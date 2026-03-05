Qué es WhatsApp Plus y por qué instalarlo puede poner en riesgo tu cuenta

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la app de mensajería instantánea de Meta. (Foto: WhastApp Plus)

El uso de versiones no oficiales de aplicaciones populares sigue generando preocupación en el ámbito de la seguridad digital. Una de las más conocidas es WhatsApp Plus, una modificación no autorizada del servicio de mensajería WhatsApp que ofrece funciones adicionales, pero que también puede implicar riesgos para la privacidad, la seguridad del dispositivo y la permanencia de la cuenta del usuario.

Esta versión alternativa, desarrollada por terceros y distribuida fuera de las tiendas oficiales de aplicaciones, ha ganado popularidad entre algunos usuarios debido a sus herramientas de personalización y a funciones que no están disponibles en la aplicación original.

Sin embargo, especialistas en ciberseguridad advierten que su instalación puede derivar en problemas que van desde la suspensión de la cuenta hasta la exposición a software malicioso.

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la app de mensajería y puede traer problemas. (Foto: WhastApp Plus)

Una versión modificada fuera del ecosistema oficial

WhatsApp Plus es una aplicación modificada que replica el funcionamiento del servicio oficial de mensajería, pero añade funciones adicionales creadas por desarrolladores independientes. A diferencia de la versión original, no está disponible en plataformas como Google Play o App Store.

Para instalarla, los usuarios deben descargar un archivo APK desde páginas externas o repositorios de terceros. Este método de instalación implica desactivar algunas protecciones del sistema operativo del teléfono, lo que puede aumentar la exposición a aplicaciones manipuladas o infectadas.

El hecho de que la app no forme parte del ecosistema oficial también significa que no pasa por los controles de seguridad que normalmente aplican las tiendas digitales para detectar software malicioso o comportamientos sospechosos.

WhatsApp Plus tiene serios problemas de seguridad al ser creada por terceros y no Meta. (Foto: WhastApp Plus)

Riesgos para la seguridad y la privacidad

Uno de los principales problemas asociados al uso de WhatsApp Plus es el riesgo de que la cuenta sea suspendida. El servicio de mensajería pertenece a Meta, empresa que establece en sus políticas que las versiones modificadas del aplicativo no están permitidas.

Esto significa que los usuarios que utilicen este tipo de aplicaciones pueden recibir bloqueos temporales o permanentes. En algunos casos, el acceso a la cuenta se suspende de forma definitiva, lo que implica la pérdida del historial de conversaciones y de los contactos asociados al servicio.

Otro riesgo importante es la posible presencia de malware. Al descargar la aplicación desde páginas no verificadas, el archivo APK puede contener programas diseñados para robar información o vigilar la actividad del usuario.

WhatsApp Plus no se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones oficiales. (Sublime Solutions)

Estos programas maliciosos pueden registrar contraseñas, interceptar datos personales o acceder a archivos almacenados en el dispositivo. En situaciones más graves, algunos troyanos pueden instalarse en el sistema y afectar el funcionamiento del teléfono.

También existen preocupaciones relacionadas con la privacidad. A diferencia de la aplicación oficial, algunas versiones modificadas no garantizan el mismo nivel de seguridad en la protección de los mensajes, lo que podría permitir que terceros accedan a conversaciones, fotografías o documentos compartidos en la plataforma.

Las funciones que atraen a los usuarios

A pesar de los riesgos, WhatsApp Plus continúa despertando interés debido a las funciones adicionales que ofrece. Entre ellas se encuentran herramientas para personalizar la apariencia de la aplicación, modificar los íconos, cambiar colores o incorporar paquetes especiales de emojis.

Otra característica que suele llamar la atención es la posibilidad de acceder a funciones que no están disponibles en la versión oficial. Por ejemplo, algunas versiones permiten ver mensajes que han sido eliminados por otros usuarios, registrar la actividad de los estados o descargar historias publicadas por contactos.

WhatsApp Plus no cuenta con el respaldo de Meta. (Foto: Captura WhatsApp Plus)

Además, ciertas variantes ofrecen alertas cuando una persona específica se conecta o permiten visualizar información sobre la actividad de otros usuarios dentro de la aplicación.

Una herramienta no recomendada

A pesar de estas funcionalidades, expertos en seguridad digital coinciden en que el uso de aplicaciones modificadas representa un riesgo innecesario para los usuarios.

La recomendación general es utilizar únicamente versiones oficiales descargadas desde tiendas autorizadas, ya que estas reciben actualizaciones constantes de seguridad y cuentan con mecanismos de protección diseñados para resguardar la información personal.