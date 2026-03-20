Códigos de Free Fire para el 20 al 22 de marzo: diamantes, skins, oro y más para ser el mejor jugador

Free Fire publica cada día códigos que otorgan a los jugadores acceso gratuito a diamantes, skins u oro. (Garena)

Free Fire ofrece diariamente una serie de códigos que permiten a los jugadores acceder de forma gratuita a ventajas como diamantes, skins y oro. Los códigos disponibles para los días 20, 21 y 22 de marzo son:

FK3J9H5G1F7D

FE2R8T6Y4U1I

FFRSX4CYHLLQ

FFSKTXVQF2NR

FFMTYKQPFDZ9

FF6WN9QSFTHX

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

NPTF2FWSPXN9

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

4ST1ZTBZBRP9

FFDMNSW9KG2

FFCBRAXQTS9S

FP9O1I5U3Y2T

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4N8M2XL9R1G3

H8YC4TN6VKQ9

BR43FMAPYEZZ

FFSGT7KNFQ2X

FPSTQ7MXNPY5

UPQ7X5NMJ64V

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

Para canjearlos, es necesario ingresar al portal oficial de recompensas de Garena y acceder con la cuenta del jugador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se canjean los códigos de Free Fire

Para canjear los códigos de Free Fire, los jugadores deben ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena e iniciar sesión con su cuenta. Luego, deben copiar el código, pegarlo en el campo correspondiente y confirmar la operación. Las recompensas se acreditan en el juego en un plazo máximo de 24 horas.

Qué se puede obtener con los códigos de Free Fire

Con los códigos de Free Fire, los jugadores pueden recibir recompensas como diamantes, skins, oro, armas exclusivas y vouchers.

Los diamantes se utilizan para comprar personajes, mascotas o acceder a eventos especiales dentro del juego.

Las skins permiten personalizar la apariencia de personajes y armas, mientras que el oro facilita la adquisición de nuevos personajes o mejoras.

Por ejemplo, un jugador que obtiene un código para una skin puede cambiar el aspecto de su personaje principal, y si recibe diamantes, puede adquirir una mascota como el robot Dreki o participar en sorteos de eventos temporales.

Los diamantes permiten adquirir personajes, mascotas o participar en eventos exclusivos. (Garena)

Qué hacer si un código de Free Fire no funciona

Si un código de Free Fire no funciona, se recomienda verificar que haya sido ingresado correctamente y que no haya errores en la escritura.

Es importante comprobar la fecha de vigencia, ya que muchos códigos tienen un tiempo limitado de uso. Si el código sigue sin funcionar tras varios intentos, lo más probable es que haya expirado o ya haya sido canjeado por el máximo de usuarios permitidos.

En estos casos, no es posible reclamar la recompensa y se aconseja estar atento a la publicación de nuevos códigos.

Este videojuego para móviles ofrece códigos que se pueden canjear por premios. (Garena)

Cómo empezar a jugar Free Fire

Para empezar a jugar Free Fire, primero es necesario descargar el juego desde la Google Play Store o la App Store e instalarlo en un dispositivo móvil compatible. Una vez instalado, el usuario debe crear una cuenta o acceder con una ya existente mediante Facebook, Google, VK o Apple.

Tras completar el breve tutorial inicial, se puede seleccionar el modo de juego y comenzar una partida. El objetivo principal es sobrevivir en una isla enfrentando a otros jugadores, utilizando armas, recursos y estrategias para ser el último en pie.

Consejos para destacar en Free Fire

Para destacar en Free Fire, es fundamental elegir una ubicación estratégica al aterrizar, recoger armas y suministros con rapidez y mantenerse atento al movimiento de otros jugadores. Se recomienda usar auriculares para identificar sonidos cercanos, aprovechar la cobertura del entorno y evitar zonas abiertas.

Para destacar, conviene aterrizar en zonas estratégicas, recolectar armas rápidamente y vigilar el entorno. Free Fire | Desarrolladores: Garena International, 111dots Studio | Distribuidores: Garena International, Garena International I

La gestión eficiente de recursos como botiquines y granadas puede marcar la diferencia en los enfrentamientos.

Además, practicar la puntería y conocer bien el mapa facilita anticipar zonas seguras y rutas de escape.

Qué es Free Fire Max

Free Fire Max es una versión mejorada de Free Fire, desarrollada por Garena, que ofrece gráficos en alta definición, efectos visuales avanzados y una experiencia de juego más fluida.

Ambos juegos comparten el mismo sistema de cuentas y progresos, lo que permite a los jugadores alternar entre las dos versiones sin perder avances ni recompensas.

Free Fire funciona en dispositivos con sistemas operativos Android o iOS. (Play Store)

Free Fire Max está diseñado para dispositivos móviles de mayor capacidad y busca optimizar la experiencia para quienes prefieren mayor calidad visual y rendimiento.

En qué dispositivos es compatible Free Fire

Free Fire es compatible con dispositivos móviles que utilicen los sistemas operativos Android y iOS. Para Android, se requiere una versión 4.1 o superior y al menos 1 GB de memoria RAM, mientras que en iOS es necesario contar con la versión 9.0 o posterior y un mínimo de 1 GB de RAM.