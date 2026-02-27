Tecno

Ni plancha ni tintorería: así funciona el nuevo método de Amazon para alisar la ropa en casa

La prenda se coloca sobre una estructura similar a un maniquí, se ajusta mediante una barra telescópica y se selecciona el programa adecuado desde un panel táctil

El aparato se infla para
El aparato se infla para estirar el tejido y aplica vapor. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / YouTube Casa Confortable)

Para quienes consideran el planchado una de las tareas más tediosas y buscan alternativas prácticas, surge en Amazon una opción automatizada que promete eliminar las arrugas sin esfuerzo y ahorrar tiempo en la rutina doméstica.

Cómo funciona el sistema automático para alisar ropa en casa

El dispositivo, comercializado como Pro Steam de la marca CLEANmaxx, se presenta como una solución para quienes desean evitar la plancha tradicional y la tintorería.

Su funcionamiento es sencillo: la prenda se coloca sobre una estructura similar a un maniquí, se ajusta mediante una barra telescópica y se selecciona el programa adecuado desde un panel táctil. El aparato se infla para estirar el tejido y aplica vapor, lo que permite eliminar las arrugas de camisas, blusas y camisetas.

Así luce el aparato Pro
Así luce el aparato Pro Steam. (YouTube Casa Confortable)

Entre sus funciones principales se incluyen el modo de vapor para refrescar la ropa, un programa de secado suave que opera a temperaturas de hasta 45 grados y la opción powerboost, diseñada para obtener resultados más intensos en menos tiempo.

Es pertinente señalar que el dispositivo también incluye un accesorio específico para pantalones, lo que amplía su utilidad dentro del hogar.

Ventajas del planchado automático frente a métodos tradicionales

El Pro Steam automatiza el proceso de alisado al combinar vapor y aire caliente, generados por un motor de alta potencia, lo que ayuda no solo a eliminar arrugas, sino también a reducir olores y eliminar partículas como polvo o polen atrapadas en las fibras.

El producto se puede encontrar
El producto se puede encontrar en Amazon. (Captura Amazon)

Tras colocar la prenda y asegurarla con las pinzas incluidas, basta con seleccionar el tiempo de planchado deseado (de 5 a 30 minutos), y el aparato realiza el estirado y el alisado de manera automática, permitiendo al usuario dedicar ese tiempo a otras actividades.

Este método resulta compatible con una variedad de tejidos, desde algodón y poliéster hasta materiales más delicados, aunque en estos casos conviene consultar las instrucciones de la etiqueta.

Comparado con la plancha convencional, el sistema automatizado supone un importante ahorro de tiempo y esfuerzo, haciendo más eficiente la gestión del cuidado de la ropa en el ámbito doméstico.

La plancha es un electrodoméstico
La plancha es un electrodoméstico que debe desconectarse luego de su uso. (Imagen ilustrativa)

Cómo planchar bien la ropa con una plancha tradicional

Para utilizar adecuadamente una plancha tradicional y obtener ropa perfectamente lisa, es fundamental seguir algunos pasos básicos. Primero, ajusta la temperatura según el tipo de tejido: algodón y lino requieren temperaturas altas, mientras que materiales sintéticos o delicados necesitan menos calor.

Coloca la prenda sobre una superficie plana y limpia, preferiblemente una tabla de planchar. Si la ropa está muy seca, humedécela ligeramente con un vaporizador o utiliza la función de vapor de la plancha para facilitar el alisado.

Plancha siempre en movimientos suaves y constantes, evitando dejar el aparato quieto sobre una zona para no quemar el tejido. Empieza por las áreas más grandes, como la espalda o las mangas, y termina con los detalles pequeños como cuellos y puños.

Un error es planchar ropa
Un error es planchar ropa completamente seca sin humedecerla. (Imagen ilustrativa)

Revisa las etiquetas de cuidado antes de comenzar y, al finalizar, cuelga o dobla la ropa inmediatamente para evitar nuevas arrugas. Así, conseguirás resultados óptimos y prendas impecables.

Errores comunes al planchar: lo que debes evitar para cuidar tu ropa

Al planchar ropa con una plancha tradicional, es común cometer errores que afectan el resultado. Uno de los más frecuentes es no ajustar la temperatura según el tipo de tejido, lo que puede quemar prendas delicadas o dejar arrugas en telas gruesas.

Otro error es planchar ropa completamente seca sin humedecerla, lo que dificulta eliminar las arrugas. Muchas personas también dejan la plancha demasiado tiempo en un solo lugar, provocando manchas o quemaduras.

Planchar sobre superficies sucias o inadecuadas puede transferir suciedad a la prenda. Por último, olvidar revisar las etiquetas de cuidado y no desenchufar la plancha a tiempo aumenta el riesgo de accidentes y daños en la ropa.

