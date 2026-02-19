Tecno

Así funciona el nuevo ‘modo spoiler’ de WhatsApp para esconder mensajes en grupos

Los destinatarios solo podrán leer el contenido si pulsan sobre el mensaje oculto, lo que otorga al usuario el control sobre cuándo ver la información

La función es similar a
La función es similar a la que ofrece Telegram desde hace tiempo.

WhatsApp lanzaría pronto una función esperada para chats grupales: los mensajes con modo spoiler. Esta novedad permitirá a los usuarios ocultar información sensible o detalles relevantes en las conversaciones, evitando que otros integrantes lean el contenido sin querer.

Más allá de proteger finales de series o películas, el ‘modo spoiler’ puede aplicarse a cualquier mensaje que no todos los participantes deban ver de inmediato, lo que ayuda a prevenir malentendidos y discusiones en los grupos.

Qué es y cómo funciona el ‘modo spoiler’ en WhatsApp

El ‘modo spoiler’ en WhatsApp, detectado en la versión beta 2.26.7.10 para Android por WaBetaInfo, permite enviar mensajes de texto que aparecen borrosos o cubiertos en el chat grupal. Los destinatarios solo podrán leer el contenido si pulsan sobre el mensaje oculto, lo que otorga al usuario el control sobre cuándo ver la información.

El ‘modo spoiler’ permitirá a
El 'modo spoiler' permitirá a los usuarios ocultar información sensible o detalles relevantes en las conversaciones.

Aunque la función es similar a la que ofrece Telegram desde hace tiempo, en WhatsApp su uso inicial está limitado a mensajes de texto y no a imágenes u otros formatos.

Esta herramienta está pensada para que los usuarios compartan información importante sin arruinar sorpresas o revelar detalles que otros prefieren evitar, adaptándose tanto a temas de entretenimiento como a cualquier contenido sensible.

Cómo activar el ‘modo spoiler’ en WhatsApp: pasos prácticos

Activar esta función es sencillo y rápido. Solo debes seguir estos pasos:

  • Escribe el mensaje en el chat grupal como lo harías normalmente.
  • Antes de enviarlo, mantén pulsado el texto.
  • En el menú contextual que aparece, selecciona la opción ‘Spoiler’.
  • El mensaje quedará marcado para ocultarse y aparecerá borroso en la conversación.
  • Envíalo al grupo de forma habitual.
El ‘modo spoiler’ está pensado
El 'modo spoiler' está pensado para que los usuarios compartan información importante sin arruinar sorpresas.

Con este nuevo modo, WhatsApp facilita la convivencia digital en los grupos y añade una capa extra de personalización y privacidad a las conversaciones, adaptándose a las necesidades de quienes buscan proteger la información y mejorar la experiencia de comunicación.

WhatsApp permite compartir el historial de chats grupales

WhatsApp ha dado a conocer una función que soluciona uno de los inconvenientes más frecuentes en los grupos: la falta de contexto para los nuevos integrantes.

Ahora, la aplicación permite que los administradores y miembros decidan si los recién llegados pueden consultar una parte del historial reciente del grupo, facilitando así la integración y comprensión de la conversación tanto en entornos personales como laborales.

La app permite que los
La app permite que los administradores y miembros decidan si los recién llegados pueden consultar una parte del historial reciente del grupo.

Esta nueva opción autoriza compartir hasta 100 mensajes previos, enviados durante los últimos 14 días, en lugar de otorgar acceso al historial completo. De este modo, WhatsApp busca ofrecer contexto suficiente sin comprometer la privacidad de conversaciones antiguas o sensibles, algo especialmente útil en grupos grandes o con información delicada.

La privacidad se mantiene como prioridad, ya que el cifrado de extremo a extremo sigue garantizando que solo los miembros del grupo puedan visualizar los mensajes compartidos.

Además, esta función está desactivada por defecto; debe activarse manualmente desde los ajustes del chat grupal, brindando a los administradores mayor control y evitando que el historial se comparta sin consentimiento.

La privacidad se mantiene como
La privacidad se mantiene como prioridad en la app con el cifrado de extremo a extremo.

El procedimiento es simple: al habilitar la opción en la configuración, los nuevos miembros tendrán acceso automático a esos mensajes recientes, poniéndose al día de forma rápida y eficiente. Si bien la herramienta ya fue vista en versiones beta de Android e iOS, su despliegue global será gradual y aún no tiene una fecha confirmada para todos los usuarios.

Cómo ocultar el estado “en línea” en WhatsApp

Para ocultar el estado “en línea” en WhatsApp y aumentar tu privacidad, primero abre la aplicación y dirígete al menú de configuración. Dentro de los ajustes, selecciona la opción “Privacidad” y luego busca el apartado “Hora de última vez y en línea”.

Allí podrás elegir quién puede ver tu última conexión y definir si deseas que nadie vea cuándo estás activo en la aplicación. Puedes configurar esta opción para que solo tus contactos, nadie o todos puedan ver tu estado, según lo que prefieras.

Una vez realizados estos cambios, tu estado “en línea” ya no será visible para otros usuarios mientras utilizas WhatsApp, aunque seguirás recibiendo y enviando mensajes normalmente. Ten en cuenta que, al ocultar tu estado, tampoco podrás ver el “en línea” de los demás.

