Con qué alternativas seguras reemplazar a las memorias USB en 2026

Las memorias USB fueron muy popular en la década pasada para el intercambio de pequeñas cantidades de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transición que ha experimentado el intercambio y almacenamiento de archivos digitales durante la última década marca un punto de inflexión en 2026, cuando el tradicional pendrive o memoria USB cede definitivamente su lugar a soluciones más rápidas, seguras y versátiles.

Las alternativas actuales, como el almacenamiento en la nube, las unidades de SSD externas y las tarjetas SD, relegan a la memoria USB a nichos especializados, dejando atrás el periodo en el que fue el referente absoluto para transferir y respaldar datos.

Con qué opciones se puede reemplazar a las memorias USB en 2026

En el sector profesional, los dispositivos SSD conectados mediante USB‑C o Thunderbolt desplazaron a los antiguos pendrives. Desde que llegaron al mercado con capacidades que empiezan en 500 GB y se extienden hasta varios terabytes, han superado en velocidad y robustez a la memoria USB tradicional.

En el mercado hay opciones con mayor capacidad de almacenamiento y mayor velocidad de transferencia de archivos como los dispositivos SSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio de paradigma responde a la imposibilidad de los modelos clásicos de manejar flujos de datos exigidos por videos en 4K o bibliotecas fotográficas de alta resolución, donde los límites de 64 o 128 GB quedan superados.

Por su parte, las tarjetas SD y microSD se han consolidado entre usuarios que priorizan la portabilidad extrema. Estas opciones combinan dimensiones mínimas, variadas capacidades y velocidades competitivas en gamas medias y altas, lo que las vuelve idóneas para fotografía, video y teléfonos inteligentes.

No obstante, su principal punto débil es la fragilidad, que exige precaución en su manipulación, pero sigue siendo una forma más práctica de almacenamiento que los pendrives.

Cuáles son las ventajas del almacenamiento en la nube

El almacenamiento en la nube, impulsado por servicios como Google Drive e iCloud, facilita la accesibilidad y colaboración remota mediante sincronización automática. (Foto: Europa Press)

El mayor salto lo representa el alojamiento en la nube. Servicios como Google Drive e iCloud ofrecen desde acceso remoto hasta sincronización automática y compartición instantánea entre múltiples dispositivos, con la única condición de una conexión estable a internet.

Este tipo de soluciones requiere el pago de suscripciones para quienes necesiten grandes volúmenes de espacio, pero proporcionan flexibilidad y facilitan la colaboración en tiempo real.

Por qué dejaron de ser útiles las memorias USB

El declive de las memorias USB está vinculado tanto a factores técnicos como a la transformación en los hábitos de consumo digital. La masificación del conector USB‑C ha dejado obsoletos los dispositivos con USB‑A, predominantes en los pendrives antiguos.

La obsolescencia del pendrive se acelera ante la masificación del conector USB‑C y la incapacidad de la memoria USB tradicional de manejar grandes flujos de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la aparición de modelos con puertos mixtos, estos presentan un rendimiento inferior debido a restricciones de costo, lo que afecta la fluidez que en su época caracterizaba a la memoria USB.

Además de la incompatibilidad física, las tasas de transferencia efectiva resultan insuficientes incluso en versiones promocionadas como USB 3.0 o USB 3.2, que raramente alcanzan los valores teóricos prometidos.

El empleo de adaptadores, lejos de aportar flexibilidad, reduce la ergonomía y la practicidad, dificultando la experiencia que alguna vez fue el sello distintivo de estos dispositivos.

Para qué usos exclusivos están enfocadas las memorias USB

El pendrive conserva uso residual en tareas técnicas como unidades de arranque y actualizaciones de firmware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso residual del pendrive subsiste en contextos técnicos como la creación de unidades de arranque, la instalación de sistemas operativos, o la actualización de firmware en espacios sin acceso a internet.

Sin embargo, incluso en estos usos específicos, la tendencia actual demuestra una sustitución paulatina a favor de alternativas más versátiles y rápidas.

En este sentido, la decisión entre los diversos formatos de almacenamiento actuales se basa en el uso: los SSD externos resultan preferibles para transferencias y respaldos de grandes volúmenes de información, y clave en espacios donde la velocidad es decisiva.

Asimismo, las tarjetas SD son la elección para quienes necesitan transportar datos en dispositivos compactos; y el almacenamiento en la nube representa la alternativa de referencia para quienes privilegian la accesibilidad y la colaboración desde cualquier lugar.