Tecno

¿Se puede ampliar a 1 TB el almacenamiento de una MacBook Neo? Esto es lo que debes saber

Un experimento demuestra que el MacBook Neo puede alcanzar 1 TB de almacenamiento, pero el proceso es complejo y no oficial

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Unas manos interactúan con un
Unas manos interactúan con un moderno ordenador portátil amarillo que muestra un fondo de pantalla abstracto. (Apple)

El MacBook Neo puede ampliar su almacenamiento hasta 1 TB, pero no es una opción oficial ni sencilla. Un video reciente del creador de contenido DirectorFeng muestra que, mediante un complejo proceso técnico, es posible reemplazar la unidad interna de 256 GB por una de mayor capacidad. Sin embargo, el procedimiento requiere herramientas especializadas, conocimientos avanzados y anula de inmediato la garantía del equipo.

El experimento confirma que la limitación de almacenamiento impuesta por Apple en este modelo no responde a una imposibilidad técnica, sino a decisiones de diseño y comercialización. Aun así, modificar el equipo está lejos de ser una práctica recomendada para el usuario promedio.

Para acceder al almacenamiento interno del MacBook Neo, es necesario desmontar completamente la parte inferior del equipo. Esto implica retirar múltiples tornillos y desconectar diversos cables hasta poder extraer la placa madre.

La MacBook Neo es el
La MacBook Neo es el pórtatil más económico de Apple. REUTERS/Shannon Stapleton

Si bien este primer tramo no es especialmente complicado, sí resulta laborioso y requiere precisión. El verdadero desafío comienza al momento de manipular el almacenamiento interno, que está integrado directamente en la placa.

A diferencia de otros portátiles donde el disco puede reemplazarse fácilmente, en este caso se trata de memoria NAND soldada, lo que obliga a utilizar herramientas como una pistola de aire caliente para despegar el componente original.

El reemplazo del almacenamiento

Una vez retirada la unidad de 256 GB, el siguiente paso es preparar la superficie para instalar el nuevo chip de 1 TB. Este proceso incluye limpiar cuidadosamente los residuos que quedan en los contactos, una tarea delicada que debe realizarse con precisión para evitar daños.

Luego se coloca el nuevo módulo de almacenamiento, nuevamente aplicando calor para fijarlo correctamente. Según se muestra en el video, también es necesario utilizar adhesivos especiales y someter la placa a un proceso térmico controlado para asegurar la correcta instalación.

La MacBook solo cuenta con
La MacBook solo cuenta con almacenamiento de 256 GB y de 512 GB. Apple

Además, el creador reemplaza la pasta térmica del procesador A18 Pro y reinstala componentes internos que ayudan a la disipación del calor, lo que evidencia el nivel de intervención requerido.

Reinstalación del sistema operativo

Una vez completado el cambio de hardware, el equipo no queda listo para usarse de inmediato. Es necesario reinstalar el sistema operativo mediante el modo DFU (Device Firmware Update), un procedimiento que requiere un segundo Mac para restaurar el software.

Este paso añade una capa adicional de complejidad, ya que no todos los usuarios cuentan con los conocimientos ni el equipo necesario para realizarlo correctamente.

Riesgos y limitaciones

Aunque el resultado final demuestra que es posible tener un MacBook Neo con 1 TB de almacenamiento, los riesgos son significativos.

El primero es la pérdida automática de la garantía, ya que cualquier modificación interna no autorizada invalida el soporte oficial de Apple. A esto se suma el riesgo de dañar componentes críticos durante el proceso, lo que podría inutilizar el equipo.

Un ingeniero demostró que es
Un ingeniero demostró que es posible aumentar la memoria de la MacBook Neo, pero se necesitan herramientas especializadas. REUTERS/Shannon Stapleton

Además, ampliar el almacenamiento no modifica otras limitaciones del dispositivo. El MacBook Neo sigue dependiendo de su configuración base, que incluye el chip A18 Pro y 8 GB de memoria unificada.

Esto significa que, aunque haya más espacio para guardar archivos, el rendimiento general no cambiará de forma significativa, especialmente en tareas exigentes.

¿Vale la pena hacerlo?

El caso documentado por DirectorFeng demuestra que la expansión de almacenamiento es técnicamente posible, pero no necesariamente recomendable.

A veces no es necesario
A veces no es necesario aumentar la memoria de un portátil, especialmente si hay memorias externas. (Apple)

Para la mayoría de los usuarios, las configuraciones oficiales de 256 GB y 512 GB cubren necesidades básicas como navegación, trabajo con documentos y consumo de contenido.

Quienes requieran mayor capacidad pueden optar por soluciones externas, como discos SSD o almacenamiento en la nube, evitando así los riesgos asociados a una modificación interna.

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