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El navegador de Perplexity llega al iPhone con IA para búsquedas inteligentes y tareas automatizadas

Comet AI utiliza modelos de lenguaje de última generación para entender el sentido y la intención detrás de cada consulta

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La privacidad es otro de
La privacidad es otro de los pilares de Comet AI en el entorno Apple. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Shannon Stapleton)

El escenario competitivo en los dispositivos Apple ha dejado de centrarse en el hardware y ahora se enfocaría en cómo los usuarios gestionan la información y sus actividades diarias. Con la llegada de Comet AI, Perplexity ofrece una propuesta innovadora frente a navegadores como Safari, apostando por inteligencia artificial avanzada que redefine la manera de navegar.

Este navegador va más allá de presentar una simple lista de enlaces: comprende las preguntas del usuario, sintetiza información, automatiza tareas y prioriza tanto la privacidad como la eficiencia, alineándose con las expectativas del entorno iOS.

Funciones de Comet AI: búsquedas semánticas, automatización y privacidad en iOS

A diferencia de los navegadores clásicos, Comet AI utiliza modelos de lenguaje de última generación para entender el sentido y la intención detrás de cada búsqueda. Esto permite ofrecer respuestas sintetizadas y verificadas, así como resúmenes automáticos de artículos largos, comparaciones de precios en tiempo real y explicaciones de conceptos técnicos sin salir de la pestaña activa.

Así luce la interfaz de
Así luce la interfaz de Comet AI en iPhone. (Comet)

El usuario de iPhone puede así obtener información relevante y precisa con solo escribir o hablar una consulta, convirtiendo la barra de direcciones en un auténtico asistente digital.

La privacidad es otro de los pilares de Comet AI en el entorno Apple. El navegador se ha diseñado para minimizar el ruido visual y eliminar anuncios intrusivos, siguiendo la estética minimalista característica de iOS.

Además, la sincronización total con otros dispositivos garantiza que el historial y los hilos de investigación se mantengan actualizados, proporcionando una experiencia fluida tanto en el iPhone como en el escritorio o el Mac.

Comet AI se ha diseñado
Comet AI se ha diseñado para minimizar el ruido visual. PERPLEXITY

Comet AI frente a Safari: ventajas y proceso de instalación

Aunque Safari sigue siendo el navegador predilecto por su integración con el sistema operativo de Apple, la ausencia de una IA generativa nativa deja margen para que Comet AI gane terreno.

Este nuevo navegador permite a los usuarios ahorrar tiempo, ya que la inteligencia artificial filtra y procesa la información, evitando que sea necesario revisar manualmente los resultados de búsqueda. A esto se suma una notable mejora en la velocidad de carga, ya que la IA prioriza el contenido útil y descarta elementos que ralentizan la web.

Para comenzar a utilizar Comet AI en el iPhone, basta con descargar la aplicación oficial desde la App Store y configurarla como navegador predeterminado en los ajustes del dispositivo.

Perplexity ofrece una propuesta innovadora
Perplexity ofrece una propuesta innovadora frente a navegadores como Safari. REUTERS/Ann Wang

De este modo, todos los enlaces abiertos desde aplicaciones como WhatsApp, correo electrónico o redes sociales serán gestionados automáticamente por la inteligencia artificial de Perplexity, facilitando búsquedas inteligentes y tareas automatizadas directamente desde el móvil.

Cómo funciona Comet Browser y qué ventajas ofrece

Cuando se habla de Comet en PC, generalmente se hace referencia a Comet Browser, el innovador navegador de escritorio desarrollado por la empresa de inteligencia artificial Perplexity. A diferencia de los navegadores convencionales como Chrome o Edge, Comet no solo sirve para explorar internet: funciona como un asistente personal autónomo, conocido en el mundo tecnológico como IA agéntica.

Su principal característica es la búsqueda agéntica. En lugar de limitarse a mostrar enlaces de Google, permite delegar tareas completas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, puedes pedirle que busque y reserve el vuelo más barato a Japón para agosto, o que filtre tu bandeja de entrada y elimine el spam.

La principal característica de Comet
La principal característica de Comet Browser es la búsqueda agéntica. PERPLEXITY

La IA de Comet es capaz de navegar, comparar datos, rellenar formularios e interactuar con diferentes sitios web por ti.

El navegador también integra un asistente en la barra lateral, al que puedes acceder presionando Alt + A mientras navegas. Este asistente puede leer y comprender la página en la que te encuentras, resumir artículos largos o documentos PDF, comparar información de varias pestañas abiertas y redactar respuestas automáticas para correos electrónicos, facilitando así la gestión de tareas complejas.

Además, Comet ofrece una gestión inteligente de pestañas, agrupando automáticamente las que tratan temas similares, asignando colores y cerrando aquellas que están inactivas o duplicadas para optimizar el uso de memoria RAM en tu ordenador.

Todo esto se apoya en la base de Chromium, lo que garantiza compatibilidad con todas las extensiones de Chrome y permite importar marcadores, historial y contraseñas de manera sencilla al instalar el navegador.

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