Tecno

Lista de teléfonos iPhone y Android que se quedarán sin WhatsApp desde el 1 de abril de 2026

Es clave hacer copias de seguridad de las fotos, videos y archivos almacenados en la cuenta ante un posible cambio de celular por problemas de compatibilidad

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Que un dispositivo no sea
Que un dispositivo no sea compatible con WhatsApp es un problema porque suele ser el principal canal de comunicación a distancia. (Foto: EFE/EPA/Archivo/IAN LANGSDON)

Desde el 1 de abril de 2026, WhatsApp dejará de estar disponible en una amplia gama de teléfonos iPhone y modelos Android fabricados antes de 2014, por las constantes actualizaciones que implementa que no son compatibles con los requisitos técnicos de varios dispositivos.

Esta situación obligará a los usuarios a migrar a dispositivos más recientes o a perder acceso permanente a la plataforma de mensajería. La decisión se enmarca en la estrategia de grandes tecnológicas para centrar el desarrollo y la protección de datos solo en teléfonos compatibles con los estándares de seguridad y funcionamiento actuales.

Qué modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con la app de WhatsApp

Entre los modelos que serán excluidos se destacan el Samsung Galaxy S4 mini, Samsung Galaxy S3, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y Motorola Moto E de primera generación, todos ellos imposibilitados de actualizarse a Android 5.0 Lollipop o superior, que es la nueva exigencia mínima para mantener la funcionalidad de WhatsApp.

La medida afecta a modelos
La medida afecta a modelos de diferentes marcas y lanzados antes de 2014. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de Apple, la medida afectará directamente a los usuarios de iPhone 6, iPhone 6 Plus y anteriores, porque ninguno de estos dispositivos adapta el sistema operativo a iOS 15.1, el umbral imprescindible que exige la aplicación para prestar su servicio.

La consecuencia directa para los usuarios que utilizan estos modelos de celulares será la imposibilidad de abrir, descargar o actualizar la aplicación.

Por qué las aplicaciones dejan de ser compatibles con dispositivos antiguos

Este tipo de actualizaciones son necesarias para optimizar recursos hacia aquellos segmentos con mayor cantidad de usuarios activos y fortalecer continuamente la seguridad de la información privada.

WhatsApp al igual que otras
WhatsApp al igual que otras plataformas enfoca sus funciones y novedades en dispositivos más recientes. (Foto: Europa Press)

Los fabricantes de los dispositivos mencionados dejaron de proporcionar soporte y actualizaciones hace varios años, lo cual los aparta de los estándares actuales de protección y funcionamiento exigidos por la aplicación.

En este sentido, se sugiere a los usuarios afectados que realicen una copia de seguridad de sus conversaciones y archivos, antes de la desconexión definitiva para evitar pérdidas irreparables.

Es posible que desde la aplicación se notifique anticipadamente a quienes deban tomar medidas, facilitando la migración y el respaldo de datos, como fotos, videos y archivos personales y profesionales.

Cómo respaldar los chats de WhatsApp a través de una copia de seguridad

Es necesario crear copias de
Es necesario crear copias de seguridad para que sea más fácil el proceso de reemplazo del celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para completar el proceso de respaldo en Android, los usuarios deben abrir la app, pulsar los tres puntos verticales para acceder a Ajustes, seleccionar Chats y luego “Copia de seguridad”, acción que permite guardar el historial en Google Drive siempre que haya suficiente espacio disponible.

En el ecosistema iOS, el procedimiento se realiza accediendo a Configuración dentro de la aplicación, seleccionando Chats y la opción “Copia de seguridad”, para finalmente pulsar “Realizar copia ahora” y así depositar los datos en iCloud, siempre tras comprobar la capacidad de almacenamiento.

Por qué es necesario revisar la versión del sistema operativo del celular

El proceso para consultar la versión instalada de software es crucial para verificar que el celular es compatible con las últimas novedades que prestan diferentes aplicaciones.

Es clave revisar la versión
Es clave revisar la versión del sistema operativo del aparato para evitar sorpresas e interrupciones en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Android, se debe ingresar a Ajustes, luego a Acerca del teléfono y, posteriormente, a Información de software, donde se muestra la “Versión de Android”. En dispositivos Apple, la consulta se encuentra en Ajustes, dentro de la pestaña General, y el dato aparece junto a “Versión de iOS”.

La descarga de nuevas versiones de sistema operativo seguirá disponible para aquellos aparatos cuya arquitectura lo permita. Sin embargo, para los celulares lanzados antes del año 2014, la única alternativa para conservar el acceso a WhatsApp será reemplazar el dispositivo por uno compatible con los nuevos requisitos.

Asimismo, la ventaja de contar con un modelo compatible con las últimas actualizaciones de WhatsApp es que puede hacer uso de la IA de Meta y otras novedades en materia de seguridad.

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