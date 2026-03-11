Tecno

Revelan los requisitos oficiales para jugar Crimson Desert en PC y configuración para consolas

El nuevo juego de rol y acción de mundo abierto permitirá aprovechar las tecnologías de reescalado más avanzadas

Crimson Desert exige al menos
Crimson Desert exige al menos 16 GB de RAM y 150 GB de almacenamiento SSD para su versión de PC. (Pearl Abyss)

El estudio surcoreano Pearl Abyss divulgó esta semana los requisitos de hardware oficiales para jugar Crimson Desert en PC y la configuración gráfica para consolas PlayStation y Xbox. El título de acción y mundo abierto, que debutará el 19 de marzo, ya cuenta con soporte para tecnologías avanzadas como NVIDIA DLSS 4 incluso antes de su lanzamiento.

La compañía detalló las especificaciones necesarias para las distintas plataformas, incluyendo ordenadores, consolas y dispositivos portátiles.

Especificaciones para PC: desde lo mínimo hasta el rendimiento ultra

Crimson Desert permitirá ajustar su configuración para adaptarse a una amplia variedad de sistemas. Los requisitos mínimos para ejecutar el juego en PC incluyen un procesador AMD Ryzen 5 2600X o Intel Core i5-8500, junto a una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1060 o AMD Radeon RX 5500 XT. Con esta base, el título podrá ejecutarse en resolución 900p reescalada a 1080p y 30 FPS.

El modo ultra en PC
El modo ultra en PC permite jugar en 4K a 60 FPS, pero requiere hardware de última generación. (Pearl Abbys)

Para quienes buscan una experiencia a 1080p sin reescalado y 30 FPS, se recomienda actualizar la GPU a una NVIDIA GTX 1660 o AMD Radeon RX 6500 XT. Los modos de calidad superior requieren componentes modernos: el modo alto exige una AMD Radeon RX 7700 XT o NVIDIA GeForce RTX 4070 y procesador AMD Ryzen 5 7600X o Intel i5-12600K.

La calidad ultra, destinada al máximo rendimiento en 4K a 60 FPS, demanda una AMD Radeon RX 9070 XT o NVIDIA RTX 5070 Ti y un procesador AMD Ryzen 7 7700X o Intel Core i5-13600K.

En todos los casos se precisan 16 GB de memoria RAM, 150 GB de almacenamiento SSD y sistema operativo Windows 10 de 64 bits (22H2 o posterior). Estas configuraciones buscan balancear la calidad visual y el acceso a usuarios con distintos presupuestos. Además, el título admite tecnologías de reescalado como DLSS 4 y FSR 3, lo que permite mejorar la fluidez incluso en hardware intermedio.

PlayStation 5 y Xbox Series
PlayStation 5 y Xbox Series X ofrecen opciones de rendimiento, equilibrado y calidad con ray tracing incluido. (Pearl Abyss)

Modos gráficos y rendimiento en consolas PlayStation y Xbox

La desarrolladora también reveló las opciones gráficas disponibles para PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. Tanto en las consolas de Sony como de Microsoft, los jugadores podrán elegir entre varios modos según sus preferencias de resolución y fluidez.

En PlayStation 5 y Xbox Series X, el modo rendimiento ofrece 1080p y 60 FPS con VSync y ray tracing bajo. El modo equilibrado sube la resolución a 4K reescalado desde 1280p utilizando FSR 3, fijo en 40 FPS, también con ray tracing bajo. El modo calidad, pensado para quienes priorizan los gráficos, apunta a 4K reescalado desde 1440p a 30 FPS y ray tracing alto.

Para PlayStation 5 Pro, el modo rendimiento eleva la resolución a 4K reescalado desde 1080p con PSSR mejorado, alcanzando 60 FPS y ray tracing alto. El modo equilibrado mantiene 4K reescalado desde 1440p con PSSR mejorado y tasa de 40 FPS, mientras que el modo calidad permite 4K nativo a 30 FPS y ray tracing ultra.

En PlayStation 5 Pro, Crimson
En PlayStation 5 Pro, Crimson Desert habilita 4K reescalado y ray tracing ultra para máxima calidad gráfica. (Pearl Abyss)

En el caso de Xbox Series S, solo estarán disponibles los modos rendimiento (720p, 40 FPS, ray tracing desactivado) y calidad (1080p, 30 FPS, ray tracing desactivado), de acuerdo con los límites de hardware de la consola.

Compatibilidad con dispositivos portátiles y Mac

Crimson Desert también se podrá jugar en dispositivos portátiles como la ROG Xbox Ally Series. En el modelo estándar, el juego corre a 720p y 40 FPS utilizando FSR 3. La versión más potente, ROG Xbox Ally X, permite ejecutar el título a 1080p reescalado y 60 FPS en modo rendimiento, o 1080p nativo a 30 FPS en modo calidad.

El estudio proporcionó además los requisitos para Mac, contemplando desde configuraciones mínimas hasta opciones ultra. Los equipos con Apple M2 Pro, Apple M3 y versiones superiores podrán ejecutar el juego entre 720p y 4K, con tasas de hasta 60 FPS, dependiendo de la combinación de chip y memoria. Se requiere macOS 15.0 o posterior, 16 GB de RAM y 150 GB de almacenamiento.

