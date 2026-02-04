Convocan a Elon Musk para declarar en juicio por presunta manipulación del algoritmo de X

La Fiscalía francesa investiga si el algoritmo de X, la red social de Elon Musk, favoreció contenidos y facilitó injerencias extranjeras. (Europa Press)

La Fiscalía de París convocó a Elon Musk y a la exdirectora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, a declarar en el marco de una investigación sobre supuesta manipulación del algoritmo de la red social para favorecer ciertos contenidos y facilitar posibles injerencias extranjeras.

El caso, que involucra también a la inteligencia artificial Grok desarrollada por la plataforma, se ha convertido en uno de los mayores desafíos legales para la empresa desde su adquisición por Musk en 2022.

Investigación por manipulación y difusión de contenidos ilícitos

El procedimiento comenzó en enero de 2025 tras denuncias sobre el funcionamiento del algoritmo de X y se ha intensificado este 3 de febrero, cuando la Fiscalía, junto a Europol y la unidad de delitos informáticos de la policía francesa, registró las oficinas de la compañía en París.

Elon Musk y la ex CEO Linda Yaccarino fueron citados a declarar por la presunta manipulación del sistema de recomendaciones. (AP)

El detonante fue la denuncia del diputado Éric Bothorel, quien alertó sobre cambios en el algoritmo que habrían reducido la diversidad de voces y opciones en la plataforma, favoreciendo determinados contenidos y dificultando la creación de un entorno seguro y respetuoso para los usuarios.

La investigación apunta a una posible injerencia extranjera a través de la manipulación del algoritmo, que habría distorsionado el funcionamiento del sistema automatizado de procesamiento de datos.

Según la Fiscalía, se estudian delitos relacionados con la administración de una plataforma ilícita en banda organizada, extracción fraudulenta de datos y falsificación del funcionamiento de sistemas automatizados, así como complicidad en la difusión de imágenes de menores con carácter pornográfico.

Autoridades francesas realizaron registros en la oficina de X en París como parte de la investigación. (Europa Press)

La citación a Elon Musk y Linda Yaccarino para entrevistas voluntarias el 20 de abril de 2026 en París coincide con el registro de la oficina francesa de X y la ampliación de la investigación para abarcar el motor de inteligencia artificial Grok, también propiedad de la empresa. Además, empleados actuales y anteriores de X han sido llamados a declarar como testigos entre el 20 y el 24 de abril.

Grok, contenido sexual y respuesta de las autoridades

La investigación se amplió tras denuncias sobre el uso de Grok, la inteligencia artificial de X, para la generación y difusión de contenido sexualmente explícito, incluidas imágenes de mujeres y menores desnudos. La alta comisaria de la infancia, Sarah El Haïry, manifestó su preocupación por solicitudes de usuarios para que Grok creara imágenes artificiales de niñas y mujeres desnudas, subrayando que el daño es real aunque la imagen sea generada por IA.

El ministro de Economía, Roland Lescure, y la responsable de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial, Anne Le Hénanff, solicitaron a la Fiscalía la retirada inmediata de estos contenidos ilícitos. Paralelamente, un informe de la ONG AI Forensics analizó 20.000 imágenes generadas por Grok y concluyó que más de la mitad mostraban a personas con poca ropa, algunas de las cuales parecían ser menores de edad.

El motor de inteligencia artificial Grok está bajo escrutinio por generar imágenes sexualmente explícitas. (Europa Press)

La Fiscalía de París informó que la investigación también incluye la posible extracción fraudulenta de datos y el funcionamiento irregular del sistema de recomendaciones de la plataforma. La autoridad reguladora de la comunicación audiovisual, Arcom, ha elevado a la Comisión Europea varias denuncias por manipulación del algoritmo de X.

Ante las pesquisas, la Fiscalía señaló que abandonaría la red social X y migraría a plataformas como LinkedIn e Instagram para comunicarse con los usuarios. Hasta el momento, ni Elon Musk ni la dirección de X han emitido comentarios públicos sobre los registros ni sobre la citación a declarar.

La evolución del caso es seguida de cerca por autoridades europeas y organizaciones internacionales, que consideran el proceso como una prueba relevante sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la moderación de contenidos y la transparencia de sus algoritmos. La comparecencia de Musk y Yaccarino podría marcar un punto de inflexión en la regulación y supervisión de las redes sociales en Europa.