srinivas: la IA abre nuevas vías de emprendimiento

Frente a los escenarios pesimistas, Aravind Srinivas sostiene que la automatización representa una oportunidad para que las personas encuentren trabajos más satisfactorios o inicien sus propios emprendimientos.

“La realidad es que la mayoría de la gente no disfruta sus trabajos. Hay una nueva posibilidad, una nueva oportunidad para usar estas herramientas, aprender y empezar tu propio mini negocio… Incluso si hay que enfrentar una pérdida temporal de empleo, ese futuro glorioso es el que debemos esperar”, declaró el directivo.

Srinivas defendió la idea de que la inteligencia artificial puede facilitar que más personas emprendan, al reducir la necesidad de grandes equipos y capital inicial. “Lo que intentamos es ayudar a que los negocios funcionen de la manera más autónoma posible”, explicó.

Un mercado laboral en transformación

La visión de Perplexity sobre el futuro del trabajo coincide con pronósticos de otros actores del sector tecnológico. El capitalista de riesgo Bill Gurley, socio de Benchmark, relativizó el temor al desempleo masivo. “Estas olas llegan y, especialmente con la IA, mucha gente exagera. Siempre han existido disrupciones tecnológicas”, dijo Gurley en diálogo con CNBC.

Más de 101.000 empleados han perdido su trabajo en Estados Unidos por la irrupción de la IA desde 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis incorpora además una nota reciente de Oxford Economics, que señala que “las empresas no parecen estar reemplazando trabajadores con IA a gran escala”, y que en ocasiones utilizan la automatización como argumento para justificar recortes de personal que responden a otras causas.

El auge de los negocios impulsados por inteligencia artificial ya se refleja en las estadísticas. Un informe de Bank of America muestra que en enero la cantidad de empresas con intención de contratar empleados cayó un 4,4% interanual, mientras que la creación de “negocios de alta propensión” —con potencial para contratar en el futuro— creció más del 15%. Esta tendencia sugiere el surgimiento de nuevas empresas que, en sus primeras etapas, no planean sumar personal.

El ejemplo de TurboAI ilustra este fenómeno. Sus fundadores, Rudy Arora y Sarthak Dhawan, crearon una herramienta de tarjetas educativas y tests con inteligencia artificial en 2024, apenas con una inversión inicial de 300 dólares. Actualmente, la plataforma reporta 8,5 millones de usuarios y un ingreso mensual de un millón de dólares, con solo 13 empleados. “Sin la IA, la plantilla habría superado fácilmente los cien trabajadores”, relataron.

La automatización permite crear negocios con menos personal y menor inversión inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El horizonte de los negocios gestionados por una sola persona

La posibilidad de que surjan compañías multimillonarias gestionadas por un único emprendedor se ha convertido en una meta para los visionarios de la inteligencia artificial. El CEO de OpenAI, Sam Altman, vaticinó que la IA permitirá la creación del primer negocio de mil millones de dólares operado por una sola persona.

Para Srinivas, esto todavía no ha sucedido porque ningún emprendimiento de este tipo ha generado un crecimiento real de mil millones en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos.

La apuesta de Perplexity pasa por acelerar la transición hacia negocios cada vez más autónomos y optimizados por IA, donde los fundadores puedan prescindir de grandes equipos y operar de forma ágil.