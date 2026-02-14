Cómo encontrar el botón de WhatsApp para protegerte de estafas telefónicas

WhatsApp incorpora funciones avanzadas de privacidad para bloquear estafas telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad en las aplicaciones de mensajería es una preocupación creciente ante el aumento de fraudes y suplantaciones de identidad. WhatsApp, utilizada por millones de personas a diario, ha incorporado funciones de protección avanzadas que muchos usuarios desconocen.

Activar estas herramientas puede marcar la diferencia al momento de bloquear intentos de estafa telefónica y proteger la información personal y financiera.

Protección de la dirección IP y silencio de llamadas desconocidas

WhatsApp ha reforzado su sistema de privacidad con funciones pensadas para frenar ataques que llegan por llamadas de números no identificados. Entre las opciones más eficaces se encuentra la protección de la dirección IP en llamadas, una función que se activa desde el menú de configuración.

Al habilitarla, WhatsApp redirige las comunicaciones a través de los servidores de Meta, dificultando que terceros puedan rastrear la ubicación del usuario o su proveedor de internet. Esta medida es especialmente relevante ante tácticas de fraude respaldadas por inteligencia artificial, que buscan identificar cuentas vulnerables y ejecutar ataques personalizados.

La protección de la dirección IP en llamadas de WhatsApp impide que los atacantes rastreen la ubicación del usuario. (Reuters)

Otra herramienta clave es la opción para silenciar llamadas de números desconocidos. Esta función evita que llamadas de remitentes no guardados interrumpan o alerten al usuario. Si bien la llamada queda registrada en el historial, el usuario no recibe la notificación, lo que reduce la exposición a intentos de fraude, suplantación o engaños que simulan proceder de bancos o servicios técnicos.

Pasos para activar la protección avanzada en WhatsApp

Configurar las herramientas de seguridad de WhatsApp es un proceso rápido y accesible para cualquier usuario. Los pasos son los siguientes:

Abre WhatsApp y accede al menú de Ajustes .

Selecciona la opción Privacidad .

Busca el apartado de Llamadas .

Activa la protección de dirección IP en llamadas .

Activa el silencio de llamadas de números desconocidos.

Silenciar llamadas de números desconocidos es una de las herramientas más efectivas contra fraudes por suplantación. (WhatsApp)

Estas acciones refuerzan las barreras de seguridad y reducen las posibilidades de que los ciberdelincuentes exploten vulnerabilidades para acceder a tu información. Adelantarse a los riesgos y utilizar este 'botón oculto’ de WhatsApp es fundamental para blindar la privacidad y evitar caer en fraudes telefónicos cada vez más sofisticados.

Consecuencias de no configurar la seguridad y cómo bloquear contactos

Descuidar la configuración de privacidad en WhatsApp puede facilitar el acceso de ciberdelincuentes a información sensible, como la dirección IP, abriendo la puerta a robos de identidad o secuestros de cuentas. Muchas estafas se inician con una simple llamada, y la falta de barreras permite que los atacantes recopilen datos clave para engañar a la víctima.

WhatsApp también ofrece mecanismos para bloquear contactos sospechosos. Desde el menú de Ajustes, en la sección Privacidad, es posible gestionar la lista de contactos bloqueados y añadir nuevos. Además, se puede bloquear directamente desde la pantalla de chats: basta con abrir la conversación, pulsar en Más opciones y seleccionar Bloquear. Para cuentas empresariales, el procedimiento es similar y permite especificar el motivo del bloqueo.

El menú de privacidad de WhatsApp permite activar barreras de seguridad en solo unos pasos. (Reuters)

En el caso de recibir mensajes desde aplicaciones de terceros —posibilidad habilitada por cambios normativos en Europa—, WhatsApp permite bloquear remitentes no deseados desde la propia conversación. Esta función resulta útil para mantener el control sobre quién puede contactarte, incluso cuando se habilita la interoperabilidad con otras plataformas de mensajería.

Finalmente, mantener activas estas protecciones y revisar periódicamente la configuración de privacidad son medidas esenciales para proteger datos personales y evitar que la ingeniería social utilizada por los atacantes tenga éxito. WhatsApp pone a disposición de los usuarios las herramientas necesarias, pero la prevención sigue siendo la mejor defensa frente a las amenazas digitales.