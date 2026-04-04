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La Iglesia alertó por la crisis social entre los más vulnerables: “Se incrementa el número de personas que piden ayuda”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina reclamó respuestas oficiales ante problemas en discapacidad y señaló el rol de la asistencia comunitaria en un contexto complejo

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La Iglesia alertó por la crisis social entre los más vulnerables

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, se refirió este sábado a la situación social y advirtió sobre el aumento de la demanda de asistencia en el país. “Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, alertó.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó en diálogo con Radio Mitre, en el marco de la Semana Santa. En ese sentido, vinculó la coyuntura social con la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios.

Consultado sobre el contraste entre el desarrollo de sectores económicos y la situación cotidiana en las ciudades, el titular de la Conferencia Episcopal planteó que “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”. La referencia surgió tras una mención a la actividad en Vaca Muerta, que fue presentada como un ejemplo de crecimiento en determinadas áreas.

Durante la entrevista, el arzobispo también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Señaló que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afectó el sostenimiento de distintos espacios. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó.

Arzobispo Marcelo Colombo
Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (Foto: Gastón Taylor)

En ese punto, detalló que varias instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. “En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen”, explicó.

La Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud en la que expresó su preocupación por la situación. Según Colombo, el tono del planteo reflejó la gravedad del escenario. “La empleo de esa frase marca la gravedad del emergente y la necesidad que tenemos que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, sostuvo.

En relación con ese reclamo, agregó que existían instancias de diálogo en marcha. “Creo que en estos días, Dios mediante, se van a encontrar algunos funcionarios con nuestra gente para ver esos datos y para chequear también los convenios en incumplimiento”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, Colombo se refirió a los posicionamientos institucionales de la Iglesia en el debate público. Consultado por un documento difundido en el marco del 24 de marzo, explicó que el objetivo fue plantear una reflexión general sobre el clima social. “Nosotros nos referimos a todos los comportamientos, cualesquiera sean los ciudadanos y las responsabilidades que tengan, esa violencia verbal”, indicó.

El arzobispo también hizo referencia a la necesidad de modificar los modos de comunicación en la vida pública. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar, de no ofender, pero sí de hacerse escuchar en cuanto tiene de justo lo que manifiesta”, expresó.

Aunque la pobreza bajó al 28,2% al cierre de 2025, informes privados advierten que la falta de actualización en los ponderadores de la canasta básica podría estar generando una subestimación del indicador en los centros urbanos más densos. (AP)
Aunque la pobreza bajó al 28,2% al cierre de 2025, informes privados advierten que la falta de actualización en los ponderadores de la canasta básica podría estar generando una subestimación del indicador en los centros urbanos más densos. (AP)

Al ser consultado sobre la relación con el Gobierno, Colombo evitó plantear una confrontación directa y enmarcó los reclamos en el rol institucional de la Iglesia. “Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria”, afirmó.

En esa línea, insistió en que las preocupaciones planteadas tienen como eje las necesidades sociales. “La desatención que se haga de estos pedidos puede no solo repercutir en nosotros, sino sobre todo lo que más nos afecta, que no lleguen lo que pedimos por la gente”, sostuvo.

Además, el presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que el objetivo principal es garantizar respuestas para quienes requieren asistencia. “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”, afirmó.

En el tramo final de la entrevista, Colombo se refirió a la relación con distintos sectores y a la posibilidad de encuentros institucionales. Señaló que mantienen contactos a través de diferentes áreas del Estado y expresó su expectativa de que esas instancias continúen. “Vamos teniendo encuentros buenos a través de la Cancillería, a través de algunos funcionarios que se revelan muy sensibles a algunas de las preocupaciones”, indicó.

También planteó la expectativa de que esas gestiones se traduzcan en medidas concretas. “Ojalá que estas necesidades de la población que nosotros expresamos sean atendidas”, afirmó.

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