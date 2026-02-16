Tecno

X sufrió caída a nivel mundial: qué pasó con la red social de Elon Musk

Desde la página de inicio a la aplicación o web hay fallas. Hasta el momento no hay una razón de la causa del error

Usuarios reportan fallas de conexión
Usuarios reportan fallas de conexión y rendimiento al cargar el contenido en el feed principal de X. (X OFICIAL)

X, anteriormente Twitter, tuvo una caída a nivel mundial que generó fallas generales de conexión. Entre los principales errores que se presentaron, fue la falla de cargar contenido en el feed de inicio, problemas al refrescar la página y la aplicación, realizar búsquedas y fallos generales de rendimiento.

Estos inconvenientes en la aplicación de Elon Musk fueron reportados desde varios países, incluyendo Latinoamérica, España y Estados Unidos.

Hasta el momento no hay una comunicación oficial sobre lo que pasó con la red social, que ha tenido fallas similares en los últimos meses por temas de servidores.

Durante la caída, los servicios
Durante la caída, los servicios como búsquedas, tendencias y notificaciones en X quedaron inutilizables por un bucle de carga continua. (Europa Press)

Qué pasó con X y cuáles fueron los problemas

Las fallas en la red social fueron generales. No solamente el feed de inicio presentó problemas para cargar el contenido y lanzar continuamente un mensaje que “algo ha salido mal”, pidiendo cargar nuevamente la página.

La situación se extendió a errores al querer realizar búsquedas, ingresar a las tendencias y observar las notificaciones. En todos estos apartados la aplicación quedaba atrapada en un bucle de carga y no aparecía ninguna novedad.

Sin embargo, en Grok, el chatbot de inteligencia artificial, sí fue posible entrar y su funcionamiento era el habitual. Incluso le preguntamos sobre los problemas en X y la IA nos dio un corto reporte en tiempo real sobre la situación. “Parece que X está teniendo problemas en este momento para varios usuarios”, dijo el chatbot.

Adicionalmente, los errores se presentaron tanto en la versión móvil como en la web. Siendo un fallo general que afectó a toda la red social en el mundo, teniendo en cuenta los reportes globales en Downdetector, plataforma que recoge notifaciones de la comunidad sobre problemas en aplicaciones.

Ni Elon Musk ni la
Ni Elon Musk ni la cuenta oficial de X ofrecieron explicaciones sobre la interrupción que afectó a millones de usuarios. (Europa Press)

Luego de una hora de fallas, la red social volvió a la normalidad en todas sus secciones, siendo posible ver contenido nuevamente sin problemas de carga o con mal rendimiento. Así como realizar búsquedas o seguir las tendencias.

Sin embargo, en la cuenta de X y en la de Elon Musk no se dio un reporte oficial de la situación que generó esta caída parcial.

X notificará publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas

La red social implementará una nueva función para advertir sobre publicaciones con imágenes falsas o alteradas. Bajo la etiqueta “Medios manipulados”, la plataforma mostrará un mensaje visible debajo de las imágenes que considere modificadas, permitiendo a los usuarios acceder a una explicación detallada del significado y los criterios de esta advertencia.

Elon Musk confirmó la llegada de esta función, aunque aún no existen fechas concretas ni detalles sobre los métodos específicos para identificar las imágenes editadas.

X implementará próximamente la función
X implementará próximamente la función 'Medios manipulados' para advertir a los usuarios sobre imágenes falsas o alteradas en la red social. (Europa Press)

El anuncio ocurre tras una controversia generada por Grok, el asistente de inteligencia artificial de X, que produjo más de tres millones de imágenes sexualizadas alterando fotos originales de mujeres y menores.

Este episodio evidenció la facilidad con la que la inteligencia artificial y programas tradicionales permiten crear y difundir imágenes engañosas en redes sociales, alimentando la preocupación por la propagación de contenido falso y dañino.

La iniciativa de X surge en un contexto donde las plataformas digitales enfrentan crecientes desafíos por la expansión de tecnologías capaces de manipular imágenes de manera sencilla y masiva. Según la propia compañía, el objetivo de la etiqueta es informar al público acerca de posibles manipulaciones y frenar la desinformación visual.

Sin embargo, no se han especificado los criterios ni las tecnologías que determinarán cuándo se aplicará la advertencia, ni si cualquier tipo de edición —ya sea con Photoshop o inteligencia artificial— será señalada.

La falta de claridad sobre la implementación y los mecanismos de detección ha generado incertidumbre entre los usuarios y observadores. La comunidad sigue a la espera de definiciones que aclaren el verdadero alcance y la efectividad de esta nueva medida destinada a proteger la autenticidad de los contenidos en X.

