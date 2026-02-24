Tecno

Tu nuevo empleado digital: Los agentes de IA que ya pueden hacer tus compras y reservar citas

Estas herramientas permiten delegar tareas digitales completas a la IA, sin necesidad de configuraciones técnicas ni instalaciones complejas

Los agentes de IA son
Los agentes de IA son herramientas que automatizan tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los llamados agentes de IA están dando un paso más allá de los chatbots tradicionales: ya no solo responden preguntas, sino que ejecutan tareas completas de forma autónoma.

Desde navegar por internet y comparar precios hasta generar documentos, realizar compras o reservar citas, estas herramientas buscan automatizar procesos cotidianos sin requerir instalaciones complejas ni configuraciones avanzadas, lo que ha impulsado su adopción entre usuarios que desean experimentar con inteligencia artificial aplicada a la productividad diaria.

A diferencia de los sistemas más avanzados —que suelen exigir integración técnica o conocimientos especializados—, estos agentes priorizan la rapidez de uso. Funcionan desde el navegador, aplicaciones de mensajería o entornos web listos para usar, con configuraciones mínimas. El resultado es una categoría de herramientas menos sofisticadas en alcance, pero más accesibles para delegar tareas concretas.

Los agentes de IA pueden
Los agentes de IA pueden realizar varias tareas mientras el usuario se concentra en otras. (Imagen: Shutterstock)

A continuación, una selección de algunos de los agentes más prácticos y fáciles de utilizar actualmente:

1. Comet, el navegador con IA integrada

Desarrollado por Perplexity AI, Comet es un navegador diseñado para ejecutar acciones directamente mediante inteligencia artificial. Nacido como un buscador conversacional, el servicio evolucionó hacia una plataforma que permite automatizar flujos de trabajo completos.

El agente puede navegar por sitios web, recopilar información, filtrar resultados, comparar productos entre tiendas y realizar tareas en segundo plano. La propuesta es que el usuario plantee un objetivo —por ejemplo, investigar un tema o evaluar precios— y el sistema se encargue de recorrer la web y organizar los hallazgos.

Comet es un navegador de
Comet es un navegador de IA, que usa agentes para realizar compras, investigaciones y más. (Foto: Perplexity)

2. Manus, automatización desde la mensajería

El agente Manus destaca por su enfoque asíncrono: el usuario define una meta y la herramienta trabaja de manera autónoma hasta completarla, enviando una notificación cuando termina. Una de sus particularidades es la integración con Telegram, lo que permite utilizarlo como bot dentro de un chat sin acceder a plataformas adicionales.

Desde ese entorno puede realizar investigaciones, generar contenidos, desarrollar ideas de diseño o ejecutar procesos sin intervención constante del usuario.

Manus es un agente de
Manus es un agente de IA que te permite darle órdenes y te avisará con una notificación cuando se encuentre listo.

3. El modo agente de ChatGPT

La versión con capacidades de agente integrada en OpenAI permite que la IA interactúe con páginas web y ejecute acciones en nombre del usuario. Entre sus funciones se incluyen organizar información, crear presentaciones, reservar citas o completar tareas digitales complejas.

Este enfoque combina conversación y acción directa, con la idea de transformar al asistente en una herramienta operativa más que en un simple generador de texto.

ChatGPT también cuenta con su
ChatGPT también cuenta con su propio agente de IA, aunque esta función está reservada para los usuarios premium.

4. Genspark, un espacio de trabajo todo en uno

Genspark propone un modelo cercano al de un “workspace” inteligente. El sistema planifica los pasos necesarios para cumplir un objetivo, selecciona herramientas internas y encadena procesos automáticamente.

Puede generar documentos, hojas de cálculo, imágenes, música o incluso aplicaciones básicas, utilizando distintos modelos de lenguaje según la tarea. Su diseño apunta a centralizar múltiples funciones creativas y productivas en un solo entorno.

5. AgentGPT, automatización directa desde el navegador

AgentGPT fue uno de los primeros servicios en popularizar los agentes accesibles sin instalación. Funciona de forma sencilla: el usuario describe lo que necesita en lenguaje natural y el sistema divide la meta en subtareas que ejecuta de manera autónoma.

Este enfoque ayudó a acercar el concepto de “IA que trabaja sola” a usuarios no técnicos, mostrando cómo la automatización puede aplicarse a procesos cotidianos.

AgentGPT es uno de los
AgentGPT es uno de los primeros agentes de IA que salieron al mercado.

6. Kuse Cowork, la alternativa de código abierto

Para quienes priorizan control y privacidad, Kuse ofrece un enfoque abierto. Permite conectar distintos modelos mediante API o incluso ejecutarlos localmente en el ordenador del usuario.

Entre sus funciones se encuentran la generación de documentos y presentaciones, conversión de archivos, creación de mapas mentales e interacción con contenidos multimedia. Su carácter open source permite personalizar el sistema según necesidades específicas.

