Google ahora permite probar juegos gratis en Play Store y te da consejos para perder menos partidas

Las nuevas políticas y funciones de Google Play Store responden a demandas históricas de la comunidad gamer y facilitan el acceso a títulos de calidad. (Foto: Google)

Google Play Store trae cinco cambios enfocados en los usuarios disfrutan y gestionan sus videojuegos, tanto en dispositivos móviles como en PC.

Entre las incorporaciones se encuentran las pruebas gratuitas de juegos de pago, la integración de inteligencia artificial para asistencia personalizada, la expansión de la sincronización multiplataforma y la posibilidad de comprar una sola vez y jugar en cualquier dispositivo.

Estos avances buscan responder a las necesidades más demandadas de la comunidad gamer y facilitar el acceso a títulos de calidad con herramientas que simplifican la toma de decisiones y mejoran la experiencia de juego.

Cuáles son las novedades que llegan a Google Play Store

Pruebas gratuitas en juegos de pago

Una de las incorporaciones más destacadas es la introducción de las demos gratuitas en juegos de pago. Esta función permite a los usuarios probar la versión completa de determinados títulos sin coste durante un tiempo limitado, generalmente 60 minutos. Si el jugador decide adquirir el juego tras la prueba, todo el avance y los logros obtenidos se mantienen intactos.

Google Play Store incorpora pruebas gratuitas para juegos de pago y permite evaluar títulos antes de realizar una compra. (GOOGLE)

Esta novedad resuelve una de las peticiones históricas de los usuarios de Android, que buscaban una forma de evaluar un juego antes de invertir en él. Las pruebas gratuitas estarán disponibles, en primera instancia, para juegos en móviles y, más adelante, se extenderán a la versión de Google Play Juegos para PC.

Las pruebas gratuitas estarán habilitadas solo en algunos juegos de pago seleccionados.

Sincronización y expansión multiplataforma

Otra de las novedades presentadas en el festival GDC es la sincronización automática del progreso entre dispositivos. Los jugadores podrán comenzar una partida en el móvil y continuar en el PC, o viceversa, sin preocuparse por perder avances, logros o configuraciones personales.

Esta funcionalidad elimina la necesidad de adquirir licencias independientes para cada plataforma, solucionando uno de los problemas más habituales entre quienes alternan entre diferentes dispositivos.

La expansión del catálogo de Google Play Juegos incluye títulos independientes como Moonlight Peaks, Sledding Game y Low-Budget Repairs, que podrán disfrutarse tanto en teléfonos móviles como en ordenadores. Todos estos juegos estarán sincronizados mediante el perfil de usuario, garantizando que la experiencia de juego sea fluida y continua.

La nueva función de compra única en Google Play Store elimina la necesidad de adquirir licencias duplicadas para móviles y ordenadores.

La tienda ha incorporado también una sección específica para juegos optimizados en PC, accesible desde la pestaña principal de juegos en la Play Store. Esta categoría está dedicada a títulos adaptados para teclado y ratón, lo que mejora la comodidad y el rendimiento en ordenadores con sistema operativo Windows.

Compra única del juego

Hasta ahora, los jugadores que querían disfrutar de un mismo título en móvil y PC debían adquirir dos licencias diferentes, lo que implicaba un gasto adicional y cierta incomodidad. Google Play Store ha resuelto este inconveniente con la función “Compra una vez, juega donde quieras”.

Con esta nueva política, al comprar un juego de pago, el usuario recibe automáticamente acceso tanto a la versión móvil como a la de PC. Ya no es necesario pagar dos veces por el mismo contenido, siempre que se trate de la misma cuenta de Google. Esta medida se ha implementado ya en títulos como la serie Reigns, OTTTD y Dungeon Clawler.

Asistencia en tiempo real

La integración de la inteligencia artificial en Play Store aporta una herramienta de valor para los jugadores que buscan ayuda durante sus partidas. La función denominada Play Games Sidekick actúa como un asistente superpuesto en el propio juego, recopilando información relevante y ofreciendo consejos personalizados en tiempo real.

La plataforma introduce Publicaciones de la comunidad, donde los jugadores pueden compartir trucos y consejos integrados en la ficha de cada juego.

Esta IA analiza la situación específica del usuario y sugiere soluciones inteligentes para superar retos como combates difíciles o puzles complejos.

El asistente Sidekick ya está disponible para determinados juegos de pago y su objetivo es ayudar al jugador a avanzar sin necesidad de pausar la partida para buscar información en fuentes externas.

La plataforma también ha inaugurado el espacio Publicaciones de la comunidad, integrado directamente en la ficha de cada juego. Aquí, los usuarios pueden compartir sus propios consejos, trucos y experiencias, creando un entorno interactivo y de apoyo mutuo dentro del ecosistema de Play Store.

Este espacio está disponible por ahora en inglés y para docenas de juegos populares, pero se prevé que amplíe su alcance próximamente.