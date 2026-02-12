Tecno

Concierto de Shakira gratis en Copacabana: cuándo es, en qué país y más búsquedas en Google

El concierto será el cierre de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con expectativas de récord de asistencia

Shakira anunció un show gratuito
Shakira anunció un show gratuito en la emblemática playa de Copacabana para mayo de 2026. (Reuters)

Este 11 de febrero se confirmó que Shakira ofrecerá un concierto gratuito en Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, como cierre de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. A raíz de la noticia, miles de personas comenzaron a realizar consultas en Google para conocer más detalles de la presencia de la artista en el país sudamericano.

La presentación de la cantante colombiana en territorio brasileño se llevará a cabo como parte del evento anual ‘Todo Mundo no Rio’ (Todo el mundo en Río).

A continuación, respondemos las más recurrentes:

Consultas en Google sobre Shakira.
Consultas en Google sobre Shakira. (Infobae América)

¿Cuándo es el concierto de Shakira en Brasil?

El concierto mencionado ha sido programado para el 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, por lo que se espera una concentración multitudinaria.

¿Cuánto cuesta la entrada de Shakira en Brasil?

De acuerdo con el anuncio de Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, el próximo concierto en el país sudamericano no pondrá entradas a la venta. El ingreso será gratuito.

¿Cuántos conciertos tuvo Shakira en Brasil en 2025?

Shakira eligió Brasil para inaugurar el tramo latinoamericano de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

  • 11 de febrero de 2025: Estádio Nilton Santos (Engenhão), Río de Janeiro
  • 13 de febrero de 2025: Estádio Morumbi, São Paulo
La gira Las Mujeres Ya
La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ya fue certificada como la más taquillera de la historia para un artista latino. (@shakira/Instagram)

Tras ese inicio en Brasil, la cantante recorrió diversos países de Latinoamérica y Norteamérica. Actualmente se encuentra en El Salvador y luego volverá a México para tres presentaciones a fines de febrero.

Antes de finalizar el tour, brindará conciertos en Medio Oriente, con fechas confirmadas en Jordania, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita entre marzo y abril de 2026.

¿Cuántas personas hubo en el concierto de Shakira en Brasil?

Cifras de asistencia:

  • En São Paulo (Estadio Morumbi), el show fue masivo, reuniendo a 67,000 personas. Algunas fuentes incluso elevaron la cifra a cerca de 80,000 asistentes considerando la disposición total del campo.
  • En Río de Janeiro, el Nilton Santos operó a su máxima capacidad para eventos musicales, superando los 45,000 asistentes.
La panorámica del escenario en
La panorámica del escenario en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro, previo al primer concierto de Shakira. (@profegus88/X)

¿Qué récord de asistencia rompe Shakira en Brasil?

Se convirtió en la segunda artista femenina con mayor asistencia en un solo show en el Estadio Morumbi (São Paulo) en la historia, solo superada por los 88,000 de Madonna en 1993, pero superando los números de otras giras de la propia “Reina del Pop”.

A finales de enero de 2026, la gira de Shakira fue certificada oficialmente como la gira más taquillera de la historia para un artista latino (hispano), recaudando 421,6 millones de dólares y vendiendo 3,3 millones de entradas en 86 espectáculos, superando el récord anterior de Luis Miguel.

El título del concierto más grande en Brasil sigue perteneciendo a Rod Stewart, quien en la víspera de Año Nuevo de 1994 reunió a 4,2 millones de personas en la playa de Copacabana.

La expectativa 2026: con su show gratuito anunciado para mayo de 2026, se espera que Shakira intente romper récords de asistencia masiva en Copacabana, buscando superar el millón de personas que habitualmente congregan estos eventos de 'Todo Mundo no Rio’.

