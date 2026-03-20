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Cómo proteger tu iPhone de ‘DarkSword’, el nuevo método usado por hackers

Se trata de una nueva herramienta que pone en riesgo los datos de usuarios de iPhone a través de sitios web maliciosos

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DarkSword accede a datos sensibles
DarkSword accede a datos sensibles de iPhone sin recurrir a mensajes de phishing ni apps sospechosas. (Reuters)

Investigadores de Google y empresas de ciberseguridad identificaron recientemente una nueva herramienta de hackeo llamada DarkSword, que pone en riesgo la información personal de usuarios de iPhone en distintos países. Este kit de ataque representa una amenaza diferente a la de otros programas espía: no utiliza mensajes de phishing ni obliga a descargar aplicaciones sospechosas, sino que actúa a través de sitios web infectados.

DarkSword: así funciona la nueva amenaza

A diferencia de otras formas de malware, DarkSword opera mediante páginas web maliciosas, algunas de las cuales imitan plataformas populares como Snapchat o páginas de contratistas gubernamentales. Cuando la víctima navega por estos sitios, el spyware puede activarse y poner en riesgo la información almacenada en el dispositivo. Según el informe de Google, los ataques se han concentrado fuera de Estados Unidos, con víctimas detectadas en Arabia Saudita, Turquía, Malasia y Ucrania.

De acuerdo con Lookout, se trata de un sistema “altamente sofisticado” capaz de ejecutar código privilegiado para acceder y extraer datos sensibles. Aunque no está diseñado para vigilancia continua, DarkSword puede obtener mensajes, contenido de iCloud y hasta acceder a billeteras de criptomonedas. Google advirtió que la herramienta está siendo utilizada por varios proveedores comerciales de vigilancia y actores sospechados de estar patrocinados por Estados.

El ataque afecta principalmente a
El ataque afecta principalmente a usuarios que todavía usan versiones de iOS 18.4 a 18.7. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué iPhones están en riesgo y cómo actúa Apple?

Los expertos detectaron que los dispositivos vulnerables ejecutaban versiones de iOS comprendidas entre la 18.4 y la 18.7, todas correspondientes al año pasado. Aunque no afecta a todos los iPhones, Apple estima que aproximadamente una quinta parte de los usuarios aún utiliza iOS 18, lo que deja a millones de personas expuestas a posibles ataques.

Apple confirmó que recibió el reporte de Google a fines de 2025 y publicó actualizaciones para corregir las vulnerabilidades. En una página de soporte, la compañía indicó que investigó los incidentes y lanzó parches de seguridad para las versiones más recientes del sistema operativo. La actualización iOS 26.3 incluye medidas específicas para bloquear los ataques de DarkSword, y esta semana se difundió iOS 26.3.1 (a), centrada en reforzar la seguridad.

No obstante, la protección depende de que los usuarios mantengan actualizado su dispositivo. Zachary McAuliffe, especialista en iOS de CNET, recomienda instalar siempre la última versión disponible del sistema, ya que los parches no solo agregan funciones, sino que corrigen vulnerabilidades críticas. Postergar una actualización puede dejar el teléfono expuesto a nuevas amenazas y facilitar el acceso de actores maliciosos a datos personales.

Apple lanzó actualizaciones de seguridad
Apple lanzó actualizaciones de seguridad para bloquear la amenaza detectada por Google y otras firmas. (Europa Press)

Recomendaciones para proteger tu iPhone frente a DarkSword

Para reducir el riesgo de infección por DarkSword y otras amenazas similares, especialistas y empresas de ciberseguridad aconsejan seguir estos pasos:

  • Actualizar el software: Accede a Configuración > General > Actualización de software y descarga la versión más reciente disponible. Las actualizaciones suelen contener los parches necesarios para bloquear este tipo de ataques.
  • Verificar compatibilidad: Los modelos más antiguos de iPhone podrían no ser compatibles con iOS 26. En ese caso, Apple recomienda actualizar al menos a iOS 15, que mantiene protecciones activas para equipos previos.
  • Activar el Modo Aislamiento (Lockdown Mode): Esta función, disponible en versiones recientes de iOS, refuerza la seguridad del dispositivo al limitar la exposición a sitios y contenidos potencialmente maliciosos.
  • Evitar enlaces sospechosos: No ingresar a sitios web desconocidos o que simulen plataformas populares sin verificar la autenticidad de la dirección.
El spyware puede extraer mensajes,
El spyware puede extraer mensajes, contenido de iCloud y hasta billeteras de criptomonedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple asegura que los usuarios con el software actualizado ya cuentan con protección frente a DarkSword. Sin embargo, mantener el sistema operativo al día es la acción más efectiva para evitar riesgos y preservar la seguridad de la información personal.

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