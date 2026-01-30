Ahora puedes navegar en Google Maps con Gemini mientras caminas o manejas bicicleta

La función facilita buscar restaurantes, atracciones y servicios cercanos sin detenerse ni escribir. (Composición Infobae)

Google anunció la integración de Gemini, su asistente de inteligencia artificial, en la navegación de Google Maps para quienes caminan o se desplazan en bicicleta. Esta actualización, disponible desde hoy en iOS y próximamente en Android, extiende la experiencia manos libres que Maps ya ofrecía para conductores, transformando la forma en que los usuarios interactúan con la aplicación durante trayectos urbanos o viajes cotidianos.

La compañía busca así que Google Maps pase de ser una herramienta de direcciones estáticas a un sistema de navegación conversacional y en tiempo real. Ahora, quienes exploran la ciudad a pie o en bicicleta pueden consultar información relevante sin detenerse ni dejar de prestar atención al entorno, simplemente formulando preguntas a Gemini desde la pantalla de navegación.

Un asistente personal para peatones y ciclistas

La nueva función permite a los usuarios conversar con Gemini mientras se desplazan. Basta con decir “Ok Google” o tocar el micrófono para consultar sobre el barrio en el que se encuentran, descubrir atracciones turísticas, encontrar restaurantes con opciones específicas, o saber si hay cafés con baño a lo largo de la ruta. Gemini responde utilizando datos actualizados de Google Maps, lo cual facilita la toma de decisiones sobre la marcha.

Ciclistas pueden consultar la hora de llegada, detalles de reuniones y enviar mensajes solo con la voz. (Google)

Para quienes se mueven en bicicleta, la prioridad es la seguridad y la comodidad. Los ciclistas pueden preguntar por su hora estimada de llegada, consultar detalles sobre su próxima reunión, o incluso dictar mensajes de texto para avisar a contactos si van retrasados, todo sin soltar el manillar.

Asimismo, la experiencia permite mantener conversaciones con Gemini para refinar búsquedas, como solicitar restaurantes económicos con opciones veganas o averiguar cómo es el estacionamiento en el destino.

Este enfoque manos libres resuelve un problema habitual: la dificultad de escribir mientras se camina o pedalea. Google destaca que la función está diseñada para que los usuarios mantengan su atención en el entorno, reduciendo distracciones y elevando la seguridad.

La experiencia manos libres busca reducir distracciones y aumentar la seguridad al caminar o pedalear. (Reuters)

Más funciones inteligentes y expansión global

La actualización forma parte de una estrategia más amplia de Google para incorporar Gemini en diferentes productos y servicios. Recientemente, la compañía integró un apartado de recomendaciones llamado “consejos para antes de salir”, que proporciona información útil sobre lugares de interés, opciones para reservar, sugerencias de menú y detalles sobre aparcamiento.

En paralelo, la aplicación de navegación introdujo una pestaña Explorar mejorada, que agiliza la búsqueda de sitios populares y tendencias en la zona, y una nueva función para predecir la disponibilidad de cargadores para vehículos eléctricos en el destino.

La expansión de Gemini en Google Maps coincide con la integración del asistente en otros productos de Google, como el navegador Chrome, donde ahora ofrece tareas autónomas y la posibilidad de navegar sitios web de manera automática mediante una barra lateral persistente. Estos desarrollos buscan posicionar a Google frente a competidores que apuestan fuerte por la inteligencia artificial, como OpenAI, Perplexity, Opera y The Browser Company.

Google amplió Gemini a otros productos, como Chrome, donde ya realiza tareas autónomas y navegación asistida. (Reuters)

La navegación con Gemini ya está disponible para peatones y ciclistas en iOS a nivel mundial, en todas las regiones donde Google Maps ofrece la función, y su despliegue en Android avanza de manera progresiva. Con esta incorporación, Google apuesta por una experiencia más conversacional, segura y personalizada en los desplazamientos urbanos, facilitando la vida diaria de los usuarios y ampliando el alcance de su ecosistema de inteligencia artificial.