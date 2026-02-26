Tecno

Google Labs integra ProducerAI: así será el futuro de la música colaborativa con IA y Lyria 3

Gracias a Lyria 3, los usuarios pueden pedir que se genere música escribiendo instrucciones como “crea un ritmo lo-fi” o incluso transformar imágenes en archivos de audio

ProducerAI es una herramienta generativa de música basada en IA. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Difusión)

Google Labs integra ProducerAI y redefine la creación musical al combinar inteligencia artificial con la colaboración humana. Apoyada por artistas como The Chainsmokers, esta herramienta ahora permite a los usuarios generar música mediante instrucciones en lenguaje natural, aprovechando el modelo Lyria 3 de Google DeepMind.

La plataforma marca el inicio de una nueva era en la que la IA no solo acompaña, sino que colabora con músicos y aficionados para explorar nuevos sonidos, géneros y emociones en el proceso creativo.

ProducerAI y Lyria 3: colaboración musical con IA en Google Labs

Google ha anunciado que ProducerAI, su herramienta generativa de música basada en IA, se incorpora a Google Labs para potenciar la experimentación y la creatividad. Gracias a Lyria 3, el modelo de generación musical de Google DeepMind, los usuarios pueden escribir solicitudes como “crea un ritmo lo-fi” o transformar imágenes en audio.

Gemini incorpora Lyria 3 en Gemini para generar pistas musicales de 30 segundos con IA a partir de texto e imágenes. (Europa Press)

Según Elias Roman, director senior de Gestión de Productos de Google Labs, la clave está en que ProducerAI actúa como un “socio de colaboración” y no solo como una simple máquina de composición.

El propio Roman comparte su experiencia con ProducerAI, destacando cómo la plataforma le permitió experimentar con nuevas fusiones de géneros, crear canciones personalizadas para ocasiones especiales y producir bandas sonoras para entrenar, tanto para él como para sus amigos.

Este enfoque colaborativo abre la puerta a un proceso creativo más accesible, donde la IA amplía las posibilidades sin reemplazar la intervención humana.

Interfaz de ProducerAI. (producer.ai)

Artistas y creadores: de la colaboración al debate por la música generada por IA

La colaboración entre humanos y máquinas en la música ya está generando resultados notables. El rapero Wyclef Jean, ganador de tres premios Grammy, utilizó la tecnología de Google para añadir sonidos personalizados a su reciente tema ‘Back From Abu Dhabi’, demostrando la versatilidad de Lyria 3 y la Music AI Sandbox.

Para Jean, la IA es una herramienta que potencia la creatividad: “Hay algo que tienes sobre la IA: un alma. Y hay algo que la IA tiene sobre ti: la información infinita”.

Sin embargo, la adopción de la inteligencia artificial en la industria musical también ha generado controversias y desafíos legales. Cientos de músicos, incluidos Billie Eilish, Katy Perry y Jon Bon Jovi, firmaron una carta abierta en 2024 solicitando a las empresas tecnológicas que no socaven la creatividad humana mediante herramientas generativas de IA.

La colaboración entre humanos y máquinas en la música ya está generando resultados notables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, editoriales musicales han demandado a la empresa Anthropic por supuestamente haber utilizado 20.000 canciones protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de IA, con un tribunal ordenando acuerdos multimillonarios para los autores afectados.

A pesar de las críticas, otros artistas y productores han adoptado la IA como una aliada para mejorar la calidad del audio y rescatar grabaciones históricas. Paul McCartney, por ejemplo, utilizó sistemas de reducción de ruido basados en inteligencia artificial para restaurar un demo de John Lennon, logrando que la canción ‘Now and Then’ ganara un Grammy en 2025.

Simultáneamente, herramientas como Suno han generado canciones completamente sintéticas que han alcanzado los primeros puestos en plataformas como Spotify y Billboard. Ejemplo de esto es Telisha Jones, quien convirtió su poesía en un éxito viral de R&B y firmó un contrato discográfico millonario gracias a la música generada por IA.

Lyria 3 está específicamente entrenado para comprender la teoría musical. (deepmind.google)

Qué es Lyria 3

Lyria 3 es el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Google y enfocado en la generación de música de alta fidelidad. Se trata del motor principal detrás de la creación automática de canciones y pistas de audio.

A diferencia de los modelos de IA orientados al procesamiento de texto, Lyria 3 está específicamente entrenado para comprender la teoría musical, reconocer los matices de diferentes instrumentos y analizar la voz humana, lo que le permite producir composiciones musicales realistas y adaptadas a distintas solicitudes creativas.

