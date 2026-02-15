Tecno

Así puedes encontrar y borrar los correos que más ocupan espacio en Gmail

Los comandos avanzados y recomendaciones oficiales permiten a los usuarios identificar y eliminar correos grandes o antiguos, garantizando la eficiencia del servicio sin necesidad de contratar planes de pago

Existen métodos gratuitos y sencillos
Existen métodos gratuitos y sencillos para liberar la bandeja de entrada y evitar las restricciones de Google - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espacio de almacenamiento en Gmail es limitado y, para muchos usuarios, recibir la notificación de que la cuenta está llena se ha vuelto un problema recurrente.

Cuando esto sucede, no solo se pone en riesgo la recepción y el envío de correos electrónicos, también el acceso a otros servicios de Google vinculados a la misma cuenta. Por fortuna, existen métodos sencillos y efectivos para recuperar espacio sin necesidad de pagar por almacenamiento adicional.

La importancia de liberar espacio radica en que Gmail, Google Drive y Google Fotos comparten la misma cuota de almacenamiento gratuita, que suele ser de 15 GB. Si uno de estos servicios alcanza el límite, puede afectar el funcionamiento de todos los demás. Por eso, mantener el correo ordenado y optimizado es clave para evitar interrupciones y asegurar la disponibilidad de los mensajes y archivos importantes.

Gmail potencia su gestión digital
Gmail potencia su gestión digital con filtros inteligentes para eliminar archivos y correos voluminosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar los correos que más ocupan espacio

El primer paso para liberar espacio en Gmail es identificar los mensajes que consumen más almacenamiento. Google recomienda utilizar la barra de búsqueda de Gmail con comandos específicos. Por ejemplo, al escribir “larger:15MB” en la barra de búsqueda, aparecerán todos los correos que ocupan más de 15 megabytes.

Esta función permite localizar fácilmente los mensajes más pesados, que suelen incluir archivos adjuntos de gran tamaño, como fotos, videos o documentos PDF.

Otra opción útil es buscar correos antiguos que probablemente ya no sean necesarios. El comando “before:AAAA/MM/DD” muestra los mensajes enviados o recibidos antes de una fecha determinada. Así, es posible eliminar comunicaciones que llevan años ocupando espacio sin utilidad real. Es recomendable combinar ambos comandos para encontrar mensajes antiguos y pesados que puedan eliminarse de forma segura.

Cómo borrar correos y liberar espacio rápidamente

Una vez identificados los mensajes grandes o antiguos, el siguiente paso es eliminarlos y vaciar la papelera. Aunque Gmail borra automáticamente los mensajes de la papelera y el spam después de 30 días, hacerlo manualmente libera espacio de inmediato. Es importante recordar que, para que el almacenamiento se actualice, hay que vaciar también la carpeta de spam.

Las funciones de búsqueda avanzada
Las funciones de búsqueda avanzada y las sugerencias de Google ayudan a mantener la bandeja de entrada ordenada, ofreciendo alternativas prácticas para aprovechar al máximo los 15 GB gratuitos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida eficaz es eliminar newsletters, correos masivos y promociones. Estos mensajes, que suelen llegar de manera repetida y muchas veces se acumulan sin ser leídos, pueden eliminarse en bloque utilizando filtros por remitente o asunto. Esta limpieza contribuye a mantener la bandeja de entrada ordenada y a recuperar espacio que, de otro modo, quedaría ocupado innecesariamente.

Descarga archivos adjuntos antes de borrar

Antes de eliminar correos con archivos adjuntos importantes, es recomendable descargar estos documentos a la computadora o transferirlos a Google Drive.

De esta manera, se evita la pérdida de información relevante y se puede acceder a los archivos cuando sea necesario. Los archivos que ya no sean imprescindibles pueden eliminarse junto con los mensajes, reduciendo así el uso total de almacenamiento.

Gestiona el espacio en Google Drive y Fotos

Gmail comparte el almacenamiento con Google Drive y Google Fotos. Por eso, liberar espacio en estos servicios también incrementa la capacidad disponible en el correo electrónico. En Google Drive, es útil revisar y borrar archivos grandes, videos antiguos o documentos duplicados. En Google Fotos, eliminar imágenes y videos en calidad original o que ya no se desean conservar ayuda a evitar el rápido llenado de la cuota disponible.

Desde junio de 2021, incluso las fotos y videos subidos en calidad reducida cuentan dentro del almacenamiento, por lo que es fundamental gestionar periódicamente el contenido de todas las plataformas vinculadas a Google.

Considera los planes de almacenamiento de Google

Gmail incorpora comandos avanzados y
Gmail incorpora comandos avanzados y consejos para gestionar el almacenamiento sin pagar extra (Foto: Gmail)

Si, tras aplicar estas estrategias, el espacio sigue siendo insuficiente, Google ofrece planes de pago a través de Google One. El plan básico comienza con 100 GB y puede ampliarse según las necesidades del usuario.

Para cuentas profesionales o educativas, Google Workspace ofrece distintas capacidades, aunque la gestión del espacio depende del administrador.

Antes de adquirir un plan, es recomendable analizar la cantidad de archivos almacenados y considerar si una limpieza adicional puede resolver el problema temporalmente.

Consejos para evitar el llenado del buzón

Para mantener Gmail optimizado, Google recomienda revisar periódicamente los correos electrónicos, eliminar suscripciones innecesarias y controlar la carpeta de spam. También es útil descargar y borrar archivos grandes con regularidad y revisar el uso de espacio en las configuraciones de la cuenta.

Mantener el buzón ordenado y con espacio disponible evita interrupciones en el servicio y permite disfrutar de todas las funciones de Gmail sin preocupaciones ni costos adicionales.

