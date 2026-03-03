Resident Evil Requiem rompe récords en Metacritic y compite con el RPG más aclamado de 2025

Resident Evil Requiem tiene un buen puntaje por los críticos. (Capcom)

Resident Evil Requiem, la novena entrega principal de la saga de Resident Evil, se ha convertido en uno de los lanzamientos mejor valorados por los usuarios en Metacritic. El título alcanza actualmente una puntuación media de 9,5 sobre 10 basada en más de 2.000 valoraciones.

Esa es una cifra que coloca al videojuego de Capcom en lo más alto del histórico del portal y lo sitúa en igualdad con el que muchos consideran el mejor RPG de 2025: Clair Obscur: Expedition 33.

De acuerdo con los datos públicos de la plataforma, la nueva entrega protagonizada por Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft comparte el primer puesto entre los juegos mejor calificados por usuarios en la historia del sitio. Aunque no ostenta el liderazgo en solitario, la puntuación lo posiciona como uno de los productos más destacados del año en términos de recepción comunitaria.

Fanáticos de la saga Resident Evil ven con buenos ojos su último lanzamiento. (Capcom)

La competencia por el primer lugar es estrecha. Según el ranking de usuarios, tanto Resident Evil Requiem como Expedition 33 encabezan la lista con la misma valoración promedio.

Detrás aparecen títulos de peso dentro de la industria, como Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater y The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine, considerados referentes en sus respectivos géneros.

El listado también incluye casos particulares, como Disney Cory in the House para Nintendo DS, cuya presencia en posiciones destacadas respondió en su momento a campañas coordinadas de usuarios.

Este antecedente ha sido señalado por analistas y jugadores como ejemplo de las limitaciones en los sistemas de control de reseñas abiertas, lo que relativiza el peso absoluto de estos rankings.

Más allá del desempeño en Metacritic, Resident Evil Requiem también ha registrado cifras sólidas en ventas y actividad en PC. En Steam, la plataforma de distribución digital de Valve, el juego alcanzó un pico de 344.214 usuarios concurrentes, el mayor registrado por la franquicia en computadora. Además, acumula un 96 % de reseñas positivas, un indicador que refuerza su recepción favorable entre quienes ya lo jugaron.

El lanzamiento marca el regreso de Leon como protagonista en un título original de la serie, tras el éxito comercial y crítico de Resident Evil 4 Remake, que reintrodujo una de las entregas más emblemáticas del catálogo de Capcom. En esta ocasión, la narrativa comparte el foco con Grace Ashcroft, en una historia que combina elementos clásicos de supervivencia con una puesta en escena más ambiciosa.

Resident Evil Requiem registra una gran cantidad de ventas para PC. (Capcom)

En cuanto a la crítica especializada, el desempeño también ha sido destacado. En OpenCritic, plataforma que recopila reseñas de medios acreditados y cuenta con mecanismos de validación más estrictos que los sistemas abiertos de usuarios, Resident Evil Requiem mantiene una media de 89 sobre 100. Se trata de una puntuación que lo ubica entre los lanzamientos mejor evaluados del año y que respalda el buen momento creativo de la saga.

El conjunto de cifras —tanto en agregadores de reseñas como en plataformas comerciales— apunta a que Resident Evil Requiem atraviesa uno de los puntos más altos de la franquicia en términos de recepción y desempeño de mercado.

Si bien el debate sobre la fiabilidad de las valoraciones de usuarios continúa, los datos reflejan un fuerte respaldo de la comunidad y consolidan a la entrega como uno de los estrenos más relevantes de 2025 dentro de la industria de los videojuegos.