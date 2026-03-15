Tecno

Elon Musk anuncia el inicio del megaproyecto de Tesla para producir chips de inteligencia artificial en siete días

La nueva planta integrará fabricación, almacenamiento y empaquetado avanzado en un solo complejo

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Elon Musk confirmó el lanzamiento
Elon Musk confirmó el lanzamiento del megaproyecto Terafab para fabricar chips de IA en Tesla. (Reuters)

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, confirmó que la compañía pondrá en marcha el megaproyecto Terafab para fabricar chips de inteligencia artificial en una semana. La noticia, anunciada a través de la red social X, marca un avance clave para las ambiciones de la firma en autonomía vehicular y robótica.

En la última conferencia telefónica de resultados, Tesla reveló que Terafab representa una inversión estimada de 25.000 millones de dólares y forma parte de un plan de gasto récord superior a 20.000 millones de dólares para 2026. El objetivo principal es evitar una posible escasez de chips, que según las proyecciones de Musk, podría afectar a la compañía en los próximos tres o cuatro años.

La planta de Terafab combinará procesamiento lógico, almacenamiento de memoria y empaquetado avanzado en un solo complejo industrial. Esta integración vertical, poco frecuente fuera de Taiwán y Corea del Sur, permitirá a Tesla producir entre 100.000 y 200.000 millones de chips personalizados de memoria y de inteligencia artificial al año.

La producción inicial contempla 100.000 obleas mensuales, con la meta de alcanzar un millón, equivalente al 70% de la capacidad de una planta de TSMC en Estados Unidos.

La nueva planta permitirá a
La nueva planta permitirá a Tesla producir hasta 200 mil millones de chips de memoria y de IA al año. (Reuters)

Vaibhav Taneja, director financiero de Tesla, reconoció que el costo total de Terafab aún no se ha incorporado completamente a las cifras oficiales de inversión. La tecnología empleada será de 2 nanómetros, el nodo más avanzado en producción comercial.

Los chips AI5 como clave del proyecto

El desarrollo del chip de inteligencia artificial de quinta generación, AI5, está en el centro de la estrategia de Tesla. Este componente será esencial para potenciar el software de conducción autónoma total, el programa de robotaxis Cybercab y la línea de robots humanoides Optimus.

Musk explicó que ningún proveedor externo puede garantizar el volumen de chips requerido para la expansión de estos proyectos. Incluso bajo el mejor escenario de producción de proveedores, el suministro sigue resultando insuficiente.

La producción en lotes pequeños del chip AI5 está prevista para 2026, con la expectativa de alcanzar el volumen industrial en 2027. La gestión de la cadena de suministro será completamente independiente de proveedores externos, beneficiando tanto a Tesla como a proyectos vinculados a xAI, la compañía de inteligencia artificial de Musk.

Los chips desarrollados en Terafab
Los chips desarrollados en Terafab impulsarán el software de conducción autónoma, robotaxis y robots Optimus. (Reuters)

Sinergia con xAI y expansión tecnológica

El alcance de Terafab no se limita a los vehículos y robots de Tesla. Musk ha descrito el proyecto como una infraestructura clave para fortalecer los sistemas de entrenamiento de modelos de conducción autónoma en la supercomputadora Dojo y para alimentar la infraestructura de aprendizaje automático de xAI, responsable del modelo Grok.

La contratación de expertos como Devendra Chaplot, cofundador de Mistral AI, junto con Andrew Milich y Jason Ginsberg, refuerza la apuesta de xAI por acelerar el desarrollo de sus propios sistemas. El superclúster de Memphis, actualmente operado por xAI, es uno de los mayores clústeres de GPU del mundo.

Alianzas estratégicas

Aunque Tesla mantiene alianzas con TSMC y Samsung para el suministro de chips, la decisión de construir Terafab responde a la necesidad de garantizar el suministro a largo plazo y reducir la dependencia de la industria asiática. El año pasado, Musk mencionó la posibilidad de colaborar con Intel, aunque no existen acuerdos firmados hasta el momento.

Tesla busca independencia tecnológica y
Tesla busca independencia tecnológica y reducir la dependencia de proveedores asiáticos con este proyecto. (Reuters)

Si Terafab cumple sus metas, Tesla se posicionará como una de las pocas empresas fuera de Asia con capacidad interna para fabricar chips de inteligencia artificial a gran escala. Esta ventaja competitiva transformará la estructura de costos en la producción de vehículos autónomos y robótica, y consolidará la independencia tecnológica de la compañía.

El 21 de marzo se presenta como el hito inicial para este megaproyecto, que busca redefinir la posición de Tesla en la industria global de semiconductores y sistemas de inteligencia artificial.

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