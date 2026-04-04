Corrientes en ríos y playas de El Salvador: cómo identificarlas y actuar para evitar accidentes

Expertos recomiendan identificar las corrientes de resaca, de retorno y paralela en las diferentes playas para evitar incidentes./(Ministerio de Turismo)

Las corrientes en ríos y playas representan uno de los principales riesgos durante la temporada vacacional, según advirtió la Cruz Roja Salvadoreña. Reconocer los diferentes tipos de corrientes, comprender el significado de los banderines en las playas y seguir las recomendaciones de seguridad puede prevenir accidentes graves, especialmente entre niños y personas adultas mayores.

En una entrevista con radio YSUCA, miembros de la entidad de socorro explicaron cuáles son las corrientes que existen en diferentes cuerpos de agua y qué hacer para evitar ser parte de las estadísticas fatales en vacaciones.

Julio Pacheco, guardavida de la Cruz Roja Salvadoreña, explicó que en las playas de El Salvador se identifican tres tipos principales de corrientes: la de resaca, la corriente de retorno y la paralela a la playa. La corriente de resaca se produce cuando el agua que ha llegado a la orilla regresa con fuerza hacia el mar. La corriente de retorno arrastra a los bañistas mar adentro, mientras que la corriente a lo largo de la playa desplaza a las personas hacia los costados, ya sea a la izquierda o la derecha.

Para salir de una de estas corrientes, Pacheco recomendó mantener la calma y nadar en diagonal hacia los lados, nunca contra la corriente. Identificar un punto de referencia fijo en la costa, como un rancho, bandera o poste, ayuda a no perder la orientación. En caso de verse arrastrado, lo adecuado es desplazarse lateralmente hasta salir de la zona peligrosa, donde la profundidad suele disminuir.

Los guardavidas vigilan las playas y orientan a los bañistas sobre las zonas seguras para nadar./ (Ministerio de Turismo)

La señalización con banderines de colores es clave para la prevención en las playas. De acuerdo con la Cruz Roja Salvadoreña, el banderín verde indica que el área es segura para bañarse, sin presencia de corrientes peligrosas. El amarillo alerta sobre un riesgo moderado, en el que se puede entrar al agua con precaución. El rojo señala zonas restringidas, donde no se debe ingresar debido a la presencia de corrientes de retorno u otros peligros.

En los ríos, explicó Pacheco, existen dos tipos de corrientes: la corriente laminar en el centro, que suele ser más fuerte, y la corriente helicoidal en los laterales, menos intensa pero capaz de conducir hacia zonas profundas o remolinos. Los lagos, por su parte, presentan riesgos particulares por su forma cónica, ya que una persona puede pasar de una zona baja a una profunda en un solo paso.

Para reducir el riesgo de accidentes, la Cruz Roja Salvadoreña recomienda a las familias vestir a los niños con ropa de colores llamativos o fluorescentes y utilizar flotadores de cuerpo completos, en lugar de flotadores de brazos, que no ofrecen suficiente seguridad. Nunca se debe dejar a los menores sin supervisión y, en caso de balnearios sin guardavidas, es preferible no permitirles realizar clavados ni alejarse de las orillas.

Los banderines de colores en la playa alertan sobre el nivel de riesgo para quienes ingresan al mar./ (Ministerio de Turismo)

El uso del silbato por parte de los guardavidas también es una señal de advertencia. Un silbatazo fuerte indica que alguien está en situación de riesgo y requiere atención inmediata. Las señales manuales complementan la comunicación para pedir a los bañistas que se desplacen o regresen a zonas seguras.

Finalmente, la institución aconseja ingresar al agua solo hasta la altura de la cintura, incluso en zonas marcadas como seguras, y esperar al menos una hora después de comer antes de nadar. En caso de emergencia, la calma y la pronta alerta a los servicios de rescate pueden ser determinantes para evitar desenlaces fatales.