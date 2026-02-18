Juegos Olímpicos de Invierno tuvieron como protagonista a la tecnología y no nos dimos cuenta

Milano Cortina 2026 Olympics - Curling - Women's Round Robin Session 10 - United States vs Great Britain - Cortina Curling Olympic Stadium, Cortina d'Ampezzo, Italy - February 18, 2026. Taylor Anderson-Heide of United States in action during the match against Great Britain REUTERS/Issei Kato

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 la tecnología ha sido parte fundamental de la experiencia de los atletas, jueces, voluntarios y aficionados, desde drones para el seguimiento de las competencias hasta dispositivos de Samsung en diferentes momentos.

A través de sus celulares y monitores, la empresa ha estado presente en el evento deportivo, ofreciendo experiencias interactivas y ayudando al juzgamiento deportivo de las disciplinas disputadas en Italia.

Cómo la tecnología ha estado presente en los Juegos Olímpicos de Invierno

Todo empezó en la Ceremonia de Apertura en la que los Galaxy S25 Ultra hicieron parte de la transmisión en vivo al usar sus cámaras desde diferentes perspectivas.

Los mismos celulares han hecho parte de la entrega de medallas con una actividad llamada Victory Selfie, en la que los deportistas que suben al podio se toman una foto juntos, como ya se había hecho en París 2024 y con la idea de acabar con la tensión de la competencia.

La actividad Victory Selfie con los Galaxy S25 Ultra reduce la tensión de los deportistas durante la entrega de medallas. (Samsung)

Adicionalmente, se han entregado 3.800 dispositivos Galaxy Z Flip7 Olympic Edition a atletas olímpicos y paralímpicos para que los usen durante su estancia en la Villa y las competencias.

Uno de los usos que le han dado los deportistas es mejorar las conversaciones con delegaciones de otros países, a través del Intérprete, que usa inteligencia artificial, les ha sido posible mantener conversaciones fluidas entre personas que no comparten el mismo idioma, incluso en ubicaciones remotas o con acceso limitado a traductores humanos.

Emmanuel Mantilla Jr., voluntario de Filipinas, cónto cómo antes sentía inseguridad cuando debía asistir a visitantes que no dominaban el inglés. Ahora, gracias a la función Interpreter, puede acercarse con confianza y ofrecer ayuda inmediata. Relata un caso particular en el que un espectador tenía dificultades para encontrar la arena de hockey sobre hielo; utilizando el dispositivo, pudo guiarlo en detalle, sin depender de intermediarios.

La experiencia se replica entre los propios atletas. Xaverri Williams, representante de Trinidad y Tobago en bobsleigh, destaca la utilidad de la traducción en vivo para comunicarse con colegas de otras delegaciones.

La función Interpreter con inteligencia artificial permite comunicación fluida entre delegaciones internacionales en los Juegos Olímpicos de Invierno. (Samsung)

Cómo la tecnología también ha ayudado a los jueces

La precisión visual se convierte en un factor determinante en deportes de alta velocidad y márgenes mínimos, como el patinaje de velocidad en pista corta. Por ese motivo, se están usando monitores profesionales que respaldan las operaciones de arbitraje y transmisión, garantizando que las decisiones críticas se tomen sobre la base de imágenes claras y confiables.

En las áreas de arbitraje, cercanas a la acción, se han implementado monitores ViewFinity S8 de 37 pulgadas (modelo S80UD). Con resolución 4K UHD y relación de aspecto 16:9, estos dispositivos ofrecen un área de visualización ampliada, permitiendo a los jueces examinar detalles sutiles, como la posición exacta de la cuchilla de un patín en llegadas que pueden decidirse por apenas 0,001 segundos.

En lo que tiene que ver con temas de transmisión y producción audiovisual, los monitores Odyssey Ark de 55 pulgadas han sido instalados en las salas de video de Olympic Broadcasting Services (OBS), el organismo oficial del Comité Olímpico Internacional.

Los monitores con resolución 4K, aumentan la precisión visual de los jueces en deportes de velocidad y alta exigencia. (Samsung)

Su curvatura 1000R y resolución 4K UHD permiten a los equipos de realización monitorizar múltiples señales en vivo de forma simultánea y sin distorsión visual. El tiempo de respuesta de 1 ms GtG asegura la claridad necesaria en escenas dinámicas, facilitando la toma de decisiones en tiempo real y la producción de contenidos de alta calidad para audiencias globales.

La presencia de estos monitores en el corazón del VAR permite tener mayor fiabilidad y nitidez para definir resultados en competencias que necesitan una alta presión en los detalles por la velocidad en los movimientos de los deportistas.