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El régimen de Bielorrusia anuló el pasaporte del Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski

“Esta es otra forma de represión transnacional destinada a complicar la vida de los presos políticos deportados fuera del país”, dijo el disidente

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El premio Nobel de la Paz y activista bielorruso por los derechos humanos Ales Bialiatski. REUTERS/Janis Laizans
El premio Nobel de la Paz y activista bielorruso por los derechos humanos Ales Bialiatski. REUTERS/Janis Laizans

La oposición política de Bielorrusia ha denunciado que las autoridades del régimen han anulado el pasaporte del premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski, uno de los disidentes más importantes del país, a pesar de que todavía quedaban dos años para que expirara su validez.

La ONG fundada por Bialiatski, el Centro de Derechos Humanos Viasna, ha transmitido un escueto mensaje del opositor, que condena una decisión tan “arbitraria como ilegal”.

Según el centro de derechos humanos Viasná, el pasaporte, que expiraba en 2028, a día de hoy ya “no es válido”.

El propio Bialiatski consideró arbitraria e ilegal la decisión de Minsk. “Esta es otra forma de represión transnacional destinada a complicar la vida de los presos políticos deportados fuera del país”, dijo en declaraciones citadas por el citado centro.

Según Bialiatski, las autoridades buscan “cortar los lazos” de presos políticos expulsados con su propio país. A la vez, aseguró que esta política es inútil, porque Bielorrusia siempre estará en sus “acciones y corazones”.

La cancelación de pasaportes de presos políticos expulsados ​​de Bielorrusia se está convirtiendo en una práctica habitual, lamentaron en Viasná.

El pasado mes de diciembre, tras su llegada a Lituania después de ser liberado, el nobel bielorruso aseguró que la lucha continuaría.

“El Premio Nobel no me lo concedieron a mí personalmente, sino a todos los activistas bielorrusos y a todo el pueblo bielorruso que abogó y aboga por la democracia y los derechos humanos en Bielorrusia”, comentó.

Opositores denuncian que las autoridades han anulado el pasaporte del Nobel de la Paz Ales Bialiatski
Opositores denuncian que las autoridades han anulado el pasaporte del Nobel de la Paz Ales Bialiatski

Bialiatski fue condenado en 2023 a diez años de cárcel, aunque había sido detenido dos años antes y había servido otros tres años de prisión entre 2011 y 2014.

Fue indultado por las autoridades bielorrusas en diciembre del año pasado junto a otros 122 presos políticos después de que Estados Unidos levantara sus sanciones contra la exportación bielorrusa de mineral de potasa. El disidente fue trasladado (o “deportado por la fuerza”, según la ONG) a Lituania.

Por otro lado, las autoridades bielorrusas han denunciado que la plataforma de vídeos YouTube ha suspendido las emisiones de los tres canales estatales de TV, comenzando por el de la agencia oficial BELTA más las cadenas ONT y STB, por culpa de las sanciones a las que sigue sometida la ex república soviética por su alianza con Rusia en el marco de la guerra de Ucrania.

“El Ministerio de Información de la República de Bielorrusia considera negativa esta medida hostil e infundada y se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias”, según un comunicado recogido por la propia agencia Belta.

El medio recuerda que no está sujeto a las sanciones internacionales, hasta donde tiene conocimiento, y lamenta que la matriz de YouTube, Google, no ha proporcionado explicación alguna de los pormenores de la decisión.

(Con información de Europa Press y EFE)

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