Agricultura y tecnología: esta es la máquina que reemplaza a los humanos en la cosecha de manzanas

La máquina FELIX/Z automatiza la cosecha de manzanas en países como Polonia, Francia y Alemania. (WEREMCZUK)

La recolección de manzanas en Europa atraviesa una transformación marcada por la incorporación de maquinaria avanzada, que responde a la escasez de mano de obra en tareas agrícolas y la presión para reducir costos en las explotaciones frutícolas.

Entre los desarrollos más destacados se encuentra la FELIX/Z, una cosechadora automática fabricada por la empresa polaca WEREMCZUK, que redefine la manera en la que se recolecta este fruto en países productores como Polonia, Francia y Alemania.

La mecanización de la cosecha: una respuesta a los nuevos desafíos

Tradicionalmente, la imagen de cuadrillas humanas recorriendo los manzanares ha sido emblema de la actividad agrícola. Sin embargo, el aumento de los costos laborales y la dificultad para encontrar trabajadores han impulsado la búsqueda de soluciones tecnológicas.

El avance de la mecanización permite a los productores cubrir grandes extensiones en menor tiempo y con menos personal, adaptándose a campañas cada vez más exigentes por las condiciones climáticas y la competencia internacional.

Esta tecnología permite cubrir grandes extensiones en menos tiempo y con menos personal. (WEREMCZUK)

En este contexto, la FELIX/Z surge como una alternativa innovadora. Su diseño se ajusta a plantaciones en espaldera, un sistema de manejo que facilita tanto el cultivo como la intervención de maquinaria, marcando una diferencia significativa respecto al modelo tradicional de recolección.

Cómo funciona la FELIX/Z: tecnología y eficiencia en el campo

La FELIX/Z opera acoplada a un tractor, desplazándose con precisión sobre las hileras de manzanos. Sus cabezales verticales, capaces de hacer vibrar las ramas en cuestión de segundos, desprenden los frutos de manera eficiente. Las manzanas caen sobre cintas flexibles que las conducen a un sistema de limpieza y clasificación, para luego ser dispuestas en cajas paletizadas listas para su transporte.

Una de las ventajas clave de esta máquina es que evita el contacto de la fruta con el suelo, lo que reduce el riesgo de daños y pérdidas por podredumbre. El proceso resulta especialmente eficaz para las manzanas destinadas a la industria de jugos, purés o sidra, donde un nivel mínimo de daño es perfectamente aceptable.

El modelo estándar de la FELIX/Z incorpora dos vibradores verticales, mientras que la versión 4SH suma cuatro cabezales, incrementando la velocidad y la intensidad de la recolección. En condiciones óptimas, la cosechadora puede cubrir hasta 0,8 hectáreas por hora, lo que representa un salto considerable en productividad frente a la recolección manual.

El sistema evita que las manzanas toquen el suelo, reduciendo daños y pérdidas por podredumbre. (WEREMCZUK)

Logística optimizada y reducción de costos laborales

El sistema de cinta transportadora lateral de la FELIX/Z añade una ventaja logística significativa. Permite trasladar la fruta limpia directamente a la fila siguiente o a un remolque, optimizando tiempos y minimizando la necesidad de personal auxiliar.

En los principales países productores de manzana, el costo laboral representa más del 50% del gasto total de la cosecha. La mecanización se ha convertido, por tanto, en una herramienta central para mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector.

Los ingenieros agrónomos y asesores de explotaciones frutícolas destacan además que el uso de estas tecnologías contribuye a acelerar los ciclos de recolección, lo que resulta esencial en campañas con ventanas de cosecha cada vez más ajustadas.

El papel de la mano de obra humana: calidad y especialización

A pesar del avance de la mecanización, la recolección manual mantiene su vigencia en el segmento de la manzana de mesa de alta calidad. En estos casos, la apariencia y el cuidado del fruto son aspectos clave para satisfacer los requisitos de mercados exigentes. Aquí, el trabajo humano se apoya en plataformas autopropulsadas y ayudas mecánicas, permitiendo a los operarios realizar tareas más calificadas y menos repetitivas.

Más del 50% del costo de la cosecha corresponde a mano de obra, lo que impulsa la adopción de maquinaria. (WEREMCZUK)

Esta convivencia entre tecnología y mano de obra especializada plantea un nuevo equilibrio en la fruticultura europea. Mientras la cosecha mecanizada se consolida en grandes explotaciones y para la producción industrial, las cuadrillas tradicionales mantienen su lugar en nichos de mayor valor agregado.

Una fruticultura en transformación

Europa produce más de 11 millones de toneladas de manzana al año, y la mecanización de la cosecha representa una apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia. La adopción de máquinas como la FELIX/Z permite a los productores afrontar los retos del mercado actual sin renunciar a la calidad cuando es necesario.

El futuro del sector parece orientarse hacia una integración inteligente entre tecnología y trabajo humano, en la que la automatización refuerza la competitividad sin desplazar completamente la experiencia y el saber hacer de los trabajadores rurales.