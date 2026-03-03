Cuánto vale el iPhone 16 en 2026, el celular más barato de Apple

El iPhone 16 se mantiene disponible en la Apple Store como opción económica frente al lanzamiento del iPhone 17 e inminente iPhone 18. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo/File Photo)

Aunque el iPhone 17 está disponible y hay rumores de las características del próximo iPhone 18, Apple todavía tiene en su tienda oficial la opción de adquirir una generación anteriores: el iPhone 16.

Esta es una opción económica para aquellos usuarios que quieren entrar o mantenerse en el ecosistema de la empresa, y no les alcanza para adquirir una versión más nueva, pero que de igual forma sigue rindiendo muy bien en 2026.

Precio oficial del iPhone 16 en la tienda de Apple

En la Apple Store de Estados Unidos, el iPhone 16 se ofrece en su versión estándar con una pantalla de 6,1 pulgadas y una capacidad de almacenamiento base de 128 GB. El precio oficial comienza en 699 dólares.

El modelo iPhone 16 Plus, con una pantalla ampliada de 6,7 pulgadas, parte de 799 dólares en su configuración de 128 GB. Quienes buscan el modelo de entrada más asequible pueden optar por el iPhone 16e, que en 2026 se comercializa desde 599 dólares.

El iPhone 16 Plus cuesta desde 799 dólares, mientras que el modelo más accesible, el iPhone 16e, arranca en 599 dólares. (REUTERS/Florence Lo/)

En el segmento premium, la situación es diferente. Tras el lanzamiento del iPhone 17, Apple retira habitualmente los modelos Pro y Pro Max de su tienda oficial. No obstante, el precio base histórico para el iPhone 16 Pro era de USD 999, mientras el iPhone 16 Pro Max partía de USD 1.199. Actualmente, conseguir estos equipos nuevos depende de la disponibilidad en tiendas de terceros y distribuidores certificados.

El valor en Estados Unidos no incluye impuestos locales, que pueden variar entre 0% y 10% según el estado en el que se realice la compra. Este detalle resulta fundamental para quienes consideran importar el dispositivo o adquirirlo durante un viaje.

Diferencias clave entre iPhone 16 y iPhone 17 en 2026

La decisión de elegir entre el iPhone 16 y el iPhone 17 en 2026 implica analizar más que sólo el precio final. Apple introdujo en la generación 17 una serie de mejoras técnicas y de diseño que marcan un salto significativo respecto al modelo anterior.

En la versión estándar, el iPhone 16 mantiene el formato compacto con pantalla de 6,1 pulgadas y una tasa de refresco de 60 Hz. El iPhone 17, en cambio, amplía su pantalla hasta los 6,3 pulgadas e incorpora tecnología ProMotion de 120 Hz, lo cual iguala la fluidez visual de los modelos Pro y Pro Max.

Los iPhone 16 Pro y Pro Max han sido retirados tras la llegada del iPhone 17; su compra depende de distribuidores certificados.

El rendimiento también se distancia. El iPhone 17 integra el chip A19 y duplica el almacenamiento base a 256 GB, mientras que el 16 utiliza el chip A18 y parte de 128 GB. La cámara frontal del iPhone 17 alcanza 18 MP, frente a los 12 MP del modelo anterior. La potencia en la carga rápida se eleva a 40W en la nueva generación.

En autonomía, el iPhone 17 promete hasta 30 horas de uso, superando las 22 horas del iPhone 16. Además, permite recargar el 50% de la batería en apenas 20 minutos, una diferencia perceptible para usuarios intensivos.

En la gama Pro, el salto es aún más notorio. El iPhone 16 Pro introdujo el chasis de titanio y el botón de control de cámara, junto al chip A18 Pro y 8 GB de RAM. El iPhone 17 Pro sube a 12 GB de RAM y unifica su sistema fotográfico con tres lentes de 48 MP cada una, mejorando la calidad en cualquier distancia focal y el zoom óptico.

El modelo Pro Max de la generación 17 añade un brillo máximo de 3.000 nits y un recubrimiento antirreflejante, junto con una gestión térmica basada en cámara de vapor para mantener el rendimiento en sesiones prolongadas. La batería llega a 37 horas de uso, seis más que el 16 Pro Max.

En la gama Pro, el iPhone 17 Pro introduce 12 GB de RAM y un sistema triple de cámaras de 48 MP, superando al iPhone 16 Pro. (REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

Para quienes buscan un dispositivo funcional, confiable y a menor costo, el iPhone 16 sigue siendo una opción válida. En cambio, quienes priorizan cámara, autonomía y acceso a las últimas tecnologías encuentran en el iPhone 17 un modelo preparado para exigencias futuras.

Costos del iPhone 16 en América Latina: comparativa en dólares

La brecha entre el precio oficial en Estados Unidos y los valores vigentes en América Latina continúa ampliándose en 2026. Factores como la presión impositiva, el costo de importación y la volatilidad de las monedas locales inciden directamente en el precio final para el consumidor.

México: el iPhone 16 de 128 GB se vende oficialmente en MacStore por $17,499 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente USD 996 al tipo de cambio de marzo de 2026.

Colombia: el distribuidor certificado Mac Center ofrece el mismo dispositivo por $4,289,000 pesos colombianos, lo que equivale a USD 1.131.

Perú: el canal autorizado iShop comercializa el iPhone 16 base a S/ 4.299 soles peruanos, es decir, cerca de USD 1.279.

Argentina: el valor se dispara a $2,200,000 pesos argentinos en MacStation, lo que representa un estimado de USD 1.570.