Cargar el celular en modo avión: ventajas y límites de este truco popular

Usuarios activan el modo avión para acelerar la carga del celular. (Imagen ilustrativa Infobae)

El modo avión de los celulares, una función creada originalmente para los viajes en avión, se ha convertido en un recurso frecuente entre los usuarios que buscan reducir el consumo de energía o acelerar la carga del dispositivo.

Aunque activarlo puede generar un pequeño ahorro de batería y reducir ligeramente el tiempo de carga, expertos advierten que el beneficio suele ser limitado, especialmente en los smartphones más modernos.

La razón es simple: cuando se activa el modo avión, el teléfono desactiva todas sus conexiones inalámbricas, incluidas la red móvil, el WiFi, el Bluetooth y los servicios de ubicación.

Activar el modo avión en el celular reduce el gasto de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al dejar de enviar y recibir señales constantemente, el dispositivo reduce su actividad interna, lo que puede traducirse en un consumo energético menor mientras se encuentra conectado al cargador.

Sin embargo, las pruebas realizadas por especialistas muestran que la mejora en la velocidad de carga es relativamente pequeña. En un experimento realizado con un teléfono compatible con carga rápida de 80 vatios y un cargador de 120 vatios, activar el modo avión permitió reducir el tiempo total de carga en aproximadamente cuatro minutos dentro de un proceso que normalmente dura cerca de 40 minutos.

Una función pensada para los vuelos

El modo avión fue incorporado a los teléfonos móviles como una medida de seguridad para los viajes aéreos. Durante el despegue y el aterrizaje, las aerolíneas solicitan a los pasajeros activar esta función para evitar que las señales emitidas por los dispositivos interfieran con los sistemas de comunicación y navegación de la aeronave.

Expertos aseguran que activar el modo avión mientras se carga el celular no es muy eficiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al activarlo, el teléfono suspende todas sus transmisiones inalámbricas. Esto significa que el usuario no puede realizar llamadas, enviar mensajes ni utilizar internet móvil o redes WiFi. No obstante, el dispositivo sigue funcionando para otras actividades que no requieren conexión, como escuchar música almacenada, ver videos descargados, revisar fotografías o utilizar aplicaciones sin acceso a internet.

Con el paso del tiempo, muchos usuarios comenzaron a utilizar esta herramienta también fuera de los vuelos, especialmente para intentar mejorar la autonomía del dispositivo o acelerar la carga de la batería.

Qué ocurre cuando el teléfono busca señal

Uno de los factores que más influye en el consumo de energía de un teléfono es la búsqueda constante de señal de red. Cuando un dispositivo se encuentra en una zona con cobertura débil, el sistema intenta conectarse repetidamente a la red móvil o a una señal WiFi, lo que aumenta el gasto energético.

La activación del modo avión durante la carga del celular no lo ayuda a acelerar su recarga. (Unsplash)

En estos casos, activar el modo avión puede ayudar a reducir ese consumo porque el teléfono deja de realizar esa búsqueda constante de conexión. Por esta razón, algunos usuarios optan por activarlo cuando se encuentran en lugares con mala señal o cuando quieren evitar que la batería se agote rápidamente.

Este mismo principio explica por qué el modo avión puede contribuir, aunque de manera moderada, a que el teléfono cargue ligeramente más rápido cuando está conectado al cargador.

Un beneficio menor en teléfonos modernos

A pesar de ello, los expertos señalan que en los teléfonos actuales el impacto de esta práctica es cada vez menor. Los dispositivos modernos incorporan sistemas avanzados de gestión de energía que optimizan el proceso de carga de forma automática.

Entre estas tecnologías se encuentran los sistemas de carga inteligente, mecanismos de control térmico que regulan la temperatura del dispositivo y funciones que permiten utilizar el teléfono mientras se carga sin afectar significativamente el proceso.

Expertos recomiendan usar el modo avión para vuelo o para ahorrar energía.

Gracias a estas mejoras, la diferencia entre cargar el teléfono con el modo avión activado o desactivado suele ser mínima en la mayoría de los smartphones recientes.

Cuándo puede ser útil

Aunque el beneficio no es muy grande, activar el modo avión durante la carga puede resultar útil en algunas situaciones. Por ejemplo, en teléfonos más antiguos, en dispositivos que no cuentan con tecnologías de carga rápida o cuando el usuario necesita reducir al máximo el consumo de energía mientras el equipo está conectado.

También puede ser una opción práctica cuando se desea cargar el teléfono sin interrupciones, evitando notificaciones, llamadas o mensajes mientras el dispositivo permanece conectado al cargador.

El modo avión solo debe usarse en momentos específicos.

En cualquier caso, los especialistas coinciden en que el modo avión debe utilizarse solo en momentos puntuales. Mantenerlo activado durante largos periodos implica perder la conectividad del dispositivo, lo que impide recibir comunicaciones o utilizar servicios que dependen de internet.

Por ello, aunque el truco puede ofrecer una pequeña ventaja, no reemplaza las prácticas habituales de cuidado de la batería ni las optimizaciones que ya incorporan los teléfonos actuales.